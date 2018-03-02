Операция „Дегероизация”

Для Ельцина и его банды дегероизация советского прошлого была делом не только политического, но и физического выживания. Он не строил иллюзий (как и Порошенко сегодня не строит), что попав в руки правосудия, избежит расстрела за свои преступления.

Достаточно лишь нескольких публикаций, которые никто не проверяет методами источниковедческого анализа, на происхождение и интересы авторов.

К сожалению, в 80-е годы советские люди отбросили метод Шахматова по работе с источниками и документами. Недооценив подлость, коварство и тщательную проработку спецопераций у геополитического противника – на веру стали принимать любую «липу» и «клюкву». За что жестоко поплатились: оглядываясь, понимаем, что жёстче некуда!

Кто писал? С какой целью? В какое время и в какой среде? Без этих вопросов мы попадаем в зазеркалье множественной лжи и клеветы, кляуз и доносов минувших поколений…

Без такой серьёзной работы над происхождением источника и картиной мира его создателей – источник совершенно теряет смысл. Получается (если отбросить систему Шахматова) – любой может написать на бумаге любое, и через какое-то время пожелтевший листочек станет источником по изучению эпохи…

В университете меня серьёзно учили работать с источниками по методу нашего великого русского учёного А.А. Шахматова. Знаменит он тем, что разработал сравнительно-исторический метод работы с источником. До Шахматова всякий документ принимали безоговорочно – или отвергали так же. Шахматов предложил исследовать документы на предмет их происхождения. Документ ведь не с неба упал! Кто был его автор? В какое время и в какой среде документ создавали? Какую цель ставили перед собой те, кто его создавал? Эти вопросы очень важны и отнюдь не праздны. Нельзя принимать на веру никакого источника – не изучив его происхождения, не сравнив его с контекстом, сведениями из других документов и т.п.



А значит (мотив!) он готов был на всё, на что угодно – чтобы в руки правосудия не попадать (как сегодня Порошенко или Саакашвилли).

Железобетонный мотив выгораживающего себя преступника – произвёл массированный вброс огромного количества как печатного, так и псевдо-архивного «компромата на прошлое».

Именно эта массированность и тотальность подлога и выдаёт фальсификаторов с головой. Если бы речь шла о каком-то отдельном искажённом эпизоде истории, то это было бы более правдоподобно. Речь же сразу (уже при Горбачёве) пошла о тотальном пересмотре всей истории ХХ века.

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Метод: прошлое наиболее уязвимо. Очень трудно наврать о событиях людям, которые их воочию видели. Но очень легко – людям, которые событий не застали. Если я скажу, что мой покойный дедушка свидетельствовал, что ваша покойная бабушка была проституткой – что вы с этим будете делать?

Особенно если лично бабушку не застали?

Поймите, бумага всё стерпит, а покойных свидетелей в суд уже не вызовешь. О прошлом можно врать что угодно – пока с клеветником не поработает кто-то по методу Шахматова, и не разъяснит его коренные (а не декларируемые им) интересы в клеветнической компании.

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Цель: подменив прошлое, обрушить настоящее и лишить русских будущего. Дело в том, что прошлое никуда не исчезает, как думают обыватели. По законам сохранения вещества и энергии прошлое пребывает в настоящем и перетекает в будущее.

Подменить весьма уязвимое для клеветы прошлое – это значит, обрушить всю конструкцию исторического времени.

Существует железный закон причинно-следственных связей, и с ним не поспоришь. Абсолютно доказуемо и бесспорно то, что великое дело может быть совершено только великими людьми. Точно так же, в силу причинно-следственных связей, дураки и ничтожества могут породить только дурацкое и ничтожное, ничего более.

О величии архитектора мы судим по возведённому им зданию. Мы не судим об архитекторе по кляузам и анонимкам его современников, которые что-то с этим архитектором не поделили и бились в истерике свары. Следовательно, об СССР нужно судить по его владычеству половиной мира, а не по кляузам Солженицына.

Кляузников и клеветников всегда хватало: довели до смертной казни Сократа, Аристотеля, изгнали, чуть не убив, Данте. Если верить солженицыным тех эпох, то и Сократ, и Аристотель, и Данте – преступники и негодяи. Но мировая история судит о них иначе – по делам, а на по кляузам современных им солженициных…

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Если великое дело посильно только великим людям, то выставляя этих людей уродами и дегенеративными ничтожествами, мы делаем современность свою уродливой и дегенеративно-ничтожной. Ведь мы все – продукт прошлого. Если прошлое наше уродливо – то мы никем, кроме уродов, получится не можем, это тоже железный закон причинно-следственных связей, а из ничего – не выйдет ничего.

Любой народ – если уверует, что в его прошлом, среди его предков, не было ничего, кроме омерзительных глупостей и чудовищных преступлений – обречён на суицид, на растворение в «более достойных» нациях.

В этом и состоит цель идущей с подлых и безумных времён «перестройки» компании ДЕГЕРОИЗАЦИИ советского и российского-имперского прошлого.

Совершенно очевидно (мне, как источниковеду), что дегероизация носит тотально-направленный, а следственно, заказной характер. Народная память заказана киллерам – это вытекает из абсолютной невозможности случайного, стихийного появления массы документов, бьющих в одну точку.

Я говорю, как источниковед, и прошу меня внимательно в этом выслушать: случайно обнаруживаемые документы всегда будут разнонаправленными. Если они составлялись разными людьми в разных обстоятельствах, то они не могут выглядеть, как написанные под копирку. Любой следователь скажет вам, что если свидетели говорят дословно одно и то же – значит, они сговорились. Само собой так получиться не может.

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Факт заключается в том, что в "перестройку" и позже ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НАШЕГО НАРОДА запущено огромное количество "липы" и "дезы" о временах достаточно отдалёных, которые уже трудно или совсем невозможно проверить.

Эти источники ссылаются друг на друга, но опытный источниковед без труда отличит в них грубо сработанную заказную компанию. Хорошо известна и занимавшаяся этим преступная группировка, и её мотивы, более чем весомые.

Множество конкретных улик о подлоге, и грубом подлоге в работе с историческими документами раскрыто ныне источниковедами. Я же хотел бы коснуться темы в общем и целом: возникающая из лже-источников картина мира расходится с логикой и здравым смыслом.

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В чём смысл системы Шахматова в работе с источниками? Если тебе сказали, что Иванов – подонок, то прислушайся и прими к сведению. К сведению – а не на веру! Если окажется, что источник сам подонок, то его клевета на Иванова косвенно свидетельствует о порядочности Иванова.

Если подонок сказал о другом человеке, что тот подонок – это, как минимум, повод задуматься: а зачем этот подонок хочет, чтобы мы того считали подонком? Какой смысл и мотив у ЭТОГО «разоблачать» ТОГО?

Можно абсолютно ничего не знать о Сталине, но начать его уважать, ТОЛЬКО ЛИШЬ рассмотрев моральный облик его хулителей. Можно ничего не знать об СССР – но почувствовать симпатию к СССР рассмотрев моральный облик антисоветчиков. Когда очевидные и откровенные подонки и отморзки что-то очень сильно не любят – велика вероятность, что оно – достойно всяческого уважения…

Шире взяв: документ немыслим без личности его составителя, источник нельзя воспринимать, не изучив биографии его автора. Ведь очевидно же: если бы в «перестройку» реабилитировали действительно невинных и восстановили бы действительно справедливость, то мы жили бы в условиях процветающего общества законности и прогресса. Перегибы исправлены – чего не развиваться, чего не радоваться?

Но мы-то живём в обществе прямо противоположном обществу торжествующего закона и светлого прогресса! Эти искажения в настоящем времени показывают нам искажения в освещении прошлого.

Если установлен факт, что автор текста – подонок, то нет никакой веры его похвалам, как и его осуждениям деятелей прошлого. У подонка же перевёрнутая картина мира, и он видит чёрное белым, а белое чёрным, причём иногда (при глубоких, уже психопатических деформациях психики) совершенно искренне.

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Что такое «перестройка»? Это национальный и исторический суицид русского народа, акт самоубийства, по счастью, прерванный – но надолго ли? Самоубийство не случается просто так. К самоубийству человека нужно подвести, нужно обосновать более чем решительный акт…

Вот как пишет М.А. Булгаков на основании личного опыта:

- Смертельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тогда я представил себе наш коридор, баранину и бабку Пелагею, пожилого и «Пароходство», повеселил себя мыслью о том, как с грохотом будут ломать дверь в мою комнату и т.д.

То есть Булгаков, приставив пистолет ко лбу и колеблясь, вспоминает то, что представляется ему невыносимым в жизни и памяти. Так же пытаются сделать и с русским народом, когда он поднёс к виску револьвер «перестройки».

Советологи понимают, что умирать будет страшно, и торопливо, не жалея чёрной краски, рисуют перед русскими тщательно, в деталях проработанные картины их исторического ничтожества, ущербности, отсталости, в том числе и умственной, торопятся доказать, что всё историческое бытие России – составлено монстрами, дегенератами и идиотами.

Человек, который в такое поверил – превращается во врага самого себя, восторженным кликом приветствующего своих убийц. В этом и заключается феномен россиянского либерализма – который стремится не освободить народ своей земли, а освободить землю от своего народа.

Советологи придумали (а думали они десятилетиями, и с очень серьёзными бюджетами исследований) такую чёрно-белую картину мира, в которой беспросветный мрак России противостоит незапятнанной чистоте и свету божественного Запада: «В России нет никаких достоинств, как нет и у Запада никаких пороков» (помнится, даже В.Познер однажды публично протестовал против такой ущербной панорамы, при всей его русофобии).

Если такую картину мира принять, то вывод навязывать не нужно, вывод напрашивается сам собой, как у Булгакова, который представляет баранину, коридор, Пелагею и «Пароходство»…

Вывод совершенно очевидный и неизбежный: надо покончить с тьмой во имя всемирного света, надо отречься от мрака и облечься в благодать, даруемую из-за океана… «Нам некого и нечему учить, мы можем только молчаливо и благоговейно учиться под чужой опекой», выставленные народом-больным, народом-безумцем, народом недочеловеков…

Если вам не слишком приятно такое принимать – то заботливо доводящие вас до исторического самоубийства проходимцы подсунут «документы» (свою дешёвую «липу»)…

И про Катынь, и про «Чехова-зоофила», и про «Космодемьянскую-сумасшедшую», и что панфиловцев не было на самом деле[1]…

И вообще – всё, чему вас учили в школе, ложь – а в реальности были только века грязи и отсталости пустых, ни на что доброе неспособных недоумков…

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Штука в том, что нельзя возненавидеть прошлое и предков – не возненавидев и не прокляв при этом себя самого, продукт этого прошлого и предков. В этом и заключается метафизика хамова проклятья в Библии: «насмеялся над наготой отца своего» – и был проклят, причём со всеми потомками…

Нельзя выжить – если принимать писания остро ненавидящих тебя врагов за истину в конечной инстанции. У человека, который поверил в мрачное прошлое – неизбежно мрачное будущее. К этом, собственно, и подводила вся Холодная Война: «убейте себя, грешных, очистите землю для нас, безгрешных и святых англо-иудеев»…

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Между тем – и совершенно непредвзятому исследователю очевидна ложь и клевета в картине мира либералов-западников. Давайте рассуждать логически. Зачем советской власти выдумывать «липовые» подвиги в окружении поколения, которое всё помнит, и для которого эти события – недавние? Зачем советской власти рисковать стать посмешищем и лгуньей в глазах собственного – современного описываемым событиям – населения?

Только с одной целью: НАСТОЯЩИХ подвигов не было, вот и выдумывали ЛИПОВЫЕ. Потому что если бы были настоящие – нафига фальсификат? К чему такой риск, если есть настоящие герои?

Вот к этому выводу нас и подталкивает компания «запоздалой на два поколения» «правды». Но ведь это и есть главный абсурд. Если все советские герои – липовые, а настоящих не было, то кто остановил немцев под Москвой и на Волге?

Кто потом пошёл на Запад и дошёл до Берлина, до Эльбы? Если все герои липовые (что нас буквально умоляют признать «перестроечные» газеты, дождавшиеся смерти поколения непосредственных свидетелей) – то кто тогда всё это сделал?

Вопрос простой – но неотразимый: как великие дела могли быть совершены уродами и недоумками? Как могли эти уроды и недоумки, эти Чонкины-дебилы – побеждать и сделать себя привлекательными от Шанхая до Гаваны?

Дебилы творили кровавую бессмысленную вакханалию, под руководством параноика – а весь мир этим увлёкся, и повсюду стал красные знамёна поднимать? Вам не кажется, что в такой постановке вопроса есть очевидная натяжка?

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Русофобия и антисоветизм используют один, довольно стандартный приём. Они берут общечеловеческий порок – и локализуют его на русском материале.

Например, пьянство. Понятно, что среди русских попадаются пьяницы, как и среди всех других людей. Но если умело локализовать картинку, то получится, что видны с этим общечеловеческим пороком одни русские.

То же самое и с любым другим пороком.

Например, техническая отсталость в некоторых отдельных вопросах. Покажите мне народ, который ни в какой области техники не был бы отсталым! Такого народа просто нет. Каждый в соревновании наций в чём то вырывается вперёд, а в чём-то отстаёт.

Скажем, в Крымскую войну у России не было кое-каких видов оружия, использовавшегося силами объединённой Европы. Но ведь и наоборот: целый ряд видов оружия, используемый Россией – был ещё не знаком объединённой Европе. Это живая диалектика противоборства, в котором отсталость означала бы оккупацию, порабощение, колонизацию.

Если бы Россия была действительно отсталой – то она разделила бы судьбу действительно отсталых континентов, судьбу Индии, Китая, австралийских аборигенов или народов Африки, судьбу Персии или Аравии… За примерами-то далеко ходить не нужно: как Европа обходилась с отсталыми в техническом отношении народами – известно более чем подробно!

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В целом же подлог и клевета сходятся в одну точку: в совершенно неестественное, ходульное, трафаретное противопоставление «света и тьмы» в лице безупречного Запада и абсолютно-порочной России. Эта однозначность и трафаретность и выдаёт с головой заказчика компании по «дегероизации».

В годину тяжелейших испытаний мы должны помнить, что борьбы народов за Землю никто не отменял (увы!) и наши пожиратели просто впрыскивают в нас яд, стремясь парализовать свою жертву.

Так делают многие хищники, причём низших видов. Чистая биология. Будем бдительны!

[1] http://economicsandwe.com/FB298AD7C39C1D9B/