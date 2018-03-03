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1917 – 1923: война Гражданская или Отечественная?

10:51. 3 марта 2018 Просмотров - 176 Один комментарий Опубликовал:

До сих пор не могу понять, как такой порядочный человек, каковым несомненно является В.Э. Багдасарян, может уживаться с Сулакшиным.

Как бы то ни было, а предлагаемый доклад Багдасаряна о периоде Гражданской войны в России хорошо фактологически подкреплён.

Однако главное даже не в этом. Аналитик выносит на обсуждение черезвычайно важный вопрос: 1917-1924 гг. – это гражданская война или всё же интервенция Запада?

Вопрос совсем не пустяшный, нет, (ведь это событие – одна из узловых точек родной истории) от правильного ответа на который зависит очень и очень многое. Потому что какую позицию мы выработаем, таковым будет и содержание учебников, художественной литературы по данной теме, фильмов, передач и пр.


Т.е. какого качества будет культурный слой, освещающий данную проблематику, такое мировосприятие по этой теме мы дадим нашим потомкам. Чьи действия будут согласовываться с этими полученными знаниями.

Таким образом правильно определяя отношение граждан России к упомянутому периоду, гражданская война или война отечественная, мы формируем то или иное будущее.

Кстати, в 2014 году мы этот вопрос уже пытались осветить в публикации с говорящим заголовком „1917 – 1923: война Гражданская или Отечественная?”.


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Багдасарян, будущее, война, войска, Запад, история, отечество, Россия, русофобия, советский
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Один комментарий»

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    Ирбис 3 марта 2018 в 12:24 Ссылка Пометить
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    В первую очередь это была именно гражданская война! В 1918г Ленин издаёт указ о создании прод отрядов. Когда к тебе в дом врывается банда вооружённых людей во главе с картавым комиссаром, который говорит по русски с американским акцентом, и начинают грабить вынося из дома всё и забирая да же семенную пшеницу, тут остаётся или сдохнуть с голоду или взяться за обрез. Вот именно после этого народ и взялся за оружие, да так, что великий большевицкий полководец Тухачевский применил против русских крестьян химическое оружие, чего не делали да же фашисты, применение против народа оружие массового уничтожения, это прерогатива только истинных демократов. Да была и интервенция, да была и помощь белой армии, но очень какая то странная, все бронепоезда которые США поставили Колчаку, по мгновению оказались в руках, между прочим гражданина США, Троцкого. Чем больше русские убивали друг дружку тем было выгодней западу. Мы до сих пор не знаем истинных людских потерь именно русского народа и сколько ценностей было вывезено. Оккупанты по чему то захватывали только города порты, Владивосток, Мурманск и Одессу именно только для того, что бы спокойно вывозить из остатков Российской Империи, награбленное богатства нашего народа.

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