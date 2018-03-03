Путин рассказал о дате начала ракетной битвы с США

Президент Владимир Путин прокомментировал мнения аналитиков о начале новой холодной войны. Он назвал это пропагандой, сообщает телеканала NBC.

Путин заявил, что гонка вооружений началась еще в 2002 году, когда США вышли из договора ПРО. Президент подтвердил, что все представленные вооружения уже успешно прошли испытания, доказав, что деньги американских налогоплательщиков, потраченные на противоракетную оборону, оказались "выкинутыми на ветер".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что немецкие журналисты усомнились в прогрессивности российских военных разработок.

Как пишет Юлиан Ханс в Süddeutsche Zeitung, российский президент России заявил, что новые ракеты уникальны и способны преодолеть любые защитные системы. Но по презентации, сделанной российским президентом, нельзя сказать, насколько прогрессивны в действительности разработки его страны и существуют ли они на самом деле, или только в проекте, подчёркивает немецкая газета.