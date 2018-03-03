Китайские олигархи попали под пресс

Для миллиардеров в Китае наступили нелегкие времена. Их влияние на политическую и экономическую политику страны падает, а сами они все чаще отправляются за решетку. Это наглядно видно по их представительству в государственных органах. Так, в работе открывающейся в понедельник, 5 марта, сессии ВСНП будет участвовать олигархов на треть меньше, чем пять лет назад.

По данным журнала Hurun, численность «фракции» миллиардеров в ВСНП 13-го созыва уменьшилась на 36,6% по сравнению с предыдущим созывом. Делегатов на сессии ВСНП выбирают каждые пять лет из списков, составляемых в КПК.

Частных предпринимателей формально пригласили в партию в 2002 году. За последующее десятилетие их численность в КПК и парламенте неуклонно росла. Рост влияния бизнеса на политику продолжался до прихода к власти в конце 2012 года Си Цзиньпина. Присутствие в рядах законодателей более двухсот супербогачей как-то не очень вязалось с борьбой, которую товарищ Си ведет с бедностью и громадным разрывом в доходах между богатыми и бедными китайцами. Так что сокращению численности миллиардеров удивляться не приходится. Жалеть «бедных» олигархов не следует и потому что, по данным Hurun, суммарное состояние супербогатых законодателей несмотря на существенное уменьшение их численности в ВСНП тем не менее выросло в прошлом году почти на 20% и составляет сейчас 4,1 трлн юаней (646 млрд долларов). Самыми богатыми делегатами на нынешней сессии ВСНП будут основатель и владелец компании Tencent Пони Ма, самый богатый сейчас человек в Поднебесной с состоянием 47 млрд долларов, и владелец автогиганта Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу, кстати, недавно ставший крупнейшим акционером немецкой автокомпании Daimler. Его состояние оценивается в 17,4 млрд долларов.

Широкомасштабное наступление на китайских богачей КПК начала в прошлом году, в последнем году первого пятилетнего срока Си Цзиньпина на главных постах в партии и государстве. Правоохранительные органы обвинили немало миллиардеров в незаконных и рискованных финансовых сделках, которые угрожают стабильности в стране. Напомним, в 2017 году были арестованы такие видные в Поднебесной финансисты, как Сяо Цзяньхуа и У Сяохуэй. На прошлой неделе, кстати, У, владельцу крупнейшей страховой компании Anbang, были предъявлены официальные обвинения в совершении экономических преступлений. Китайский миллиардер в прошлом году изъявил желание заплатить 9 млрд долларов за 14% акций российского нефтяного гиганта «Роснефти», но не успел закрыть сделку.

Большие неприятности, скорее всего, ждут в ближайшем будущем основателя и владельца инвестиционной компании Baoneng Group Яо Чжэньхуа. Яо правоохранительные органы заинтересовались после того, как его состояние за один 2016 год выросло, по данным Hurun, в 9 раз! Китайские власти считают Anbang и Baoneng «серыми носорогами», т.е. компаниями, угрожающими стабильности экономики и финансовой системы Китая.

Под следствием находится и председатель совета директоров энергетической компании CEFC China Energy Co. Его, к слову, в 2015 году назначил своим советником по экономике президент Чехии Милош Земан. На этом посту он встречался с Жаном-Клодом Юнкером и другими видными политиками мирового уровня.

Знакомство с Земаном и другими сильными мира сего, к сожалению, Е Цзяньмину не помогло. Эти и другие примеры свидетельствуют о том, что в Китае от крупных неприятностей не застрахован ни один бизнесмен независимо от количества нолей в его состоянии и связей в высших эшелонах власти. Придя к власти, Си Цзиньпин ограничил расширение крупных компаний (особенно за границей), обремененных огромными долгами. Параллельно этой и множеству других мер, направленных на ограничение деятельности крупного бизнеса, проводятся и аресты миллиардеров, которые, конечно, производят наиболее сильное впечатление на население Китая. Девизом кампании против супербогачей товарищ Си вполне мог бы сделать слова: «Не используйте партию для того, чтобы стать богатыми. Обогащайтесь для партии, а не наоборот».