В Тихом океане американские военные не смогли собственной ракетой перехватить собственную ракету, запущенную с собственного самолёта.

Дополнительную интригу учениям придавало то, что одна ракета должна была изображать баллистическую северокорейскую, а вторая – продемонстрировать особую брутальность, потому что именно этот комплекс ПРО американцы сейчас усиленно толкают японцам для защиты от КНДР.

Сатира и юмор

Но отдельную сатирическую ноту этому событию придавало время: как раз после неудачных испытаний официальный представитель Пентагона Дана Уайт говорила, что министерство обороны США не удивлено заявлением Владимира Путина о новейших системах российских вооружений.

"Мы не удивлены заявлениями, - сказала она. - Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось".

Стоит напомнить, что президент России рассказал в четверг о не перехватываемых ни нынешними, ни перспективными средствами американских ПРО видах ракетного вооружения, разработанного в России. О баллистических комплексах "Сармат" и "Авангард". О крылатых ракетах, способных обходить любые узлы американской обороны. О комплексе "Кинжал", от которого нет защиты ни у одного американского корабля. А также о подводном беспилотнике, способном доставить нужный заряд, не будучи ни замеченным, ни тем более перехваченным по пути.

Ко всему прочему после выступления русского президента официальный представитель Белого дома Сара Сандерс кинула прямо ему в лицо перчатку:

"Президент Путин подтвердил то, что США знали все время — что Россия более десяти лет развивала дестабилизирующее вооружение в прямом противоречии со своими обязательствами по договору. Президент (США) понимает, с какими угрозами он сталкивается, и нацелен защитить своих союзников и партнёров!"

В этих обстоятельствах хотя бы северокорейскую, находящуюся на уровне 1950-х годов ПРО США могли перехватить?

В общем, смеялся ли Путин над американскими заявлениями, неизвестно, но к моменту своего выступления он уже наверняка знал: новые испытания американской ПРО показали, что покамест президент США не нацелен даже на то, чтобы защитить себя самого от макета собственной ракеты, скинутой с собственного американского самолёта.

Гавайи – место тревожное

Сами испытания заключались в том, что в тепличных условиях, на Тихоокеанском ракетном полигоне Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC), на острове Кауаи на Гавайях в среду утром запустили по выпущенной с самолёта болванке ракету Standard-Missile-3 (SM-3) Block IIA.

Это зенитная управляемая ракета с кинетической боевой частью, имеющей собственный двигатель, и автоматически наводящейся при помощи матричной инфракрасной головки самонаведения. Предназначена, естественно, для уничтожения баллистических ракет и боеголовок в том числе на заатмосферных высотах.

Модель же SM-3 Block IIA — усовершенствованная версия с новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров, а также с новой продвинутой электроникой, позволяющей вычленять нужные цели из ложных. Специально разрабатывалась для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Но не сложилось. Ракета, которая некогда сумела поразить даже спутник на орбите, не смогла перехватить бутафорию, сделанную "под Северную Корею".

"Пентагон не публично признаёт провал ключевых испытаний по противоракетной обороне", - сквозь зубы вымолвила очень провашингтонская CNN, поясняя, что решение хранить молчание отчасти связано с "продолжающейся напряжённостью с лидером Ким Чен Ыном".

Слово "ключевое" в сообщении повторено даже дважды. Второй раз оно прозвучало в характеристике ракеты: "Она представляет собой ключевое продвижение в оборонном потенциале США, поскольку призвана в конечном итоге перехватывать ракеты межконтинентальной дальности, которую Северная Корея поклялась запустить против США".

То есть ясна расстановка сил? Злой товарищ Ким поклялся извести Штаты, запустив в них ракетою уровня советской Р-7, а против него выставили "ключевое продвижение в оборонном потенциале США"… Впрочем, стоп! Слово "ключевое" прозвучало трижды: "На данный момент ракета является ключевым элементом противоракетной обороны США в Тихоокеанском регионе".

В общем, трижды ключевая не смогла сбить даже собственную болванку, просто сброшенную с самолёта. Хорошо ещё, в сам самолёт не попали.

Всплывает в памяти относительно недавний эпизод, о котором писал "Царьград", когда на тех же Гавайях была случайно объявлена боевая тревога из-за опять-таки северокорейской ракеты, будто бы подлетающей к островам. И как тогда возникла дикая паника среди населения. Тяжёлое, видать, это место – Гавайские острова.

Япония будет защищена?

Ещё одной деталью стало то, что в ходе испытаний ракета-неудачница запускалась с берега, а не с корабля. Связано это с тем, что надо было проверить как раз наземную береговую систему Aegis. Потому, что, по версии CNN, её планирует приобрести Япония. Чтобы "повысить свою собственную оборону против Северной Кореи".

Как за каменной стеной будет скоро Япония! Тем более, что меньше года назад того же класса ракета SM-3 Block IIA, только морского базирования, не смогла перехватить запущенные с того же острова Кауаи баллистические ракеты средней дальности. Их, как потом выяснилось, зафиксировали и даже взяли на прицел. Вот только сам перехват сделать не смогли.

А у товарища Кима как раз ракет средней дальности много. И усовершенствованы они получше, нежели только осваиваемые в КНДР баллистические ракеты дальнего радиуса действия.

Ну, зато японцы могут быть спокойны. Главное, что американцы северокорейские ракеты видят. Сбить не могут, но это ведь мелочь. Они просто на мелочи не размениваются.

Они заняты первоочередным делом: не удивляться русским ракетам.