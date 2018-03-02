Поддельный памятник Державину в Казани (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Поддельный памятник Гавриле Державину в Казани. Скульптура античного поэта со странными рельефами.

Фото памятника Державину: https://yadi.sk/d/EpOzuyUR3Svj7a

Сборник “Неудобная история”: https://www.youtube.com/playlist?list…

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com