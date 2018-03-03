Идеология будущего. Наше настоящее.

Наше настоящее

Идеологическая основа в современной России : мямлить что-то про патриотизм, какую-то любовь, что, дескать, нужно предложить свою справедливость (курам на смех, потому что государство погрязло в коррупции), а в конце заявить, что ваша цель… просто быть.

БУРЖУАЗНО-либеральная идея (принятая в РФ) означает: если вы не являетесь владельцем достаточно крупного капитала, то для вас либерализм — это то, о чём вы можете говорить и о чём можете сколько угодно долго слушать, но реализовать свою «liberty» на практике — никогда не сможете потому, что будете вынуждены ишачить на либерал-буржуинов, будучи либо мелким буржуином, либо наёмным работником или одним из множества носителей какой-то «свободной профессии» — особой разницы нет[1].

Иными словами либерализм по умолчанию к числу свобод либеральной личности (т.е. достаточно крупного буржуя) причисляет его право на эксплуатацию не-буржуев и мелких буржуев в глобальных масштабах, при игнорировании государственных границ и нравственно-этических особенностей культур разных народов — все прочие должны быть либерально-продажны без каких-либо ограничений.

Социальная функция в принципе не имманентна капиталистическому государству. Оно начинает интересоваться социальными проблемами лишь тогда и лишь в той мере, когда они начинают угрожать благополучию капитала и не представляется возможным решить их традиционным силовым путем.Соответствующим образом строится и функционирует государственный аппарат. Его задача подавить все, что мешает росту капитала и максимально поддержать быстро растущий капитал. Все наиболее успешные (с капиталистической точки зрения) финансово экономические решения («тетчеризм», «рейганомика») вели к снижению налоговой нагрузки на капитал и к ее увеличению на наемных работников.

Задача капиталистического государства – любой ценой создать условия для опережающего роста капитала. Не промышленности, не благосостояния – капитала. Если для этого надо ликвидировать «индейцев», которые «не эффективно» используют занимаемые ими земли, значит за несколько десятилетий исчезают, буквально растворившись во времени и в пространстве миллионы.

Современная бюрократия (которая, во многом совпадает с элитой, но не совсем) очень хочет вернуться к сословному обществу, поскольку главная мечта любой бюрократии — полная безответственность и получение благ от государства не за работу (или, тем более, результат), а за статус.

США провозгласили себя религиозным центром «демократии и прав человека». И если мы стали адептами этой «религии» (мы ведь все сейчас за демократию, за права человека, за рыночную экономику и пр.) мы навсегда обречены быть рабами божьими этой религии. Ну ясно, да? Ведь католик не может быть святее Папы Римского, а Россия или другая страна «демократичнее» США.

ХХ век стал веком безудержных потребителей: не откладывай на завтра потребление того, что можешь потребить сегодня, бери в долг, способствуй развитию производства, покупай, иначе будешь выглядеть изгоем общества. Подобная стратегия приводит к распылению ресурсов на множественные косметические усовершенствования вместо их концентрации на создание фундаментальных новшеств.

Доминирующим в понимании потребления уже является не экономический, а социальный и культурный подход.

С этого момента начался отсчёт классического маркетинга, построенного на формировании желания покупателя приобрести то, в чём он в принципе не нуждается . Непрерывно совершенствовалась система искусственного спроса, создаваемая тремя способами: маркетингом, запланированным устареванием и кредитом.

Существующая в настоящее время в обществе парадигма потребления гласит, что единственной целью жизни человека является избегание страданий и умножение удовольствий , а удовольствия проистекают из товаров и услуг . Имея в голове эту установку, спорить об умеренности – бесполезно.

Безработица определяется как явление, присущее капитализму, когда часть экономически активного населения не может применить свою рабочую силу, становится "излишним" населением, резервной армией труда. Политэкономия социализма утверждает, что безработица порождается действием всеобщего закона капиталистического накопления. Этот закон проявляется в том, что по мере накопления капитала происходит его концентрация и централизация, что ведёт к концентрации и техническому совершенствованию производства, росту органического строения капитала (отношение постоянного капитала к переменному, определяемое его техническим строением – отношением массы средств производства к живому труду) и относительному снижению спроса на рабочую силу.

Но возможен и другой взгляд на происхождение безработицы, когда безработица обусловлена ограниченностью целей и задач капиталиста. Ведь, по сути, всю свою деятельность он подчиняет стремлению "откусить" свой кусок от "пирога" – доступного на настоящий момент сектору действительности, который человек "возделывает". Но капиталист очень не любит тратиться, чтобы расширить это "поле", если это не приносит ему сиюминутной выгоды. И трудового ресурса из общественного колодца он черпает ровно столько, сколько ему необходимо для решения этой узкоэгоистичной задачи.

Подобное положение вещей абсолютно невозможно в системном обществе, решающем задачу оптимального преобразования мира, как целого, мира, который практически бесконечен в пространстве и времени. Очевидно, что масштабы предмета (мир, Вселенная), обусловит масштабы задач, которые должно ставить перед собой системное общество и решение которых потребует всех наличных трудовых ресурсов. Это долговременная цель развития, достойная Разума. Ясно, что о какой-либо безработице в этих условиях речь попросту идти не может. Безработица в системном обществе – нонсенс, она невозможна (слишком много задач у человека). Перенаселение и голод могут происходить лишь от глупости и лени человека, как вида – при наличии и доступности колоссальных ресурсов Вселенной.

Буржуазность есть несвобода духа. Подавленность духа внешним затверделым миром, зависимость от временного и тленного, неспособность прорваться к вечному. Буржуа подавлен тем, что можно нащупать, что входит в него извне.

Формирование в стране агрессивной конкурентной среды, в которой неспособные к созданию новых возможностей люди, просто выживают и борются за имеющиеся доступные ресурсы. Агрессия это сила и бескомпромиссность, которая начинает вытеснять креативность и созидательность, способную порождать новые возможности для развития. Талантливым и способным людям, становится некомфортно среди тех, кто предпочитает забирать, а не создавать.

Современный капитализм нуждается в людях, которые кооперированы в большие массы и слаженно трудятся сообща; которые хотят потреблять все больше и больше; чьи вкусы стандартизированы, легко могут быть направляемы извне и предвосхищены.

Спасаясь от разочарований, западный человек видит перед собой два пути: утопить душевную боль в постоянном потреблении и стать конформистом, стереть свою личность и поддаться «стадному инстинкту». Люди стали «винтиками бюрократической машины». Их чувствами, мыслями и вкусами стали манипулировать хозяева СМИ — правительство и индустрия. Пропасть между богатыми и бедными все также продолжила расти. Добавьте сюда ещё растущий индивидуализм и оторванность человека от человека. Самоутверждение человека в современном обществе базируется в основном на внешних, признаваемых рынком атрибутах: пиджак, часы, автомобиль, квартира или целый дом. Максимум «личностного», на который он может рассчитывать — это «коммуникабельность», «агрессивность» и «толерантность».

Капиталистическое общество, подчиняя всех не преследует потребности развития человека, а является требованием экономической системы. Принцип «человек человеку волк», не дает людям объединить усилия и работать на благо друг друга. В этом обществе насаждается иллюзия, что счастье приносит потребление и обладание, а не раскрытие творческих способностей и созидание на пользу общества.

Потребительское общество учит: своих в природе нет. Все чужие, все — потенциальная пища. Самая оптимальная пища те, кто находится рядом и считает себя твоим близким. И не подозревает, что ты на самом деле «крысиный король». Он верит, а ты его жрешь.

Таких «крысиных королей» в современном обществе становится всё больше. Это самые страшные хищники. Они объединяются в группировки, рассматривая соотечественников как быдло (пищу). Открыв «истину», что свое счастье можно построить на чужом несчастье, сначала они действовали в лоб — «пожирали» народ открыто. Потом сообразили, что самый оптимальный вариант — пожирать под завесой красивых высоких слов.

Западный брак - идеал исправно функционирующей слаженности. Личность в браке: должна быть « разумно независимой », готовой к совместной работе , терпимой и в то же время честолюбивой и агрессивной . Весь набор этих видов отношений сводится к хорошо отлаженной связи двух людей, остающихся чужими друг другу на протяжении всей жизни, никогда не достигающих «глубинной связи», но любезных друг с другом и старающихся сделать друг для друга жизнь как можно приятнее .

На современных демократических выборах мы голосуем не за программу действий и даже не за реального человека, а за фотогеничную внешность, поставленную дикцию и количество денег, вложенных в предвыборную кампанию. Формальный статус, место во власти начинает значить для нас больше, чем реальная компетентность, ум, решительность.

Справедливость в капитализме выражена в том, что каждый человек имеет возможность зарабатывать и быть богатым. Главным смыслом любой деятельности человека в капитализме является личная выгода , поэтому в сознании доминирует эгоистическая логика и философия . Справедливым считается также и то, что если человек ничем не занимается, не работает и не зарабатывает деньги, то он живёт плохо. Справедливым считается также при этом возможность человеку самому выбирать, работать ему или не работать, так как главной ценностью являются деньги и свободы .

Капиталистическая свобода имеет много общего с беспределом. Человек в монетарном мире может делать всё, что угодно, если это выгодно. Капитализм не удовлетворяет потребности всех людей, поэтому представителям общества предоставляется свобода бороться за место под солнцем . Общество спокойно относится к безграничной свободе представителей власти, например. В капиталистической формации можно встретить такие виды свобод, как свобода лжи во время предвыборной компании кандидатов в депутаты . Лживые обещания являются обычным явлением и уже не рассматриваются обществом, как возможно правдивые. У каждого человека и у представителей власти есть свобода скрывать финансовую информацию от общества . В магазинах могут лежать продукты изготовленные из вредных компонентов . Скрытие всякой достоверной информации чаще всего необходимо для получения прибыли .

Современная философия жизни молодежи. Это Марксизм. Да, да, не смейтесь, марксизм, только не пролетарское учение Маркса, а его философское наследие — бытие определяет сознание.

Давайте сместим диапазон 20-30 лет на 26-36 лет, с обсуждением немного запоздали лет на 6. И вернемся в прошлое, то прошлое, когда этим девочкам было по 13-15 лет. Это именно тот возраст, когда человек (обратите внимание, о них я говорю — человек) уходит в социум. Папа, мама с их догмами уже ничто для этих нигилистов, которые считают, что они-то добьются большего, они будут жить по-другому, и уж ни как их родители «в тесноте да не в обиде». И мамино «учись готовить, стирать, садись за пианино, почитай книжку и главное никому не давай» — все это опровергается улицей, то есть каждодневным бытием.

Отмотаем для начала 20 лет. Подружка «дала». Теперь носится по городу в «паджерике» в кампании спортивных, веселых парней в «коже и вишневых пиджаках» по кабакам (там отдыхают), по киоскам (там работают, работа называется рэкет). Ни готовить, ни стирать, ни читать, ни пианинить не требуется. Есть, правда, издержки: в бане иногда с перепоя выясняется, что все они большая семья, с перепоя говорят, что «бригада», и все ее любят, а им в такой малости отказывать нельзя. Во дворе все ей завидуют.

Теперь отмотаем лет 10 назад. Ушли в прошлое мускулистые аборигены. Пришло новое поколение, умное, целеустремленное, правильное в словах и одежде, сплоченное в те же бригады.

Бригада олигархов (достаточно малочисленная и консервативная), бригада топ-менеджеров, бригада чиновников, бригада родственников «тех самых», бригада «попсы» и бригада спортивных работяг (не путайте с таджиками во дворах). Их объединяет одно свойство: все эти бригады в основном сосредоточены в двух- трех городах. С экранов телевизоров, с обложек журналов, в интернете — теперь не в одном дворе, а в каждой квартире страны девочке объясняют, «как правильно дать», чтобы носиться по гигаполису в собственном «мерине», клубиться, и таким ни готовить, ни стирать, ни читать, ни пианинить не требуется.

Правда, есть издержки, характерные для общества потребления. Эти бригадные, прекрасно понимают, что желающих «правильно дать» много и идет постоянный подпор со стороны новых 18-ти летних. Вот и решают: «да хрен с ним с этим мерином и квартирой, жизнь одна». Но в стране многие им, умело давшим, завидуют.

А теперь о бытии. Москва это не Россия, да и в Москве живут не одни «бригадные». Достаточно зайти в метро и посмотреть на серые лица, спящие в сторону замкадья.

Даже если нет детей, общение после 21:00 до «в койку», когда уже нет сил даже говорить, не объединяет. А у него «уже не получается», потому что он перед сном думает «не сегодня-завтра фискальный обрыв по ипотеке (или аренде)». И он мужик, и хочет уважения за то, что изо дня в день принимает на себя удар. И эти несколько лет бытия дались ему дорогой ценой, и нечего ухмыляться отворачиваясь перед сном. Мы все склонны думать, что созданы для чего-то большего. И ее можно понять, она думает, что была достойна лучшего мужчины, а он не оправдал ее мечты.

Диагноз простой — потребительская философия, несовместимая с реальностью система ценностей: жить будут, но скорее всего, недолго. Если цель Рублевка, Хаммеры, тусня и глянец, конечная точка — ПУСТОТА. Лекарство отсутствует. Есть только одно эффективное средство — изменить бытие. Хотя бы ради следующих поколений.

Главный запрос от жизни молодого поколения— быть счастливыми. Ценность представляют наслаждение жизнью, получение от неё удовольствия и любовь к себе. Испытываемые трудности означают, что путь выбран неверно.

Успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизни и удовольствиями. Достижение ощущения счастья — это и есть успех. Жизнь должна быть разнообразной, в ней должны сочетаться работа, семья, увлечения, путешествия, общение с друзьями, иначе она кажется скучной. Слова «карьера» и «престижная работа» практически не звучат. Работа должна приносить удовольствие, доход и не отнимать много времени. Признание должно вести к социальной популярности, выражаемой в количестве френдов и лайков. Поколение Z отличает «предпринимательский дух», желание строить свои стартапы, работать на себя и избегать корпоративной зависимости. Предпринимательский настрой—это скорее механизм самореализации, выживания и стремления избежать иерархического подчинения, нежели стремление к богатству или статусу.

Поколение Z не нарабатывает навыки решения проблем реальной жизни, в нём закрепилось представление, что успех может быть лёгким и быстрым.