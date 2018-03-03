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Россия должна…

10:04. 3 марта 2018 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:


По итогам событий в Сирии и на Украине, Россия, по мнению Государственного Департамента США должна:

1. Прекратить всякую поддержку правительства Башара Асада и выполнить свои обещания по установлению перемирия в Сирии.
2. Возобновить поставки газа на Украину и доказать тем самым США, что Россия надежный поставщик газа на Украину.

Все это сопровождалось продлением санкций против РФ связанных с Донбассом еще на один год, а также заявлениями российских генералов о том, что США планируют развернуть вокруг России более 400 противоракет в позиционных районах ПРО по периметру России, чтообы подорвать стратегический ядерный потенциал РФ. Кроме того, США подготовили инфраструктуру для развертывания 300-тысячного контингента в Восточной Европе.

Кроме того, США объявили торговую войну Китаю, Европе и России, начав оказывать сильные протекционистские меры на рынке стали, а сам Трамп заявил, что не боится новых торговых войн.
В Европе достаточно нервно пожурили Россию за бряцанье ядерным оружием, а США активизировали воздушную разведку у границ России.
А Польша потребовала от Германии 850 млрд. долларов репараций за вторую мировую войну.

Так и живем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Россия, сирия, США, Украина, холодная война
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