До сих пор не могу понять, как такой порядочный человек, каковым несомненно является В.Э. Багдасарян, может уживаться с Сулакшиным.



Как бы то ни было, а предлагаемый доклад Багдасаряна о периоде Гражданской войны в России хорошо фактологически подкреплён.



Однако главное даже не в этом. Аналитик выносит на обсуждение черезвычайно важный вопрос: 1917-1924 гг. – это гражданская война или всё же интервенция Запада?



Вопрос совсем не пустяшный, нет, (ведь это событие – одна из узловых точек родной истории) от правильного ответа на который зависит очень и очень многое. Потому что какую позицию мы выработаем, таковым будет и содержание учебников, художественной литературы по данной теме, фильмов, передач и пр.



Т.е. какого качества будет культурный слой, освещающий данную проблематику, такое мировосприятие по этой теме мы дадим нашим потомкам. Чьи действия будут согласовываться с этими полученными знаниями.



Таким образом правильно определяя отношение граждан России к упомянутому периоду, гражданская война или война отечественная, мы формируем то или иное будущее.

Кстати, в 2014 году мы этот вопрос уже пытались осветить в публикации с говорящим заголовком „1917 – 1923: война Гражданская или Отечественная?”.





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Источник: ss69100.livejournal.com