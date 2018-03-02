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Разбор полёта. Российские “Панцирь-С” уничтожили две волны крылатых ракет.

20:36. 2 марта 2018 Просмотров - 582 Нет комментариев Опубликовал:

Помните историю с сирийскими ПВО, израильскими F-16 и иранским беспилотником? СМИ очень бурно обсуждали случившееся.

 

 

Главная суть - сирийская армия прикрывала небо с помощью российских "Панцирей", которые отлично себя зарекомендовали, как в работе по ликвидации беспилотников (Хмеймим), так и в уничтожении крылатых ракет Израиля.

И это очень напрягает Запад.

Система ПВО "Панцирь-С" уникальное сочетание характеристик. В зависимости от высоты и дальности полета цели может использовать как 30-миллиметровые пушки, если слишком близко и невысоко, так и несколько типов ракет-перехватчиков, позволяющих сбивать угрозы на достаточно больших высотах.

Высокие технологии, особый камуфляж и радарная локационная станция делают "Панцирь" грозным оружием против всего летающего.

Во многих СМИ считают, что именно Россия предупредила Сирию об атаке Израиля. А действия ПВО Сирии не позволяют усомниться - российские офицеры участвовали в координации действий по защите объектов на сирийской территории.

 
Колонна "Панцирей"

Колонна "Панцирей"

 
Камуфляж "Панциря" под задачи на Ближнем Востоке

Камуфляж "Панциря" под задачи на Ближнем Востоке

 

Учитывая скорость реакции, анализа и противодействия, ни у кого не остается сомнений. Более того, эксперты считают, что было задействовано несколько "Панцирь-С", которые справились со своими задачами на 5.

Израиль, как мы знаем, после сбитого F-16 достаточно быстро организовал второй налет, считая что сирийские объекты военной инфраструктуры будут легкими целями, так как не ждут обратной реакции, и посчитают что израильтяне больше не станут рисковать.

Однако, как утверждают сирийцы, их ПВО сбили большую часть израильских ракет во время повторной атаки.

 
ЗРПК "Панцирь-С" на гусеничном шасси

ЗРПК "Панцирь-С" на гусеничном шасси

 
 

 

Но не только "Панцири" принимали участие в нейтрализации крылатых ракет Израиля. Сирийцы использовали "Буки", и С-200.

По итогам двух израильских атак, по утверждениям сирийских военных:

В 1 атаке было выпущено 11 ракет с самолетов - уничтожено 8. Сбит F-16.

Во 2 атаке было выпущено 8 ракет - 5 уничтожено.

 
Перехват ракеты

Перехват ракеты

 

Это очень хороший показатель, учитывая, что развернуты большей частью устаревшие системы ПВО, за исключением "Панцирь-С". Но и то, что 75% ракет оказалось перехвачено говорит о том, что сирийцам есть чем ответить на агрессию в небе.

Метки: агрессия Израиля, Панцирь-С, пво, ракетная атака, сбитый f-16, сирия
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