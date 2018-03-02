Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Елена Прудникова о борьбе за хлеб в первые годы советской власти

20:36. 2 марта 2018 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал:

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Берия – портрет эпохи
...ценный материал: Елена Прудникова 26 июня 1953 года три стоявших... года Берия становится первым секретарем компартии Грузии. Через годпервым секретарем... стали разводить не хлеб и не кукурузу,...года убили министра внутренних дел — это еще тянет на борьбу...
Берия-кто же он?
...был Берия. «Елена Прудникова 26 июня 1953 года три стоявших ... года Берия становится первым секретарем компартии Грузии. Через годпервым секретарем...колхозах стали разводить не хлеб и не кукурузу,...года убили министра внутренних дел — это еще тянет на борьбу...
Ленин — Сталин Технология невозможного
...; чтобы захватить ресурсы для борьбы с Англией; не ожидал... — в 1956 году по культу Сталина (первый удар) и в... которые с куском черствого хлеба в зубах и с ... сделать грязными руками…***Продолжение книги Елены Прудниковой „Ленин — Сталин Технология невозможного...
Экономика при Сталине
...Ю. Мухиным, Е. Прудниковой, С. Медведевым, ...в 1953 году. В результате борьбы с оппозицией,...Еле-еле восстановленное до войны, оно снова было разрушено. Вдобавок в 1946 году...деньги и велела купить хлеба. Я – а карточки...одной из первых (если не первой) мировых ...
Сталинская «шарашка». Попытка разобраться
...промышленных гигантах, созданных в годы первых довоенных пятилеток? Согласно ...К таковым себя причисляет Елена Анатольевна Прудникова. Правда, она не ..., а у меня последний хлеб отбирают». А вот это...которые, посвятили свою жизнь борьбе с эпидемиями или просто...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>