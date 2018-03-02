Минута тишины в фотографиях
Все, что дети делают, они делают искренне и от чистого сердца. Даже когда раскрашивают синей краской ваш белый ковер или измазываются по уши в грязи. Так они познают мир. Взахлеб и ни секунды не задумываясь о последствиях.
Мы предупреждаем: если вы внезапно заметили, что ваш ребенок подозрительно затих, это сигнал. Он творит! И вот какими могут быть последствия.
— Пап, поохраняй, пожалуйста, ноут, я за отверткой схожу.
— Ну говори быстрее! Видишь конфеты там или нет?
— Знаешь, мама, эта твоя мука нравится мне гораздо больше, чем песок!
Помог маме прибраться.
— Мам, тихо ты, сами в шоке.
Видали, какая крутота у нас в подушках?
Собираясь в путешествие, помните — детей и документы надо держать раздельно!
— Па-а-ап, скажи что-нибудь?
— Ты разве говорила, что муку брать нельзя?
— Давай, Машка! Кот пролезает — и ты пролезешь!
Не хватало синего в интерьере.
— Мама, неси меч, мы проигрываем!
Художник от рождения — это вот так.
Попросила мама помочь клумбы прополоть.
Источник: nashaplaneta.su
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Второе фото…Это моя реальность.Я-профессионал,по покупке бу ноутбуков.
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Я не по теме, но простите.
Сегодня были на концерте, посвящённом 70-летнему юбилею нашего русского композитора Евгения Александровича Четверикова. Чрезвычайно понравилась и сама музыка (песни, романсы, музыкальные пьесы), и разнообразное исполнение. Какой он всё-таки молодец! Живой классик! И при этом очень приятный в общении, простой и доброжелательный человек.
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Дети и Чадо и Чудо. :-) :-) :-)