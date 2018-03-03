Россия должна...

По итогам событий в Сирии и на Украине, Россия, по мнению Государственного Департамента США должна:1. Прекратить всякую поддержку правительства Башара Асада и выполнить свои обещания по установлению перемирия в Сирии.2. Возобновить поставки газа на Украину и доказать тем самым США, что Россия надежный поставщик газа на Украину.Все это сопровождалось продлением санкций против РФ связанных с Донбассом еще на один год, а также заявлениями российских генералов о том, что США планируют развернуть вокруг России более 400 противоракет в позиционных районах ПРО по периметру России, чтообы подорвать стратегический ядерный потенциал РФ. Кроме того, США подготовили инфраструктуру для развертывания 300-тысячного контингента в Восточной Европе.Кроме того, США объявили торговую войну Китаю, Европе и России, начав оказывать сильные протекционистские меры на рынке стали, а сам Трамп заявил, что не боится новых торговых войн.В Европе достаточно нервно пожурили Россию за бряцанье ядерным оружием, а США активизировали воздушную разведку у границ России.А Польша потребовала от Германии 850 млрд. долларов репараций за вторую мировую войну.Так и живем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com