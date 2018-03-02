НАТО: на границе с Калининградом мы столкнулись с защищенной зоной A2/AD

A2/AD (по классификации НАТО) – российская система сдерживания вероятного противника во всех доступных сферах. Является альтернативой использования тактического ядерного оружия. Основная задача – ограничение возможностей армии врага на подконтрольной территории. Гипотетические потери должны превысить желание задумываться об агрессивной военной политике в отношении России.

Основные компоненты:

1. Береговые противокорабельные комплексы. В огромном радиусе блокируют вражеский флот. Способны топить самые крупные корабли.

2. Тактические наземные комплексы (Искандер-М). Наносят высокоточные удары баллистическими ракетами на дальность до 500 км. Под угрозой склады, командные пункты, заводы, воинские части и тд.

3. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Блокируют работу электроники на наземной и воздушной технике противника. Прекращается работа средств разведки.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын, https://ria.ru/world/20171010/1506582600.html

4. Средства противовоздушной обороны (С-400, Панцирь-С1). Создание бесполетной зоны и помощь отечественной авиации в завоевании господства в небе.

В НАТО уже заявляли, что подобные зоны тестируются на границе с Прибалтикой, в Черном море, а также в Средиземном море во время спецоперации в Сирии.

И срочно стали готовится к очередным "учениям". Прошлые учения НАТО закончились конфузом для американской стороны. Дело в том, что около половины десантируемых бронеавтомобилей просто разбились о землю. Заключение экспертов гласит, что виной всему стали плохо собранные парашюты.

На видеокадрах можно заметить, что всего пару секунд спустя с момента десантирования из самолета, парашюты вообще отрываются от техники, после чего многотонные машины стремительно летят на землю.

Утилизация по американски

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частично отсюда