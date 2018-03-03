Не спи!!! А то не проснёшься…

ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ НЕЙРОСЕТИ.

Для обучения нейрокомпьютера, чтобы он очень быстро и точно различал человеческие лица (следил и контролировал человечество в итоге), - компьютеру сначала показывают простые картинки. Чтобы он сравнивал по заложенному в него алгоритму, при этом всё время самостоятельно изучая - КАК ЕМУ ЛУЧШЕ РАЗЛИЧАТЬ эти рисунки. Затем показывают всё более сложные изображения. И в итоге - человеческие лица. Система самообучающаяся. При этом, люди уже перестают знать, никто уже не знает, как на самом деле нейрокомпьютер различает эти изображения. Так как он сам постепенно вырабатывает подходы, как это делать. Причём делать с невероятной точностью, и за доли секунды обрабатывая миллионы запросов из базы и поступающих из камер наблюдения видеоизображений, узнавая лицо.

Возможно, для идентификации лица, нейрокомпьютер выбирает, например, 1000 точек сличения (а не 10-20, как в прежних систем сличения). Это уже разработчикам системы неизвестно - "как компьютер научился различать". Но главное, - что различает, причём с невероятной точностью и быстродействием.

Например, называлась цифра, что в Москве около 160 тыс. камер видеонаблюдения. И вот всю эту информацию с них нейрокомпьютер обрабатывает за долю секунды и находит нужное лицо. КОНТРОЛЬ ПОЛНЫЙ, ТОТАЛЬНЫЙ! Коварный мозг "системы зверь" . Который будет контролировать вошедших с систему тотального управления.

Такой технический "прогресс"... Которым некоторые восхищаются, не понимая к чему это ведёт.

В Китае уже 176 миллионов (!!!) камер наблюдения. Там кошмар уже начался. Алекс Джонс, известный борец, и разоблачитель системы порабощения (INFOWARS.SU) давно в своих фильмах "Конец игры - ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПОРАБОЩЕНИЯ" (ENDGAME: BLUEPRINT FOR GLOBAL ENSLAVEMENT), "Ложь Обамы", - называл Китай "полигоном" по отработке способов введения "Нового мирового порядка" сатанистов (New World Order, NWO).

И вот этот их тоталитарный "новый мировой порядок" полного захвата и уничтожения душ пытаются насадить везде. И в этом, буквально за последние месяцы, прорыв сделан через "нейрокомпьютеры". Мощные устройства. В работе которых использованы даже принципы, по которому обрабатывает информацию мозг (самообучение, взаимодействие нейронов, вырабатывающих связи между собой для эффективной работы, т.д.).

Если всю эту информацию совместить с "Законом о биометрической идентификации в банках" принятом перед самым началом 2018 года и поступающей из многих источников информацией что во время получения различных биометрических документов, при 3d сканировании лица и при сканировании отпечатков пальцев тайно наносится лазерное начертание, изотопная метка на лоб или запястье руки, то картина предстаёт ужасающая...

Это только малая часть того, что уже известно официально. А неофициально приходят сообщения о том, что лазерное "начертание" тайно уже ставят при получении различных б и о м е т р и ч е с к и х документов, не только например электронных паспортов, но и прав. Люди ранее проходившие биометрические процедуры находят эти начертания у себя, хотя никто их не предупреждал, что его будут ставить... О возможности воздействия и управления человеком через чип или изотопную лазерную "метку" тоже уже неоднократно говорилось... НЕ СПИТЕ!!! А ТО НЕ ПРОСНЁТЕСЬ!!! Очутившись в мире Оруэла, в роли управляемого биоробота!!!