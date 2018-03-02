Ведущие страны мира Россия и Китай не только выдавливают американскую валюту из мировых резервов, но и выступают в качестве примера для других стран

Глядя на РФ и КНР, Саудовская Аравия, являющаяся одной из основных мировых поставщиков нефти и членом ОПЕК, также начала реализовывать свои казначейские облигации США и запасаться на вырученные средства золотом.

Только за один летний месяц, совокупные продажи Москвы, Пекина и Эр-Рияда составили 37,9 млрд долларов, что привело к обрушению долговых обязательств США до минимума, за период аж с июля 2012 года.

Угрозу утраты долларом монополии понимают даже американские военные. Ещё в далеком 2010 году начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмирал Майкл Муллен заявил, что именно долговые обязательства являются основной угрозой для национальной безопасности США.

Речь идёт не столько об огромном госдолге, превышающий на тот момент 19 трлн долларов, а о вызванной им обязанности покрывать двойной дефицит, коммерческий и бюджетный, что и производилось путем размещения и реализации ценных бумаг - облигаций государственного займа.

Об этом говорит, в частности, то давление, которое после банкротства банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года почувствовал Народный банк Китая со стороны ФРС.

Тогдашний председатель Бен Бернарке обязал Пекин не выставлять на рынок американские ценные бумаги.

Тем не менее, впоследствии китайский банк все же взял практику замещать доллар на более надёжные и ликвидные активы в виде золота.

Крах США: Россия возглавила глобальный удар по доллару

Россия массово скупает золото, обгоняя по этому показателю даже Китай. В январе наша страна добавила к своим запасам еще 600 тыс. унций золота (18,66 тонны). За прошлый год было куплено 224 тонны, а с июня 2015 г. Центральный банк России приобрел уже более 576 тонн золота.

Сейчас Россия занимает пятое место в мире по запасам этого драгоценного металла. В денежном эквиваленте золотые резервы РФ оцениваются в $80,4 млрд, на их долю приходится 17,95%. Для сравнения, объем вложений в американские трежерис составляет около $100 млрд.

Таблица, где отображены данные уровня золотых запасов по месяцам.

Если взять более длинный горизонт - с 2009 г., то получается, что Россия добавила в свои резервы более 1100 тонн золота, то есть больше, чем Китай, купивший 775 тонн. Российские ежемесячные покупки золота: июнь 2014 г. - январь 2018 г.

Но самое главное - то, что Россия обогнала КНР по объему золота в резервах.

У России сейчас 1857 тонн, а у Китая, по данным МВФ, - 1843 тонны.

На самом деле, не совсем понятно, зачем эти две страны так активно скупают золотые слитки. Очевидно, в основе лежит желание минимизировать использование доллара, а также амбиции Китая по возведению юаня в ранг главной резервной валюты.

Кроме того, Китай запустил биржу золота, которая уже стала крупнейшей в мире по объему торгов физическим металлом. Это важно, так как в Штатах торговля идет в основном "бумагой".

Но и это еще не все. На рынке циркулируют слухи, что КНР должна запустить нефтяные фьючерсы, они будут номинированы в юанях, но их можно будет конвертировать в золото. Как раз для этого, возможно, китайцам и нужно так много золота.

Впрочем, все это лишь вероятности, как обстоят дела на самом деле - сказать сложно.

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https://zen.yandex.ru/media/ino_smi/rossiia-vozglavila-globalnyi-udar-po-dollaru-5a98ee501410c32fe3e25f79

http://www.vestifinance.ru/articles/98103