Почему нынешняя властная элита не любит Советскую Россию и «языческую» Русь.

Наше прошлое

Советская Россия и «языческая» Русь одинаково ненавидимы церковью и нынешней властной элитой, так как являются их полным антиподом. Вот сравнительная база. Слева советско-языческая, справа современная.

Труд Паразитирование

Равенство Сословность

Скромность Демонстративное потребление

Патриотизм Преклонение перед заграницей

Общественное благо Личный интерес

Честность Обман

В общем, все ясно. Если в ближайшее время мы не увидим советского «языческого» ренессанса, то век нам слушать церковно-базарную праздничную:

Счастье – это когда тебя нанимают.

Вот что известно о социальном устройстве дохристианской Руси.

Выдающийся историк и археолог д.и.н. Иван Ляпушкин писал:

«Среди известных нам жилищ в самых разных регионах лесостепной полосы нет возможности указать такие, которые по своему архитектурному облику и по содержанию найденного в них бытового и хозяйственного инвентаря выделялись бы богатством. Внутренне устройство жилищ и найденный в них инвентарь позволяют расчленить обитателей этих последних лишь по роду занятий – на землевладельцев и ремесленников».

Другой известный специалист по славяно-русской археологии Валентин Седов пишет:

«Возникновение экономического неравенства на материалах исследованных археологами поселений выявить невозможно. Нет отчетливых следов имущественной дифференциации славянского общества и в могильных памятниках 6-8 веков».

Византийский историк 6 века н.э. Прокопий Кесарийский о внутреннем устройстве славян писал:

«Эти племена… не управляются одним человеком, а живут в народовластии. Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом… Дома у них не каменные, а из дерева и глины, с островерхими соломенными крышами… Нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы их запрещают так же, как и торговать людьми. Поэтому рабов они не имеют, а работают все без различия должности и положения… Пленные, если захотят остаться у них и жениться, пользуются равноправием… Они не злы и не хитры, а откровенны и добродушны…»

Игорь Фроянов дополняет коллег:

«Поселение же в целом олицетворяло род… К концу первого тысячелетия социально-политическая организация восточных славян становится настолько сложной, что дальнейшее ее существование без координирующих центров оказывается невозможным. Появляются города – политико-административные, военные и культурные (религиозные) центры. В них имелась племенная власть: вожди (князья), старейшины (старцы градские). Собиралось народное собрание, вече, верховный орган племенного союза, формировалось общеплеменное войско, если угрожала внешняя опасность или замышлялся поход в дальние страны. В городах были сосредоточены религиозные святыни объединившихся племен... Киев, Новгород, Полоцк, Смоленск, Чернигов, Переславль и некоторые другие относятся к числу древнейших городов Руси…

Абсолютное большинство населения составляли свободные люди, которые делились на знатных и рядовых. К знати относились князья и старейшины. Тяготела к знати и княжеская дружина, появление которой надо связывать со временем не ранее IX века. Возникнув в условиях родоплеменного строя, она поначалу не нарушала доклассовой социальной структуры. Дружинники были сподвижниками, товарищами и помощниками князей. Отсюда понятен и сам термин «дружина», восходящий к слову «друг», значение которого – спутник, товарищ на войне… Князь и дружина у восточных славян не были оторваны от рядовой массы населения и выполняли общественно полезные функции… Дохристианское общество было общинным, вечевым, где князь был подотчётен народному вече, которое могло утвердить передачу власти князя по наследству, а могло и переизбрать князя. Древнерусский князь – это не император и не монарх, ибо над ним стояло вече, которому он был подотчетен».

СССР

Советский строй потому имеет право называться цивилизацией, что он породил новый тип государства — социальное государство, новый тип производственных и общественных отношений (основан на кооперации и взаимопомощи, а не на конкуренции), новый тип хозяйствования (направлен на удовлетворение потребностей общества, а не на обогащение отдельных лиц), новый тип массовой культуры, которая направлена на развитие творческого потенциала человека, а не на поддержание господства правящего класса (религия) или поддержание сбыта (реклама).

Советская цивилизация породила и нового человека — человека-созидателя, творца, освободителя, альтруиста, человека, направленного мыслью в будущее. Этот тип человека был противопоставлен человеку-потребителю, эгоисту, угнетателю, человеку, нацеленному на консервацию прошлого.

Политическая идеология СССР, выдвигала в качестве цели и идеала установление общества, в котором:

· отсутствуют эксплуатация человека человеком и социальное угнетение;

· утверждаются социальное равенство и справедливость.

· существует уважение к человеку труда, рабочий класс признаётся передовым классом общества.

· открываются широкие возможности для продвижения выходцев из социально слабых слоев населения в элиту страны: политическую, военную, научную, культурную.

· утверждается доминирование коллективистских ценностей над индивидуалистическими.

· гарантируется равенство наций и их культур на основе пролетарского интернационализма.

Основная идея: благо всего народа и его развитие.

В нее были заложены принципы, которые отражены в кодексе строителя коммунизма:

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, делу мира и свободы народов.

12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

Принципы социального и производственного устройства СССР

Высокий прогрессивный налог.

Отмена права наследования государственных постов.

Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с государственной монополией.

Централизация, монополия всего транспорта в руках государства при диктатуре пролетариата.

Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану.

Социальная справедливость, не допускающая обогащения путем махинаций, обмана, спекуляций.

Недостатки плановой экономики

Мантра, что социализм не эффективен. Враньё это полное. Мы живём не так, как работаем, а так, как нами управляют. И пример СССР и пример Китая, и даже Кубы и КНДР(!) даёт понять, что эффективность плана перед рынком на порядок выше, чем «рынок». И разоблачается это враньё в два приёма.

Если не эффективно, то - как «неэффективные» становятся лидерами в мировой экономической «табели о рангах» Лидерами! А не вторыми по эффективности. Это просто лукавство подсчётов.

Любая страна с капиталистическим устройством экономики, окажись в условиях, в которых находились социалистические экономики не продержалась-бы и пяти лет. В связи с этим, надо раскрыть одно наблюдение. США империя, и её богатства империалистические, но эта империя вкладывает в своих «вассалов» чтобы получалась видимость — большей эффективности капитализма. Причины называют другие, и они верны (инвестиции с большей выгодой) Но, это ещё и сохранение своих вассалов, если они обанкротятся то начинают планировать, они перестанут быть ресурсом для главного империалиста. Да и, «инвестиции» эти своеобразные - подобны инвестициям в колонии. Вроде помогают, а развития стран не происходит.

При социализме задача - обеспечить всех равными условиями жизни. При капитализме только паразиты живут хорошо. «Сравнивается» эффективность рыночного производства, а в пример ставится империалистическое обогащение США. Если капитализм столь эффективен, то - почему остальные страны капитализма 200 лет не смогли победить нищету!? И даже в США проблема бедных так и остаётся проблемой.

Маргарет Тэтчер (премьер министр Великобритании) говорила: «Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков» (1988 г.).

При капитализме, большущая часть общей прибыли производства, отходит к паразиту. И они её «с успехом» прожирают. При социализме, вся эта часть, идёт в общий фонд потребления. т. е. если считать, что лучше, что хуже, надо понимать ЧТО считать?!

Если благо БОЛЬШИНСТВА, то безусловно социализм. А если количество денег, в среднем на работающего и эксплуататора, то «выигрыш» за капитализмом. Десятки миллионов безработных, иждивенцев, больных, детей, в таком подсчёте «не считаются», а содержит их тот же работающий.

Вообще, не бывает экономики не планируемой. Вообще не бывает. Планирование при «рынке» происходит на уровне производителя, а при социализма на уровне государства. И цель этого планирования не нажива, а благо большинства.

Однако когда происходит планирование, тогда возникает парадокс. Планировать БОЛЬШЕ потребления, получается грубая ошибка планирования. Тяжело чисто психологически спланировать больше, чем употребят.

При планировании, сколько товаров столько и денег на руках у потребителей. В такой системе - полки магазинов и должны быть пустыми, а холодильники полны.

В капитализме цель нажива. И «изобилие» в магазинах создаётся за счёт недостаточной покупательской способности населения.

И том, и в другом случае, потребление не меньше прожиточного минимума. И даже намного выше, но, в пропаганде получается «явный выигрыш» капитализма.

Обновление ассортимента.

Здесь в выигрыше капитализм. У социализма задача — всем и поровну. Т.е. Любая новинка выпускается тогда, когда созданы возможности массового производства. С точки зрения здравой экономики, это намного лучше и выгодней, а для пропаганды, всё ровно наоборот.

В это обновление ассортимента, надо вкладывать и отстающее внедрение условных предметов роскоши.

При капитализме излишки финансов богатых, в поисках вложения вкладываются в разработки иногда бредовых идей. Большинство их так и остаётся бесполезной тратой ресурсов. А это минус к общему ВВП страны. При планировании такое не предскажешь, а потому и не планируется. Но, иногда, эти бредовые идеи выстреливают в новое развитие сфер общества. К примеру видеомагнитофоны в 1961 году не был насущно необходим. Это было роскошью сравнимое по стоимости с автомобилем. Но, со временем это стало сферой производства. Но у этого «плюса» капитализма, имеется громадный «минус» При «не планируемом» развитии новинок — стартапов. 80% их разоряется. Вложения вылетевшие в трубу!

Незнание и необразованность - это главные опоры действующей власти.