Буквица и христианство. Кто кого придумал?
16 февраля 2018 г. в 20:00 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему "Буквица и христианство. Кто кого придумал?"
Автор-сказитель – Сергей Сергеевич Павлов (Арисвѩтъ)
Часть 2
Часть 3
Существуют различные мнения о происхождении Буквицы. Одно из самых распространённых, что Азбуку придумали первые христианские служители на Руси. Что именовалась она кириллицей, и что никакой буквицы не было до этого. Эта версия является официальной и научной. Её придерживается большинство. Однако, всё бы ничего, но кириллиц, почему-то существует несколько видов. Причём они отличаются друг от друга и количеством букв и содержанием. А именно, в одном варианте кириллицы есть буквы, которых нет в другом. И такие отличия вариантов кириллицы друг от друга существенны. Если объединить все варианты в один, то мы увидим, что во всех кириллицах всего букв – 49. Не 56, не 64, не 81. А 49.
В нашем эфире мы поговорим о сути кириллицы и сути Буквицы, и дадим ответ на вопрос: кто кого придумал?
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Источник: www.youtube.com