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“Невозможные” статуи? Да возможные, возможные!

00:04. 3 марта 2018 Просмотров - 183 Один комментарий Опубликовал:

Как то поднадоело публике ломать голову над разгадкой создания гиперреалистичных статуй из мрамора. Между тем, ответы на вопросы всё-таки продолжают собираться, и вот вам парочка из них.
 

Первый ответ вполне достоверно объясняет как делали вуали:



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На самом деле, ничего сверхъестественного. Единственное, что поражает, так это мастерство скульптора. Но на то и дан человеку Дар, чтобы поражать воображение, будить чувства, разгонять мысли, и заставлять зрителя излучать восторг. Так как же!?


А дело всего – лишь в особой структуре мрамора. Глыба, которой предстояло стать изваянием, должна была иметь два слоя — один более прозрачный, другой более плотный. Самое сложное, такой камень найти. Но они встречаются, минерологи не дадут соврать.

У мастера рождается сюжет в голове, он знает, какую именно глыбу ищет. Затем следует кропотливый труд, соблюдая текстуру нормальной поверхности, отделяя по границе,  более плотную и более прозрачную часть камня. Остатки этой прозрачной части, словно просвечивают. Этот эффект и создаёт иллюзию вуали.

Но как же создавались подобные творения?



Ответ неожиданно пришёл из рекламного ролика, который прислал мне мой друг Сергей Изофатов< ![CDATA[]]>



Разумеется, никто человека целиком не замуровывал. Но представить, что скульптура состоит из отдельных фрагментов, изготовленных по аналогичной технологии, достаточно легко. Всё становится на свои места, если осознать, что секрет приготовления раствора для опалубки и  мраморного композита был известен скульпторам девятнадцатого века. Не всем, разумеется. Только избранным. Тогда нет смысла искать древние «3D – принтеры». Всё гораздо проще. Мы утратили секрет философского камня, ну или геополимерного бетона, кому какое название милее.

Тем не менее остаются неразрешённые вопросы:

- Как быть с лицами людей?
- Как можно залить в опалубку воздушные ткани и кружева, без их деформации?
- Чем объяснить наличие внутренних полостей, которые для скульптуры вообще не имеют значения?

Яркий пример, неразгаданных загадок – скульптура из Воронцовского дворца в Алупке:






Ответы на эти вопросы, ещё только предстоит отыскать. Но они есть, я уверен.

Продолжаете верить в сказку о Даниле мастере?

Не можете понять, кто и как “вырезал” из монолитной скалы это?



Да легко!


 

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 265 169
    Serg 3 марта 2018 в 0:19 Ссылка Пометить
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    Вброс фантазёра! Как легко и свободно ,”из бетона” творили шедевры крепостные и рабы. И бетон был и технологии, и формы ,для каждого изделия -персонально,подумаешь там! Ох как боты пургу разносят по инету
    https://www.youtube.com/watch?v=z2dImE3nTbk -это точно из бетона делалось!

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