Русская тройчатка Иванченко от паразитов — как сделать своими руками и как принимать..

Боязнь заразиться паразитами преследует нас всю жизнь. Мы старательно моем руки после посещения туалета и улицы, не едим немытые фрукты и овощи, но гарантии, что незваные гости не проникли внутрь организма, никто не может дать.





Поэтому периодически стараемся проводить чистку организма, используя для этого различные средства.

Русская тройчатка Иванченко − очень эффективное средство в борьбе с паразитами, но очень важно знать, как принимать препарат, чтобы не нанести вред организму.

Почему очищение от паразитов так важно

Опасность заражения паразитами сохраняется постоянно. Их невидимые яйца находятся на фруктах, овощах, различных поверхностях, деньгах! Есть опасность заражения при обыкновенном прикосновении к дверной ручке в общественном месте.

Непрошенные гости отрицательно влияют на здоровье людей:

• вырабатываю токсины организме;





• портят кровь;





• мешают работе кишечника;





• затормаживают работу желчного пузыря, печени;





• являются частой причиной аллергии;





• снижают иммунитет;





• вызывают возникновение опухолей.

В целях профилактики важно выполнять чистку организма. А если наличие паразитов выявлено − курс лечения необходимо пройти обязательно!

Что такое «русская тройчатка» — ее состав

Доктор Хильда Кларк выявила связь различных болезней и наличия паразитов в больном организме. Она предложила использовать для борьбы с паразитами смесь из оболочки грецкого ореха, полыни и семечек гвоздики, перемолотых в порошок.

В конце ХХ века В.А.Иванченко, доктор медицинских наук, создал рецепт «русской тройчатки», взяв за основу разработки американского натуропата Х.Кларк. Иванченко создал собственную антипаразитарную программу. В состав русской тройчатки, предложенной В.А.Иванченко, входят цветочная корзинка пижмы обыкновенной, листья и плоды полыни горькой, семена гвоздики.

Смесь обладает широким спектром действия: глистогонным, антимикробным, антисептическим, жаропонижающим действием.

Русская тройчатка Иванченко справляется фактически со всеми видами глистов, уничтожает личинки и яйца глистов, а также бактерии, грибки и вирусы различных видов.

Состав обладает уникальными свойствами благодаря сильному запаху пижмы, содержащей большое количество эфирных масел, горечь и камфару, а также вещество туйот, которое временно парализует половозрелых особей паразитов.

Гвоздика также обладает сильным ароматом. В ней кроме эфирных масел содержится эвгенол, ускоряющий процесс чистки организма от ленточных червей и нематод. Гвоздика способствует нормализации процесса пищеварения. Вещества, содержащиеся в гвоздике, успешно подавляют рост и размножение кишечных паразитов. Обладая мощным противоглистным эффектом, гвоздика считается «санитаром» всего организма.

Полынь горькая кроме эфирных масел содержит смолы и гликозиды. Она нормализует работу кишечника, повышает отток желчи, обладает хорошими противопаразитарными свойствами, пагубно действует как на взрослых особей паразитов, так и на их будущее потомство.

Показания к применению русской тройчатки

• подтвержденный диагноз наличия паразитов у одного из членов семьи;

• частые заболевания ангинами, тонзиллитом, ОРЗ;

• бронхиальная астма;

• частые поносы или наоборот запоры;

• боли в животе;

• метеоризм;

• наличие большого количества на коже прыщей, угрей, пигментных пятен;

• постоянный упадок сил;

• хроническая усталость;

• боли в мышцах, болезненные ощущения в суставах;

• гинекологические заболевания;

• заболевания предстательной железы;

• плохой сон;

• скрежет зубами во сне;

• как профилактическое средство.

В аптеках продается готовое лекарственное средство тройчатка «Эвалар» от паразитов.

Это биологически активная добавка к пище, обладающая антигельминтным действием, улучшающая функциональное состояние желудочно-кишечного тракта.

Но можно и самостоятельно своими руками приготовить русскую тройчатку в домашних условиях, тем более, что особых затруднений это не вызывает.

Приготовление состава

Рецепт № 1

4 части пижмы, 1 часть полыни горькой, 2 части гвоздики перетереть в порошок. Все травы продаются в любой аптеке, а гвоздику можно купить в магазине специй.

Принимают по чайной ложке (без верха) смеси в сухом виде, не заваривая. Запивают небольшим количеством воды один раз в день за полчаса до еды в первый день.

На второй день принять две дозы − одну перед завтраком, вторую − перед обедом.

На третий день принимают три дозы, соответственно перед завтраком, обедом и ужином.

После этого лечебную смесь принимают один раз в неделю (утром, в обед и вечером) в течении полугода, можно и год в целях профилактики.

Смесь обязательно принимать в сухом виде, чтобы она дошла до кишечника и подействовала на кровь и лимфу. Если траву принять в виде настоя, она всосётся в желудок и кишечник, но толстый отдел останется нетронутым.

В.А.Иванченко создал еще и альтернативный вариант «русской тройчатке».

Рецепт №2

Рецепт русской тройчатки No2 содержит менее токсичное растительное сырьё. В неё входят семена тмина, цветки календулы, корневища аира.

Семена тмина обладают способностью разрушать оболочки яиц гельминтов и угнетать репродуктивную системы взрослых паразитов.

Календула способствует заживлению слизистых оболочек, поврежденных глистами.

Аир болотный изгоняет паразитов из печени.

Высушенное сырьё смешивается в пропорциях: одна часть тмина, одна часть аира, две части календулы.

Принимается сбор, так же как и первый вариант − в сухом виде.

Схема приёма повторяется, как и в первом рецепте.

Состав тройчатки No2 более безопасный.

В первый день у некоторых принимающих препараты, особенно русскую тройчатку No1, может ухудшиться самочувствие, но постепенно всё приходит в норму.

По отзывам многих людей, кто очищал свой организм от паразитов с помощью русской тройчатки, изменения в самочувствии и внешнем виде происходили довольно быстро.

После приёма русской тройчатки Иванченко в течение двух недель кардинально очищается кожа, становится гладкой и чистой, исчезают многие другие неприятные симптомы.

Противопоказания к применению тройчатки

• Язва желудка

• Эрозивный гастрит

• Гипертония

• Острые заболевания сердца

• Инфаркт

• Инсульт

• Онкологические заболевания

• Период менструации

• Беременность

• Кормление грудью

Если не выявлено никаких противопоказаний, лучшим средством для избавления от паразитов будетрусская тройчатка Иванченко, признанная одним из самых эффективных средств для борьбы с паразитами.

Лечиться рекомендуется сразу всем членам семьи. В случае необходимости через две недели курс можно повторить.

Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом, пройдите обследование и в случае подтверждения диагноза приступайте к приёму препарата.

Помните: иногда некоторые симптомы наличия паразитов схожи с другими заболеваниями!

Источник

Очищение от паразитов. Тройчатка доктора В. А. Иванченко.

Мультимедийная книга "Очевидные признаки паразитарных поражений" (объём 179 МБ) содержит:

Публикации:

- Очевидные признаки паразитарных поражений





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- Русская тройчатка Иванченко от паразитов - как сделать своими руками и как принимать





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