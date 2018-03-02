Сколько может прожить человек? На этот вопрос есть два ответа — научный и ненаучный

Ненаучный, абсолютно бездоказательный и совершенно ничем не обоснованный ответ звучит так — ну, лет сто.

Что касается научного подхода, то современная наука дает абсолютно ясный, однозначный и конкретный ответ на вопрос о возможной продолжительности человеческой жизни.

Он звучит так: НАУКЕ ЭТО НЕИЗВЕСТНО.

К этому ответу наука пришла через горький опыт.

За последние два века ученые несколько раз приходили к консенсусу по поводу того, сколько может прожить человек. И каждый раз люди, как будто специально назло ученым, немедленно брали и проживали дольше, чем им полагалось по научным прогнозам.

В 1928 году, например, известный ученый-демограф Льюис Даблин вычислил предел человеческой жизни. Даблин писал, что его вычисления сделаны «в свете современных знаний, и не учитывают фантастических гипотез вроде кардинального эволюционного изменения биологии человека».

Предельный возраст жизни, по расчетам Даблина, составлял 64,75 года. Прогноз Даблина устарел уже в тот момент, когда он публично объявил о нем. Из Новой Зеландии сообщили, что их женщины уже живут дольше.

В 30-х годах прошлого века специальное исследование, проведенное по заказу американских страховых компаний, однозначно доказало, что дольше 69,93 лет женщины жить не могут.

Женщины не послушались и преодолели установленную учеными границу уже через пять лет после завершения исследования.

В начале 2000-х группа исследователей после продолжительной научной работы объявила, что для биологического вида homo sapiens 115 лет — это предел возможной жизни.

Очень неудобно получилось. Поскольку стоило только закончить исследования, как злокозненные homo sapiens немедленно начали в массовом порядке пересекать границу столетнего юбилея. Количество жителей планеты в возрасте 100+ сейчас уже больше полумиллиона человек. И почти 50 из них — старше 115 лет.

В реальности наши представления о возможной максимальной продолжительности жизни не основаны ни на чем, за исключением устоявшихся стереотипов. История полна примеров сверх долгих сроков жизни, которые мы отрицаем потому, что они этим стереотипам не соответствуют.

Начнем с начала. Адам жил 930 лет. Впрочем, нет, это не начало.

Первые свидетельства сроков жизни относятся не к Библии, а к более древним Шумерским хроникам.

Ожидаемая продолжительность жизни среднестатистического шумерского царя составляла 30 тысяч лет.

Царь Алулим, например, правил 28 000 лет.

Царь Аллалгар — 36 000 лет

Царь Эн-Менлуанны — 43 200 лет

Царь Эн-Менгаланна — 28 800 лет.

Чрезвычайно любопытно, кстати, что до-потопная продолжительность человеческой жизни была значительно выше после-потопной.

После потопа шумерские цари стали жить не дольше 1200 лет. А последний из них — царь Киша Ур-Забаба — умер подростком, в возрасте 400 лет.

И ровно то же, по странному совпадению,подтверждает Библия. До потопа жили намного дольше.

Сын Адама, Сиф Адамович прожил 912 лет. Внук Адама Иноф Сифович — 905 лет.

Каинан — 910 лет; Малелеил — 895, Иаред — 962, Енох — 365, Мафусал — 969, Ламех — 777.

И, наконец, Ной, переживший потоп, прожил 950 лет.

Но после потопа продолжительность жизни начинает резко падать. Библейские пророки уже жили значительно меньше. Авраам прожил всего 175 лет, его жена Сара ушла из жизни молодой — в 127 лет.

А Иосиф Прекрасный и Иисус Навин оба скончались вообще безвременно и скоропостижно, в юном возрасте. Обоим было всего по 110.

Думаете, на Библии такие примеры заканчиваются? Ничего подобного.

Нестор, легендарный герой Троянской войны, непосредственно во время осады города торжественно отпраздновал свой 300-летний юбилей.

Эпименид, жрец и известный поэт с острова Крит, по свидетельству Аристотеля, прожил около 300 лет.

Знаменитый китайский мудрец Лао Цзы, создатель знаменитой даосской «Книги пути и благодати» (Дао дэ цзин) дожил до 300 лет.

Легендарный китайский повар Пэн Цзу прожил 767 лет.

Три мудреца периода троецарствия: Гань Ши, Цзо Цы и Си Цзянь прожили больше 300 лет каждый.

Мудрец Гуан Чэнцзы достиг необычайного долголетия благодаря тому, что избегал любых поступков и волнений. Прожил больше 1200 лет.

Хотите более свежих персонажей? Пожалуйста.В книге В. Востокова «Сокровища тибетских монастырей» описан такой случай долголетия.

«В 1675 году в Эдо (старинное название Токио) по приглашению первого министра прибыл один из старейших жителей Японии — крестьянин Мамиэ. Ему было 193 года. На вопрос министра — в чем секрет его долголетия, он ответил: у своих предков я научился искусству прижигания и пользуюсь им всю жизнь. Жене моей сейчас 173 года, сыну — 155, внуку — 105 лет. Старика одарили рисом, деньгами и с почетом проводили домой. Но через 48 лет Мамиэ опять приехал в Эдо. В этот год ему исполнилось 241 год, жене — 221, сыну — 203, внуку — 153, жене внука — 133 года, и никто из них не выглядел старым или больным».

Александр Сергеевич Пушкин в своих воспоминаниях рассказывает о встрече со 160-летним казаком в степях Оренбуржья. Казак хорошо помнил восстание Степана Разина (1667–1671 гг.), в котором принимал деятельное участие.

В Колумбии в честь долгожителя Хавьера Перейра, прожившего 169 лет, была выпущена специальная почтовая марка. Нет, это случилось не после смерти Перейры. А во время празднований его 167 дня рожденья, в 1956 году.

Поздравить Хавьера приехали государственные деятели Колумбии. По требованию юбиляра в нижнем углу марки с его портретом были добавлены слова: «Пью много кофе и курю сигары».

В СССР больше всех прожил 152-летний долгожитель Махмуд Багир оглы Эйвазов (1808-1960). В его честь также была выпущена почтовая марка.

186 лет прожил долгожитель Золтан Петраж в Венгрии (умер в 1724 г.).

Шотландский рыбак Генри Дженкинс (1501-1670) прожил 169 лет и умер в Йоркшире. Из английских судебных документов известно, что в 1665 году он был свидетелем на суде по делу 140 летней давности. Один из его сыновей дожил до 109 лет, другой — до 113.

«Вечный йог» Девраха Баба прожил больше 150 лет. Умер в 1990 г.

185 лет прожил основатель аббатства в Глазго — Кентигерн, известный под именем святого Мунго. Он умер 5 января 600 года.

Китаец Ли Линъюань, мастер боевых искусств, прожил свыше 256 лет. У Ли было 23 жены и 180 потомков. Умер Ли 6 мая 1933 года, оставив после себя вдовой 24-ю жену.

Томас Парр прожил 152 года трудовой жизнью крестьянина. В 120 лет он женился во второй раз. Парр пережил 9 английских королей и умер после сытного обеда и неумеренных возлияний за королевским столом, куда он был приглашен в качестве диковины. Врач Уильям Гарвей, вскрывавший его труп, не обнаружил в его организме никаких старческих изменений.

Ширали Муслимов, азербайджанский чабан, прожил 168 лет. По паспорту Ширали родился 26 марта 1805 года, а умер 2 сентября 1973 года, таким образом, прожив 168 лет. Долгожитель был настолько бодр и жизнелюбив, что в свои 136 лет женился в третий раз, взяв в жены юную красавицу Хатум-ханум. Хатум было всего 57 лет. Она дожила до 104 лет.

Тапасвиджи, еще один индийский йог, прожил 186 лет (1770 — 1956). В возрасте 50 лет он, будучи раджой в Патиале, решил удалиться в Гималаи, чтобы стать «по ту сторону человеческих горестей». Видимо это пошло на пользу.

Генри Дженкинс, дворецкий лорда замка Хорнби, прожил 169 лет. Родился в 1501 году, а умер 6 декабря 1670 г.

Думаете, столько не живут? И совершенно зря.

Сегодняшний, официально зарегистрированный и подтвержденный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман и составляет 122 года и 164 дня.

Это всего на два года меньше, чем библейский срок жизни Моисея.

Если можно прожить 122 года, то почему не 160 или 180?

Конечно, спору нет, исторические свидетельства, не соответствующие нашим представлениям о сроках жизни, легко можно списать на ошибки, разночтения или различия в способах летоисчисления.

Или, точнее говоря, так можно БЫЛО БЫ поступить, если бы не одно поразительное обстоятельство.

Готовы? Присядьте на всякий случай.Мы не можем всерьез судить о том, сколько может прожить человек потому, что…

в реальности современной науке неизвестно, отчего вообще человек стареет.

Я совершенно серьезно. Сами по себе механизмы и процесс старения изучены очень хорошо. Но вот что инициирует это процесс, по какой причине и когда именно эти механизмы начинают действовать, сегодня неизвестно.

Человеческое тело безусловно способно компенсировать текущий износ за счет регенерации. Однако в какой-то момент по каким-то причинам перестает это делать.Причем этот момент для каждого человека наступает в разное время.

Не зная причин старения, мы не можем судить о правилах. Не зная правил, не можем оценивать исключений. И, соответственно, не можем отрицать исторических примеров таких исключений, как бы сильно они ни отличались от наших обычных представлений.

Ситуация со старением сегодня очень похожа на ситуацию с чумой или холерой в средние века, когда были известны и изучены симптомы этих заболевания, но неизвестны их причины. Ученые и врачи не знали о существовании вирусов и бактерий и потому не могли ответить на вопрос, отчего одни люди заболевают, а другие нет. Или почему у одних людей болезнь возникает раньше, а у других — позже?

Причины того, что мы стареем остаются загадкой.