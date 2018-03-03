Научную революцию держали в секрете? Ученый-изобретатель о послании Путина
Кадр из послания Путина к федеральному собранию
Научной революцией назвал технические достижения российского ВПК, представленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, доктор технических наук, действительный член Академии проблем качества Яков Нефедьев 1 марта в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.
«Это не просто разработки ВПК, а мировой технологический скачок», — сказал Нефедьев.
По мнению ученого-изобретателя, создание образцов вооружений, которые показал Путин, невозможно без радикальных прорывов в энергетике, автоматике и решения проблемы преодоления звуковых барьеров.
Яков Нефедьев прокомментировал открытия российских ученых:
«Новый скачок в области энергетики».
«10–20-кратное превышение скорости звука — это космические аппараты. А мы это сделали в атмосфере».
«Создание суперновых материалов. Огромный скачок в освоении новых материалов — в области, где американцы считались впереди».
Нефедьев подчеркнул, что для создания представленных Путиным вооружений потребовалось соединить ученых-теоретиков и практиков, а кроме того, объединить усилия многих групп исследователей и инженеров.
«Кто-то руководит этим процессом, и он заслуживает признания», — сказал Яков Нефедьев. Он сравнил совершенное российской оборонкой с атомным проектом в СССР.
Ученый-изобретатель убежден, что открытия в оборонке в конечном итоге перейдут в мирную жизнь и «сделают существование людей более совершенным».
Отметим, в советские годы Яков Нефедьев — сотрудник одного из ключевых оборонных предприятий, специалист по автоматическим системам управления.
Напомним также, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил новые комплексы стратегических вооружений, включая ядерные. Президент охарактеризовал их как не имеющие аналогов в мире. Представленные перспективная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ракета с ядерной энергоустановкой, беспилотные субмарины, способные нести ядерные боеголовки, а также неназванные системы лазерных вооружений призваны восстановить стратегический паритет, нарушенный односторонним выходом США из договора по ПРО и конфронтационной политикой Запада.
Источник: voicesevas.ru
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Начали оправдывание этого безумного откровения..Когда открытия “учёных” будут людям для мира,созидания и благ-тогда это будет хорошо,а пока идёт совершенствование орудий УБИЙСТВА И РАЗРУШЕНИЯ- хвалиться ГЛУПО!Изобретайте,но не выставляйте это напоказ,не хвалитесь этим!
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Это и есть открытия “учёных” для людей мира. Амеры объявили Россию угрозой-врагом номер один. И только после этого назвали террористов и эпидемию Эбола.
А заявление Путина предназначено для народов России: “Всё под контролем”. У простых людей мало возможностей для сбора информации, а, поддавшись на провокации СМИ, уничтожить США могут в два счёта. Что бы они это не делали он и сказал, что всё под контролем. Амеры на своей территории столько атомных бомб “потеряли”, что достаточно только несколько из этих бомб взорвать, что бы им пришёл песец.