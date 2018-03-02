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Всё это я видел своими глазами

13:19. 2 марта 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Александр, выпускник Северо-Кавказского горно-металлургического института, Владикавказ

Я рос и учился во Владикавказе, именно том самом городе, который вы упоминали в своем фильме. Уже тогда учиться было нелегко, потому как учиться никто особо из моих одноклассников не хотел. Уже тогда у нас была та самая озлобленная масса подростков, которые могли за 10 рублей «посадить на перо» и это было почти повсеместно, поэтому учиться никто не хотел, а если видели что кто-то пытается, сразу вешали ярлык «ботаника» и подвергали всяческим издевкам и унижениям. Эту тему вы лишь вскользь затронули в третьей серии фильма, а это один из ключевых моментов современной школы. Таким вот образом пришлось быстро подстроиться под «среду обитания» и с шестого класса стать частью общей школьной массы, читая при этом по вечерам самостоятельно учебники.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Последний звонок (все серии)

Сайт проекта «Последний звонок»

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Константин Сёмин

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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