“Лукавство и ревность”. Военный эксперт о реакции США на новое оружие РФ

Пентагон, Госдеп и Белый дом прокомментировали заявления президента РФ Владимира Путина о новейшем оружии РФ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, реакция в США свидетельствует о том, что там задеты успехами российского ВПК.

Министерство обороны США заявило о том, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.

"Мы не удивлены заявлениями (Путина, – прим. ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы. Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", – сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.