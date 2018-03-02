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НАТО: на границе с Калининградом мы столкнулись с защищенной зоной A2/AD

21:04. 2 марта 2018 Просмотров - 524 Нет комментариев Опубликовал:

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A2/AD (по классификации НАТО) – российская система сдерживания вероятного противника во всех доступных сферах. Является альтернативой использования тактического ядерного оружия. Основная задача – ограничение возможностей армии врага на подконтрольной территории. Гипотетические потери должны превысить желание задумываться об агрессивной военной политике в отношении России.

 

Основные компоненты:

1. Береговые противокорабельные комплексы. В огромном радиусе блокируют вражеский флот. Способны топить самые крупные корабли.

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2. Тактические наземные комплексы (Искандер-М). Наносят высокоточные удары баллистическими ракетами на дальность до 500 км. Под угрозой склады, командные пункты, заводы, воинские части и тд.

3. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Блокируют работу электроники на наземной и воздушной технике противника. Прекращается работа средств разведки.

 
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын, https://ria.ru/world/20171010/1506582600.html

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын, https://ria.ru/world/20171010/1506582600.html

 

4. Средства противовоздушной обороны (С-400, Панцирь-С1). Создание бесполетной зоны и помощь отечественной авиации в завоевании господства в небе.

 

В НАТО уже заявляли, что подобные зоны тестируются на границе с Прибалтикой, в Черном море, а также в Средиземном море во время спецоперации в Сирии.  

И срочно стали готовится к очередным "учениям".  Прошлые учения НАТО закончились конфузом для американской стороны. Дело в том, что около половины десантируемых бронеавтомобилей просто разбились о землю. Заключение экспертов гласит, что виной всему стали плохо собранные парашюты.

На видеокадрах можно заметить, что всего пару секунд спустя с момента десантирования из самолета, парашюты вообще отрываются от техники, после чего многотонные машины стремительно летят на землю.

 

 

 

Утилизация по американски

 

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частично отсюда

Метки: A2/AD, десантирование хлама, калининград, нато, Панцирь-С, США, учения
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