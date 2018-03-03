Мощные подачи без мяча и ракетки

Старушка на улице видит Ельцина, решившего пообщаться с народом и бросается к нему со словами:

- Кормилец, батюшка, подай Христа ради!

На что он ей отвечает:

- Ну как же я тебе подам, россиянка?! Ведь у меня с собой ни мяча, ни ракетки…

(Анекдот из 90-х)

Естественно, что из всего послания наибольшее впечатление на телезрителей произвели мультики, показанные на специально установленных в ЦВЗ Манеж больших экранах.

Внимательно просмотрев видеоряд, сопровождавший ежегодное Послание президента я ощутила себя болельщицей на теннисном турнире и непроизвольно воскликнула с интонациями Дмитрия Губерниева: «Какая мощная подача! Президент играет без мяча и ракетки!». Если быть точной, то «мощных подач без мяча и ракетки» приключилось две за сутки. Кому же подавал президент? Во-первых, своему коллеге Д. Трампу, который увеличил военный бюджет, и, во-вторых, он подавал снова Д. Трампу, который вынужден решать неразрешимые экономические проблемы.

Сначала пара слов о «новейшем оружии». Комментаторы, как наши, так и зарубежные, захлебываясь от восторга, комментировали в эфире появление «нового оружия», анонсированное в президентском послании.

Корреспондент NBCNEWS Меган Келли с милой улыбкой, с трудом сдерживая смех, задает В. Путину один и тот же вопрос несколько раз подряд, употребляя издевательское словосочетание «новые работающие ракеты»: https://www.1tv.ru/news/issue/2018-03-02/09:00#2 Оценили? Даже летающие железяки Кима не вызывали у американских корреспондентов подобного скепсиса…

«Подача» В. Путина с восторгом принята и разыгрывается на стороне нашего вероятного противника не только и не столько журналистами: президент Франции Э. Макрон сразу объявил об увеличении военных расходов почти вдвое, Д. Трамп незадолго до зачитывания послания президентом РФ тоже испытывал некоторые трудности с объяснением резкого увеличения военных расходов, вздохнул с облегчением и кинулся звонить А. Меркель. Друг-Владимир не подвел, вовремя помог напугать недовольное американское и европейское население, спасибо ему, подумал представитель Управления исследовательских программ Пентагона и объявил о запланированных на 2019 год испытаниях нового гиперзвукового оружия:

https://ruposters.ru/news/02-03-2018/ispitayut-giperzvukovoe-oruzhie

(2 марта 2018) США испытают гиперзвуковое оружие в 2019 году В США запланировали на 2019 год проведение многочисленных испытаний своего гиперзвукового оружия. Об этом сообщил директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер. …Он также отметил, что ведомство еще осенью попросило об увеличении бюджета для исследований в этой области.

Для полноты картины добавлю, что, как верно подмечено уже многими авторами, за «новые виды оружия» в президентском послании выдавали хорошо забытые «старые». «Перспективные разработки российского ВПК», оказавшиеся разработками СССР, реализация которых была отложена либеральной властью в долгий ящик еще в периоды правления позднего Горбачева и времен Ельцина.

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3420319.html

ВВП вводит нас в заблуждение, говорят о том, что показанное им – уже не советские разработки. Х-32 – это СССР. Показанный как ее носитель МиГ-31М – это советский тяжелый истребитель, который в РФ не производится.

Если это – не Х-32, а иная аэробаллистическая ракета для МиГ-31М, то это – разработка тоже из СССР. Я видел такую в справочнике еще 1991 года (копия у меня хранится) как перспективную советскую разработку. Так что Путин досасывает с донышка последние советские заделы. Ничего чисто постсоветского он не показал.

Лазерный боевой комплекс (разработчик – НПО “Астрофизика”, созданная еще Устиновым, минобороны СССР), планирующие боеголовки, “Сармат” как глобальная ракета, летательные аппараты с ядерным двигателем – это все разработки СССР. (Первое поражение лазером летающей мишени – это СССР 1989 г., работа “Астрофизики” и “Алмаза”).

Крылатая ракета с ЯСУ, обладающая глобальной дальностью полета – очевидный блеф. У нее неограниченный запас рабочего тела? Или она воздух зачерпывает – и потом превращает в реактивную струю?

Тогда это старая советская разработка – атомный ТРД (ТРДА) для самолета Мясищева. …В общем, Кремль решил показом картинок нового оружия закрыть свои вопиющие провалы в экономике и управлении. Он пытается замазать свое предательство русских Новороссии и авантюру в Сирии вот этими видео.

Смешно. Запад не дурак, чтобы лезть в ядерную войну. Он прекрасно знает, что разгромит Москву на поле экономики. Он знает, что криминал уже самого госаппарата и силовых структур, “суды” в стиле Хахалевой, казнокрадство, вымогательство и дуболомство в управлении поражают страну как страшное оружие. Причем без радиоактивного заражения всей Земли.

Недавний скандал с возможным увольнением Рогозина, который не смог наладить импортозамещение матриц для тепловизоров, все разговоры о новых собственных разработках кажутся лишенными смысла. https://www.yabloko.ru/blog/2018/02/28

Не успев еще отыграть на всю катушку одну «мощную» «подачу Путина» — воинственное бряцание мультяшным оружием, Запад получил второй подарок от своих игроков в чужой (российской) команде, – расторжение контрактов «Газпрома».

Трамп, пробормотав себе под нос в изумлении что-то типа «Не может быть! И это все мне?!», срочно кинулся звонить Меркель. Рискну предположить, что он кричал в трубку: «Ангела, ты не поверишь! Юристы «Газпрома» – круглые идиоты! И все руководство России — тоже! А значит, – мы спасены!»

Если с первой «подачей» в интересах врага всё более-менее очевидно, то со второй — необходимо кое-что пояснить. Конечно, «Газпром» и идиотов в российском руководстве на «применение жестких мер» спровоцировали определенные люди в совершенно определенных целях.

https://eadaily.com/ru/news/2018/03/01/deshevaya-pobeda-naftogaza-tranzit-na-3050-let-promenyali-na-26-mlrd?utm_source=smi2&utm_term=085e6a7c-12d1-4d2e-ad8a-08484a0eb7c4&utm_content=91071

Украинские политики наперебой поздравляют друг друга и весь народ страны с победой «Нафтогаза Украины» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде. «Поздравляю всех с хорошими новостями из Стокгольма! Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла $ 4,6 млрд» — заявил в видеобращении, например, Петр Порошенко. «Из этих средств будет оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет „Нафтогаза Украины“ будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Поздравляю всех украинцев с этой исторической, убедительной победой!» — добавил украинский президент. «Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских рынков», — приводит слова главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева пресс-служба компании. В «Газпроме» заявили, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража и будут защищать свои права всеми способами, доступными по международному законодательству. Эксперты говорят, что вердикт арбитров по второму спору оказался неожиданным и явно некомпромиссным. А это может привести только к эскалации газового конфликта между Украиной и Россией, полагают они. В принципе, 1 марта, на следующий день после вердикта трибунала, она уже началась.

Думаю, что Стокгольмский арбитраж подыграл так, как ему намекнули из-за лужи, а за лужу недавно смоталась Юлия Владимировна, которая очень хочет занять место Петра Алексеевича. Но что же делать, если Запад, в общем и целом не готов свергать Петра Алексеевича, пока не видит прямой коммерческой выгоды для себя лично. И вот, Юлия Владимировна, которую еще называли газовой принцессой, внимательно ознакомившись с контрактами «Газпрома» и придумала, как получить коммерческую выгоду для американской экономики из бардака на Украине и в управляющих структурах РФ и «Газпрома».

Как я уже сказала, ей подыграл Стокгольмский коммерческий арбитраж и кое-кто в российском руководстве.

https://eadaily.com/ru/news/2018/03/01/deshevaya-pobeda-naftogaza-tranzit-na-3050-let-promenyali-na-26-mlrd?utm_source=smi2&utm_term=085e6a7c-12d1-4d2e-ad8a-08484a0eb7c4&utm_content=91071

«Качай или плати» вместо «бери или плати» Стокгольмский арбитражный суд постановил, что по второму спору, о контракте на транзит газа, «Нафтогаз Украины» должен получить компенсацию в $ 4,63 млрд. из затребованных $ 17 млрд. Так как арбитры отказали украинской стороне в пересмотре тарифов на транзит, то речь идет о штрафах, которые собственноручно ввел Стокгольмский арбитраж за то, что «Газпром» не выполнял контрактные требования по объему транзита газа в 110 млрд кубометров в год. Как посчитало EADailyпо данным из открытых источников, с 2009 года российская компания выполнила свои обязательства только в 2011 году, а недопоставленные объемы транзита с 2009 года составили 211 млрд кубометров. При пересчете на сумму компенсации получается, что арбитры обязали «Газпром» оплатить весь несостоявшийся транзит по контрактным тарифам на транспортировку. «По сути, Стокгольмский арбитраж установил новое правило в российско-украинском контракте — „качай или плати“. В самом документе никаких санкций за снижение объемов транзита не предусмотрено», — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, подобное решение оказалось неожиданным, так как противоречит вердикту суда по спору о контракте на поставку газа. По нему «Газпрому» отказали в компенсации за нарушение «Нафтогазом Украины» заложенного в контракте условия «бери или плати», по которому украинская сторона должна была выкупать ежегодно 50 млрд кубометров. «А это — зеркальные условия», — заметил украинский эксперт.

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.

https://eadaily.com/ru/news/2018/03/01/deshevaya-pobeda-naftogaza-tranzit-na-3050-let-promenyali-na-26-mlrd?utm_source=smi2&utm_term=085e6a7c-12d1-4d2e-ad8a-08484a0eb7c4&utm_content=91071

По первому решению суда, «Нафтогаз Украины» должен погасить долги за поставленный, но неоплаченный в 2013—2014 годах газ в $ 2 млрд. По второму — «Газпром» обязан заплатить компенсацию в $ 4,6 млрд за недопоставленный транзит. Таким образом, разница в обязательствах, установленных в Стокгольме, составляет $ 2,6 млрд в пользу украинской стороны. По подсчетам Дмитрия Марунича, это те деньги, которые бы «Нафтогаз Украины» потратил на покупку российского газа в этом году. Арбитры снизили объемы контракта на поставку газа до 5 млрд кубометров, 80% из которых должны обязательно выкупаться украинской стороной. «Получается, что „Нафтогаз“ в случае получения средств сможет год получать газ бесплатно, — заметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий. — Однако „Газпром“ вряд ли согласится с такой ситуацией и подаст апелляцию, о чем уже и заявили в Москве».

Апелляцию ребятки из «Газпрома» тоже проиграют, потому что Трампу очень нужны деньги на поднятие американской экономики, и он уже знает, где их возьмет.

Так вот, он позвонил А. Меркель с радостным возгласом криком «Эврика!» Я спасен! Русские заплатят за все!!»

Теперь еще чуток, пара маневров «майданутых» и Европа может законно «послать» Газпром и перейти на покупку американского, катарского и даже израильского СПГ по абсолютно любой цене!… Надо только, чтобы русские не выполнили условия поставок и нарушили долгосрочные контракты по поставкам. «Заклятый друг» России и «Газпрома» Ю. Тимошенко на молитвенном завтраке обещала команде Д. Трампа в этом посодействовать, да и Петро за «остаточнэ прощавай», «святые Джевелины» ж дают для этого! Чтоб точно «отфорсмажорить» где нить в Донбассе.

Говорят, так тонко и оригинально помочь другу-Дональду, вызвались давние иностранные друзья, – очень хасисные, мишустные и практически гераклы, чтоб, в конечном счете, закрыть Газпрому минимум 50% европейского рынка и посодействовать, чтобы за американский и катарский газ для Европы, было заплачено Россией и аннуитетами СССР! Ну и не зря же США «отжимали» кусок территории Сирии и кормили курдов, чтоб «в случае чего такого», иметь таки возможность за 6 – 9 месяцев «кинуть» газовую трубу из Катара до Турции!

Я даже подозреваю, что после ухода Джанет Йеллен с ее должности, (она напоследок ударила по WellsFargo, прикрыв одну из дыр, через которую команда Геракла поддерживала деньгами из активов СССР друга-Дональда, с самого момента его прихода к власти), для перекачки денег СССР на поддержку экономики США потребовалась новая схема.

Эту схему ограбления России и обсуждала на «молитвенном завтраке» Ю. Тимошенко, в обмен на гарантии со стороны американской администрации в получении ею поста президента Украины.

Каждый, кто «разрывает контракты», или радуется, тому, что «Газпром» разрывает контракты с «Нафтогазом» на поставки украинцам и на транзитные поставки в Европу, либо идиот, либо не читал (вовремя «забыл») собственный контракт, либо играет на стороне врагов России!

Со времен СССР, наше государство является гарантом поставок газа в Европу за «Газпром». А значит, создав «форсмажорные обстоятельства» для европейцев, Газпром, «заставляет» их покупать газ у кого угодно и по какой угодно цене, за счет гаранта по его контрактам. Для них газ становится бесплатным, за него должна будет платить Россия. По любой цене! Разве это не мечта для амеров и европейцев? Не Газпром, ибо они лишь «комерсы», а государство - гарант и так – до 25 лет! Интересно, у нас в Газпроме, Правительстве и спецслужбах, хоть кто ни будь с головой на плечах остался? Кто читать умет и может дойти до архивов и посмотреть? Или все продано и пропито в интересах «наших западных партнеров»?

По результатам «послания» и после расторжения Газпромом «сделки века», денег на выполнение обещаний президентского послания банально не остается… Ни на что….ни на пенсии, ни на борьбу с раком, ни на повышение зарплат и уровня жизни… даже на «Арматы», «Сарматы» и «Кинжалы» со «Статусами»…..

Мы с вами в ближайшие годы будем финансировать подъем и процветание американской и европейской экономик, хотим мы этого, или нет…

Интересно, независимые СМИ нам об этом расскажут?