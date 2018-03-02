Поддельный памятник Державину в Казани (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Поддельный памятник Державину в Казани (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
15:22. 2 марта 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Поддельный памятник Гавриле Державину в Казани. Скульптура античного поэта со странными рельефами.
Фото памятника Державину: https://yadi.sk/d/EpOzuyUR3Svj7a
Сборник “Неудобная история”: https://www.youtube.com/playlist?list…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com