Главная » Аналитика, Видео, Вооруженные силы, Политика, События Настоящего

Путин рассказал о дате начала ракетной битвы с США

09:04. 3 марта 2018 Просмотров - 433 Один комментарий Опубликовал:

Путин рассказал о дате начала ракетной битвы с США. Путин рассказал о дате начала ракетной битвы с США

Президент Владимир Путин прокомментировал мнения аналитиков о начале новой холодной войны. Он назвал это пропагандой, сообщает телеканала NBC.

Путин заявил, что гонка вооружений началась еще в 2002 году, когда США вышли из договора ПРО. Президент подтвердил, что все представленные вооружения уже успешно прошли испытания, доказав, что деньги американских налогоплательщиков, потраченные на противоракетную оборону, оказались "выкинутыми на ветер".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что немецкие журналисты усомнились в прогрессивности российских военных разработок.

 

Как пишет Юлиан Ханс в Süddeutsche Zeitung, российский президент России заявил, что новые ракеты уникальны и способны преодолеть любые защитные системы. Но по презентации, сделанной российским президентом, нельзя сказать, насколько прогрессивны в действительности разработки его страны и существуют ли они на самом деле, или только в проекте, подчёркивает немецкая газета.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
...обеспечило успешное развитие битвы за Алеппо, ...Президент Владимир Путин приказал начать выводить российскую ...присоединился новейший малый ракетный корабль «Зеленый ... текущем этапе дать оценки по поводу...секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 марта 2016
...взрывных устройств и разрушили ракетную установку», — пишет ...источников штурм может начаться с минуты на ...городу Ракка, чтобы дать бой сбежавшим туда ...груза. Ранее, Владимир Путин рассказал, во сколько обошлась ... Латакии (ВИДЕО) Битва за Пальмиру продолжается ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 мая 2016
...применения химоружия» может дать повод для оккупации...Азаз с использованием ракетной установки кустарного ...*. Ранее, Владимир Путин рассказал, во сколько обошлась...: rusvesna.su От битвы за «сирийский Сталинград».... Практически сразу начали поступать сообщения о...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 января 2016
...решению президента Владимира Путина и премьер-министра...к месту грядущей битвы на автобусах и...местности, чтобы не дать боям распространиться далее..., когда они начали ракетный обстрел позиций Ливанской...командир Акид Хауазим. Хауазим рассказал, что Фарес был ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июля 2017
...— отметил он. Наими рассказал о желании совета как ...30 американских тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW («Тоу»),...Переговоры Трампа и Путина могут дать положительный результат.https://... в битве за Алеппо, в Сирии начались существенные изменения...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 февраля 2016
...проправительственных социальных медиа. Дата и место боя...Дамаска Саида-Зейнаб, ракетный обстрел города Дераа ...Сирийской армии в битве за Алеппо и...Президент РФ Владимир Путин с самого начала заявил, что ... в стадию осуществления, рассказал телеканалу источник. Он...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>