Новости Украины и Новороссии 03 марта 2018

Под зданием Рады в Киеве прошли столкновения полиции с протестущими

В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, задержаны несколько человек, сообщает “Украинская правда”.

“Возле палаточного городка под Верховной радой происходили столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые”, - сообщает интернет-издание со ссылкой на очевидцев.

В тоже время начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала “112 Украина” сообщил, что в столкновениях у здания Верховной рады пострадали шестеро митингующих и четверо полицейских. За беспорядки задержаны более 100 человек, добавил он.



По его словам, утром полицейские пришли в палаточный городок, организованный у стен парламента, чтобы провести обыски. Однако митингующие оказали сопротивление, подожгли шины и вступили в стычку с правоохранителями.





Крищенко рассказал, что полицейские все же провели обыски в рамках расследования двух дел о беспорядках — у здания Рады 27 февраля и у Октябрьского дворца в прошлом году. Они обнаружили предметы, “похожие на гранаты”, а также коктейли Молотова и заточенные палки. Крищенко рассказал, что полицейские все же провели обыски в рамках расследования двух дел о беспорядках — у здания Рады 27 февраля и у Октябрьского дворца в прошлом году. Они обнаружили предметы, “похожие на гранаты”, а также коктейли Молотова и заточенные палки.

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Прикрути майдан

Януковича

Коварный Порошенко, вместо того, чтобы прикрутить газ, прикрутил палаточный городок Саакашвили рядом с Верховной Радой.Несколько человек получили ранения, пару десятков арестовали. Диктаторский режимПорошенко притесняет демократию.

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Украина намерена насильно вернуть всех переселенцев в Донбасс

Внутренне перемещенные лица должны вернуться на Донбасс. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала войны в Донбассе из Луганских и Донецких областей в другие регионы Украины переселилось около 1,5 млн человек. Теперь их всех, независимо от желания, собираются вернуть обратно.

«Люди интегрируются в новых условиях жизни, дети ходят в школу, найдено место работы, место для жизни. Но у нас другая цель, – заявил Порошенко. – Это люди, которые не отравлены российской пропагандой. Эти люди, независимо от их симпатий и антипатий, должны вернуться в освобожденный Донбасс и быть тем якорем, который держит Донбасс в Украине».

Процесс уже пошел, утверждают в Кабмине: так, только за одну неделю февраля число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц сократилось на 2 тысячи 716 человек.

Однако эксперты отмечают: любая информация о внутренне перемещенных лицах на Украине необъективна, потому что государство и чиновники в принципе не заинтересованы в получении реальных данных.

«У нас до сих пор не налажен учет обмена статистическими данными между ведомствами, потому что даже если бы сравнили, какое количество детей учится в школах, получили бы совсем другие цифры, – заявила глава всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина. – Переселенцев, внутренне перемещенных лиц то лишают этого статуса, то этот статус снова возобновляют, когда люди доказывают свое реальное местонахождение. Но опять же, доказывать приходится потому, что у нас все-таки нет обмена, потому что люди уже больше трех лет живут на подконтрольной территории, платят налоги, но при этом им нужно постоянно доказывать, что они действительно здесь живут. Например, трудоспособные семьи, которые здесь живут много лет, работают, арендуют квартиры, из-за того, что они работают, они часто не оказываются дома в нужное время и временно теряют этот статус».

Подтверждать статус нужно каждые полгода: если внутренне перемещенное лицо получает государственную помощь – так называемую компенсацию на аренду жилья – необходимо каждые 6 месяцев приходить в отдел соцзащиты и писать заявление, что следующие полгода человек нуждается в этой компенсации.

«После написания заявления ждет череда проверок, в течение полугода обязательно социнспектор приходит, чаще всего они звонят на телефон и просят всей семьей быть в определенное время дома, что вызывает большие сложности для работающих, – рассказывает Ермишина. – Если его дома не оказалось, об этом составляется акт, и если лицо не явилось в трехдневный срок (а оно может не явиться, потому что может элементарно не знать об этом), тогда они проходят снова череду проверок. Есть еще один пункт проверок для внутренне перемещенных лиц – это физическая верификация в отделении Ощадбанка. Тут раз в три месяца нашим пенсионерам нужно приходить и физически верифицироваться, то есть лично подходить к окошку кассы с удостоверением личности и подтверждать, что вот я проживаю здесь, на этой территории и пожалуйста, сделайте отметку, что я пришел и прошел физическую верификацию».

Тех, кто вовремя не явился, тут же лишают всех социальных выплат – вплоть до пенсии. «У нас лишают выплат очень быстро, – говорит Ермишина. – И по закону, если тебя лишили, за тот период, пока ты доказывал, тебе никто ничего не должен. Возобновляют выплаты через полгода. Именно поэтому было много очень болезненных, особенно для пенсионеров, моментов, когда пенсий лишают, и ты потом очень долго доказываешь, а тебе государство потом ничего не должно, это твоя вина. То есть у нас презумпция невиновности отсутствует в этой ситуации напрочь».

Ситуация осложняется и действиями СБУ: переселенцев массово вызывают для допросов и обвиняют в государственной измене. А после этого тоже нередко лишают соцвыплат.

«Я работала на Украину больше 20 лет, уехала из Луганска в Харьков, меня допрашивали, говорили, что я угроза национальной безопасности, в пенсионном фонде после этого лишили пенсии», – рассказала 62-летняя переселенка.

Все это вынуждает переселенцев возвращаться обратно. Правда, никто из вернувшихся после такого отношения Украину поддерживать уже не хочет. Поэтому на какие «якоря» рассчитывает президент Порошенко, не совсем понятно.

Платон Ефимчук, Киев

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Спецоперация украинской стороны

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Прикрути!

Всеукраинская акция "Прикрути!" набирает обороты.А ты прикрутил?!

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Янукович на пресс-конференции порвал киевскую власть

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Народный артист Голубович о том, как жители ЛНР относятся к украинству после 4 лет войны

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