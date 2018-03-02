Елена Прудникова о борьбе за хлеб в первые годы советской власти
20:36. 2 марта 2018 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Источник: www.youtube.com
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Гопники это
https://www.kakprosto.ru/kak-863464-kto-takie-gopniki
С какой стати молодые рабочие, вкалывавшие по 12-16 часов 6 дней в неделю могли быть
гопниками известно одной Е. Прудниковой.
Пример весьма не удачного разведопроса…