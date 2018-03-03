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Пентагон получил задание: создать аналог вооружения или «выкрасть информацию у русских»

09:42. 3 марта 2018 Просмотров - 380 2 коммент. Опубликовал:

Пентагон получил задание: создать аналог вооружения или «выкрасть информацию у русских»

Заявление США о готовящихся испытаниях в 2019 году гиперзвукового оружия, главная реакция  Пентагона на выступление Владимира Путина, считает военный эксперт Алексей Леонков.

«У США были несколько проектов в этой области - к примеру, испытания ракеты X-51 WaveRider всегда заканчивались неудачно. Американцам удавалось их запустить, но маневрирование и управляемость отладить не удалось», - поделился эксперт с изданием «Экономика сегодня», который добавляет, что последний срок, который заявлял Пентагон по появлению гиперзвука, датируется 2025 годом, еще хуже дело обстоит с гиперзвуковым беспилотным разведчиком, который обещают предоставить к 2030 году.

 
 

«В итоге сейчас Пентагону дано задание: каких бы денег это ни стоило, нужно сделать свои аналоги. Как вариант – выкрасть информацию по ракетам у русских», - подчеркивает военный эксперт

Не исключено, что США, находясь в сложном положении «просто займется показухой и красивыми презентациями, так как реальная цель очень далека».

 

«Чтобы с нуля разработать гиперзвуковые технологии российского уровня, Америке понадобится 10-15 лет», - поделился  Леонков.

Эксперт также рассказал, как «дезинформация», которую «скормили» нашей разведке о лазерном оружии, изобретенном якобы в США, обернулась прорывом для российского вооружения.  

«В России тогда лучших ученых усадили за чертежи и в итоге даже были созданы несколько опытных установок с испытаниями над водой и над землей – наши специалисты доказали, что при существующих технологиях создать такое оружие невозможно. Однако в процессе мы создали уникальные установки и сделали целый ряд открытий», - продолжил Леонков

Американцы лазерное оружие так и не получили, закрыв проект, как беспреспективный.

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2 коммент.»

  • 6052 4970
    Ирбис 3 марта 2018 в 12:40 Ссылка Пометить
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    Так они всю жизнь воровали, как была страна воров, такими и остались.

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      Aндрей Ирбис 3 марта 2018 в 13:42 Ссылка Пометить
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      ЯО тем не менее создано у них, а потом в СССР. Догнать они смогут, вопрос в том как будет использовано это преимущество сегодня Россией. Сделать и порадоваться это пол дела, нужны дивиденды на политическом поприще.

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