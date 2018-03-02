Сводки от ополчения Новороссии 02 марта 2018

Принятый Верховной Радой 18 января и подписанный Порошенко 20 февраля 2018 года закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», проще именуемый законом о так называемой реинтеграции Донбасса — это, безусловно, полный разрыв Украиной Минских соглашений и уже абсолютно не скрываемый путь Украины к войне.

Поскольку сама Украина таких серьезных решений не принимает, то стоит задаться вопросом, для чего вашингтонским кураторам киевского режима понадобился этот закон?

Сама по себе Украина американцам не интересна, она им нужна исключительно как инструмент гибридной войны с Россией наряду с экономическими санкциями, фактической поддержкой ИГИЛ* в Сирии и размещением военных баз в Восточной Европе.

Украина — это только один из многих инструментов Вашингтона, которым он пользуется в своих попытках сохранения однополярного мира и «сдерживания» России. В данный момент становится понятно, что, потерпев геополитическое поражение в Сирии, Вашингтон хочет как можно быстрее отыграться на каком-то другом направлении. Санкции против России оказались не только бесполезными, но уже дали обратный эффект, делая российскую экономику более самостоятельной.

Остается последнее средство — попытаться втянуть Россию в какой-то локальный конфликт. Как обычно, американцы действуют чужими руками, в данном случае украинскими. Донбасс — это самое подходящее место для навязывания России локального конфликта, который крайне необходим США по вышеуказанным причинам.

При этом для американцев совсем не обязательно, чтобы Украина добилась на Донбассе каких-то успехов — скорее наоборот. Если доблестные украинские войска в очередных котлах снова потеряют половину своего состава, как это было в 2014 году, американцам это будет очень выгодно, поскольку это даст хороший повод для новых заявлений о «российской агрессии».

Как раз «победа» Украины на Донбассе США совсем не нужна по двум причинам — во-первых, исчезнет важный повод для обвинений России, во-вторых, придется оказывать Украине помощь по «восстановлению Донбасса», заранее зная, что она почти вся будет разворована еще в Киеве.

Поэтому не стоит думать, будто бы американцы мечтают об украинской «победе» — им нужны только очередные жертвы Украины, которые сделают ее еще более зависимой от ее заокеанских хозяев.

Как известно, президент Украины по новому закону получил право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента, а также создан объединенный оперативный штаб всех вооруженных сил Украины. Это означает, что наступление ВСУ и нацистских батальонов теперь может фактически начаться в любой момент просто по телефонному звонку из Вашингтона, который Порошенко моментально передаст дальше в виде военного приказа. Никаких дополнительных согласований теперь не потребуется.

То есть в данный момент Украина находится в состоянии гитлеровской Германии на момент 21 июня 1941 года и войска находятся в непрерывном ожидании приказа фюрера.

Подготовлена и законодательная база: в упомянутом законе территории Луганской и Донецкой Народных Республик названы «оккупированными территориями» и в нем нет никакого упоминания о Минских соглашениях.

По сути дела, это фактическое объявление войны, которая просто еще не перешла в «горячую» стадию. Возникает естественный вопрос: какова вероятность того, что перейдет?

Как мы уже сказали, вашингтонским кураторам совершенно безразлично, какой может быть ход возможных боевых действий — им важно само их наличие как повод для дипломатического и экономического давления на Россию.

Украинское «пушечное мясо» заготовлено в достаточном количестве — этот процесс американцы строго контролируют через своих инструкторов. Поэтому вероятность возобновления серьезных боевых действий очень велика.

Единственным сдерживающим фактором в настоящий момент остается только твердая позиция России, которая в случае очередной украинской агрессии на Донбассе может очень больно ответить США на других фронтах глобального противостояния — и не только в Сирии.

Вторым соображением, которое может сдержать американских стратегов «управляемого хаоса», является то обстоятельство, что очередные тяжелые потери на Донбассе могут привести Украину к неконтролируемому военному мятежу во главе с вооруженными нацистами. Эти инфернальные силы гораздо охотнее займутся захватом власти в Киеве (о котором они мечтают с 2014 года), чем бесполезным штурмом донбасских укрепрайонов.

Остается надеяться, что названные факторы все-таки перевесят и удержат киевских марионеток от очередного преступления против собственного народа.

Виталий Даренский, для «Русской Весны»

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация