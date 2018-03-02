Минута тишины в фотографиях

Все, что дети делают, они делают искренне и от чистого сердца. Даже когда раскрашивают синей краской ваш белый ковер или измазываются по уши в грязи. Так они познают мир. Взахлеб и ни секунды не задумываясь о последствиях.

Мы предупреждаем: если вы внезапно заметили, что ваш ребенок подозрительно затих, это сигнал. Он творит! И вот какими могут быть последствия.



— Пап, поохраняй, пожалуйста, ноут, я за отверткой схожу.



— Ну говори быстрее! Видишь конфеты там или нет?



— Знаешь, мама, эта твоя мука нравится мне гораздо больше, чем песок!



Помог маме прибраться.



— Мам, тихо ты, сами в шоке.



Видали, какая крутота у нас в подушках?



Собираясь в путешествие, помните — детей и документы надо держать раздельно!



— Па-а-ап, скажи что-нибудь?



— Ты разве говорила, что муку брать нельзя?



— Давай, Машка! Кот пролезает — и ты пролезешь!



Не хватало синего в интерьере.



— Мама, неси меч, мы проигрываем!



Художник от рождения — это вот так.



Попросила мама помочь клумбы прополоть.

Источник: nashaplaneta.su