“Пять “Тополей” могут все уравнять”: в России ответили шведу, заявившему о превосходстве НАТО в Европе над армией России
00:18. 2 марта 2018 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал: Кирилл
Шведский журналист Ларс Экеман насчитал в Европе 135 тыс. солдат НАТО, готовых к бою против России. В РФ напомнили, что современную войну выигрывают ракеты.
По словам Экемана, Россию "серьезно беспокоит" растущее военное присутствие НАТО в Восточной Европе. Он обратил внимание, что "к западу от Москвы" в постоянной готовности к отражению агрессии альянса находятся 60 тысяч солдат, а в успехах военной реформы России не сомневаются даже западные аналитики – так, американский фонд Heritage называет военный потенциал России "внушительным" и ожидает, что РФ с годами будет становиться только сильнее.
На фоне этого в составе НАТО есть всего несколько стран, готовых к современной войне. Среди них шведский автор называет США с 64 тыс. бойцов в Европе (в том числе 15 тыс. военнослужащих наземных частей). Всего же американцы располагают 165-тысячной боевой армией и 475 тыс. человек в активных войсках. У главной страны ЕС Германии всего 61 тысяча солдат, при этом к боевым операциям готовы в лучшем случае 30% из них. Франция готова выставить около 40 тыс. солдат, Британия – 55 тысяч, а Польша с ее сильно устаревшими оружием и техникой – не более 11 бригад, передает Svenska Dagbladet.
Из этого Экеман делает вывод, что НАТО может выставить против РФ в Европе 32 бригады общей численностью порядка 135 тыс. солдат. По его мнению, это более чем вдвое больше, чем есть у России на западном фронте.
Шведский журналист насчитал в Европе 135 тысяч готовых к бою солдат НАТО
mon.gov.pl / Пресс-служба министерства обороны Польши
В России отреагировали на статью шведского журналиста напоминанием, что в современной войне численное превосходство в живой силе не будет играть практически никакой роли, поскольку основная часть боевых действия будет вестись тактическими (в больших масштабах - стратегическими) ракетами. Солдаты будут иметь значение только в локальных задачах, решаемых силами спецопераций, но в этом случае важность будет иметь только уровень подготовки, в котором Россия однозначно не уступает никому в мире.
Отметим, укрепление обороноспособности России в XXI столетии – прямая заслуга президента Владимира Путина, который стремится обеспечить достойный ответ РФ на стоящие перед страной новые вызовы.
Ранее Путин заявил, что Москва держит под контролем все действия НАТО у российских рубежей, и отметил: "Пусть тренируются". Об этом и многом другом, он говорил 1 марта, выступая в Кремле, с посланием к Федеральноу собранию.
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https://rueconomics.ru/309591-pyat-topolei-mogut-vse-uravnyat-v-rossii-otvetili-shvedu-zayavivshemu-o-prevoskhodstve-nato-v-evrope-nad-armiei-rf#from_copy
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А эти 135000 небесных хероев наты реально готовы к настоящему бою,причем даже например к замаскированным отрядам игила в самой ивропе.)В отличии от войск вермахта нюхнувших реальных боевых действий в европе,из этого пушечного мяса,лишь небольшая часть участвовала в реальных конфликтах типа Ирака,Афганистана,и Сирии,из них наиболее подготовленные,это обычные ЧВК которых еще меньше.Так что ракеты это крайний случай,этим ребятам,как и немцам в 1941году пообещали легкую прогулку,так как у нас будет что то типа майдана как в укропии,и придется подавлять лишь небольшие очаги сопротивления.)Но если этого не произойдет,то натовские генералы дружно пошлют своих политиков в одно место,потому как на фоне войны в Сирии они реально представляют что их ждет.)