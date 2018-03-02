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Минута тишины в фотографиях

20:49. 2 марта 2018 Просмотров - 379 3 коммент. Опубликовал:


Все, что дети делают, они делают искренне и от чистого сердца. Даже когда раскрашивают синей краской ваш белый ковер или измазываются по уши в грязи. Так они познают мир. Взахлеб и ни секунды не задумываясь о последствиях.

Мы предупреждаем: если вы внезапно заметили, что ваш ребенок подозрительно затих, это сигнал. Он творит! И вот какими могут быть последствия.


Минута тишины в фотографиях

— Пап, поохраняй, пожалуйста, ноут, я за отверткой схожу.

Минута тишины в фотографиях
— Ну говори быстрее! Видишь конфеты там или нет?
Минута тишины в фотографиях
— Знаешь, мама, эта твоя мука нравится мне гораздо больше, чем песок!
Минута тишины в фотографиях
Помог маме прибраться.
Минута тишины в фотографиях
— Мам, тихо ты, сами в шоке.
Минута тишины в фотографиях
Видали, какая крутота у нас в подушках?
Минута тишины в фотографиях
Собираясь в путешествие, помните — детей и документы надо держать раздельно!
Минута тишины в фотографиях
— Па-а-ап, скажи что-нибудь?
Минута тишины в фотографиях
— Ты разве говорила, что муку брать нельзя?
Минута тишины в фотографиях
— Давай, Машка! Кот пролезает — и ты пролезешь!
Минута тишины в фотографиях
Не хватало синего в интерьере.
Минута тишины в фотографиях
— Мама, неси меч, мы проигрываем!
Минута тишины в фотографиях
Художник от рождения — это вот так.
Минута тишины в фотографиях
Попросила мама помочь клумбы прополоть.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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3 коммент.»

  • 8857 6677
    Ъ 2 марта 2018 в 21:01 Ссылка Пометить
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    Второе фото…Это моя реальность.Я-профессионал,по покупке бу ноутбуков.

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  • 17423 11541
    Вьеха 2 марта 2018 в 21:13 Ссылка Пометить
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    Я не по теме, но простите.
    Сегодня были на концерте, посвящённом 70-летнему юбилею нашего русского композитора Евгения Александровича Четверикова. Чрезвычайно понравилась и сама музыка (песни, романсы, музыкальные пьесы), и разнообразное исполнение. Какой он всё-таки молодец! Живой классик! И при этом очень приятный в общении, простой и доброжелательный человек.

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  • 4135 2717
    Владимир 2 марта 2018 в 21:17 Ссылка Пометить
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    Дети и Чадо и Чудо. :-) :-) :-)

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