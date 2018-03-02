Более 80% продуктов, товаров, удобрений и лекарств, ввозимых в Россию из США и производимых в России по технологиям запада опасны!

Сноуден: Более 80% продуктов, товаров, удобрений и лекарств, ввозимых в Россию из США, опасны!

"Россияне не знают о том, что большинство из того, что они едят уже давно заражено…"



Достоверность данной информации сейчас подтверждают эксперты, но сомневаться не приходится. Информаторы Сноудена продолжают сообщать ему все новые разведданные о деятельности Америки против России.



Как известно, продовольственное эмбарго не распространяется на ввоз из США мясной и рыбной продукции, сельхозпродкуции, различных видов популярных товаров: снэков, безалкогольных напитков. Что уж говорить о полуфабрикатах для ресторанов быстрого питания, популярность которых небывало высока у российских граждан. По словам Сноудена. во всех продуктах, которые потребляют россияне содержится бомба замедленного действия — особая разновидность паразитов.



Поставки импортируемой продукции из США за 2015 год:

Сноуден: "На первый взгляд это кажется смешным. Но в Америке давно ведутся крупномасштабные исследования разрушительного воздействия паразитов на организм человека. Подопытных заражают специально выведенными формами гельминтов. Обнаружить их наличие в организме практически невозможно.



Это опаснейший биоматериал, главное назначение которого в прямом смысле "сжирать" и разрушать человека изнутри!"

Не путайте их с простейшими видами типа аскарид или остриц.



Это особые микро-разновидности. Попадая в тело человека, данные паразиты МИГРИРУЮТ по телу. Зачастую скопления паразитов в том или ином органе человека обнаруживается только после вскрытия.



Самая лучшая среда для их обитания, размножения и жизнедеятельности — человеческая печень, мышечная ткань, глазные яблоки и конечно же, головной мозг, которого паразиты достигают в течение 10-12 лет. Это крайняя степень заражения, после которой человек никогда уже не сможет восстановиться. Разрушение организма происходит медленно, человек даже не успевает это почувствовать.



Летальный исход происходит в 9 случаев из 10.



На вопрос, почему никто раньше не бил тревогу по этому поводу, Сноуден дал вполне убедительный ответ:

"Приведу несколько фактов. Заглянем в статистику смертности в России. В 87 % случаев главная причина — внутримозговое кровоизлияние, проще говоря инсульт. Случайность ли это?



За последние 20 лет данное заболевание вышло на первую строчку среди причин смертности населения. Врачи ставят этот диагноз при любом нарушении работы мозга. Но, а что реально послужило причиной, никто никогда не узнает, ведь в данном случае даже вскрытие не производится. Человек либо овощ, либо труп".



Самыми частыми первыми симптомами являются быстрая утомляемость, слабость, головная боль, нарушается сон .



"Мы привыкли списывать это все на что угодно: магнитные бури, давление, стрессы. Только не подозреваем, что в нас УЖЕ ЗАПУЩЕН МЕХАНИЗМ УНИЧТОЖЕНИЯ", — говорит Сноуден.



Путей заражения множество. Главная опасность — рестораны быстрого питания, популярные газированный напитки,. Особую опасность представляет спортивное питание, биологические добавки, лекарства и вакцины — заражение через них происходит в 100% случаев .



Справка 56 канала "В прошлом году главная санитарная служба страны закрыла часть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Главной причиной стали многочисленные нарушения требований санитарного законодательства".



Источник: http://protivkart.org/main/12002-snouden-bolee-80-produktov-tovarov-udobreniy-i-lekarstv-vvozimyh-v-rossiyu-iz-ssha-opasny.html

В России могут закрыть все сельскохозяйственные рынки — еще один шаг по отмену наличности.



Управление Министерства промышленности и торговли России подготовило законопроект об упразднении на территории страны всех сельскохозяйственных рынков.



Инициатива вызвала крупный общественный и политический резонанс. Против такой идеи выступил Минсельхоз, который уверен в том, что это погубит тысячи производителей овощей, фруктов, молока и мяса.



Минпромторг приводит собственные данные, согласно которым, число рынков в России за 10 лет сократилось в пять раз. Им противоречит статистика Росстата – число сельскохозяйственных рынков за 8 лет выросло в два раза. Президент ассоциации Вадим Зуйков сообщил «Известиям», что россияне все чаще ходят в магазины, поэтому строить рынки не целесообразно.



Председатель Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов Сергей Торопыгин отметил, что фермеры лишатся основного канала сбыта продукции, в результате чего произойдет их разорение и закрытие, а доля продуктового рынка будет захвачена супермаркетами.



Некоторых россиян возмутил факт, что ведомство предлагает лишить их права покупать качественные продукты, выращенные на огородах местными фермерами.



Источник: http://protivkart.org/main/11977-v-rossii-mogut-zakryt-vse-selskohozyaystvennye-rynki-esche-odin-shag-po-otmenu-nalichnosti.html

Что выберем: крест или хлеб? Обязательная биометрическая регистрация граждан РФ. Закон уже принят

https://www.youtube.com/watch?v=Px1xAuOy8_I

В декабре 2017 года в России подписан закон о свободно-принудительной регистрации в Единой Системе Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) с подтверждением биометрических данных в Единой Биометрической Системе (ЕБС) под предлогом введения биометрии в коммерческих банках.

Начался уже откровенный геноцид народа России сионистской фирмой Рокфеллера "Мonsanto" производящей ГМО которое как уже доказано учеными способствует возникновению ряда онкологических заболеваний и бесплодия. Примечательно то что эти семена от "Мonsanto" одноразовые и это по замыслам западных русофобов должно привести к продовольственной катастрофе где они будут ставить условия России взамен на эти одноразовые и ядовитые семена. Вот вам и последствия вступления в ВТО в которое Россию втянул Путин. Это и есть открытая форма СТЕРИЛИЗАЦИИ (уничтожения) НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. Примечательно то что по классификации НАТО, — ГМО проходит как — БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ. Эта нынешняя про-масонская и русофобская власть заточена исключительно на уничтожение России. Это кучка трусливых, алчных и больных людей. К такому выводу приходят специалисты уже всего мира… Нынешние продажнj-вороватые проститутки во власти которым плевать на Народ ведут Россию к краю пропасти, к её уничтожению.

Важно! По новому административному кодексу нам запрещено использовать для посадки свой картофель и свои семена.



Оказывается, по новому административному кодексу нам запрещено использовать для посадки свой картофель и свои семена.

Новая редакция Ст. 10.12 КоАП РФ "… нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений… влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей."

Новая редакция Ст. 10.12 КоАП РФ — Источник

Инициативу озвучил на Комитете по аграрной политике и природным ресурсам в думе 15 февраля начальник регионального управления Россельхознадзора Андрей Лушников.



Как объяснил чиновник, при поверке садовых товариществ надзорное ведомство часто выявляет нарушения: жители области используют для посева свои семена, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества, как предписывает закон. «В данном случае нет различия, производственное предприятие или личный огород. В соответствии с административных кодексом эти нарушения должны оформляться. А виновные — привлекаться к ответственности», — добавил он.



Статья 10.12 КоАП РФ. Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений Новая редакция Ст. 10.12 КоАП РФ Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.



Комментарий к Статье 10.12 КоАП РФ

Отношения, которые являются объектом данного правонарушения, регулируются прежде всего Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О семеноводстве" (ред. от 16.10.2006). Данный Закон определяет семена как части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно семена, соплодия, части сложных плодов и другие), применяемые для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений или для воспроизводства видов лесных растений. В зависимости от этапа воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений определяются следующие категории семян сельскохозяйственных растений: оригинальные; элитные (семена элиты); репродукционные (семена первой и последующих репродукций, а также гибридные семена первого поколения).



Методы производства семян соответствующих категорий устанавливает Минсельхоз РФ. Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства. Запрещается использовать для посева (посадки) семена в целях их производства, засоренные семенами карантинных растений, зараженные карантинными болезнями растений и вредителями растений. Лицензирование деятельности по производству элитных семян (семян элиты) прекращено с 1 января 2006 года.



Порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян сельскохозяйственных растений и семян лесных растений определяется соответственно специально уполномоченным федеральным органом управления сельским хозяйством и специально уполномоченным федеральным органом управления лесным хозяйством. Использование семян, которые являются объектом исключительных прав (интеллектуальной собственностью), допускается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства.



Субъект данного правонарушения — общий. Субъективная сторона может выражаться как в форме умысла, так и неосторожности. Другой комментарий к Ст. 10.12 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях

1. Правовые основы семеноводства, т.е. деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений, установлены в Федеральном законе от 17 декабря 1997 г. "О семеноводстве". Объектом правонарушения, закрепленного в комментируемой статье, является семеноводство и требования к его ведению, установленные уполномоченными органами.

2. Объективную сторону правонарушения составляют противоправные деяния, нарушающие эти требования. В Федеральном законе о семеноводстве требования формулируются применительно к различным стадиям деятельности по семеноводству: требования к производству семян (ст.17 Закона) состоят в том, что: для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов; запрещается использовать для посева (посадки) семена в целях их производства, засоренные семенами карантинных растений, зараженные карантинными болезнями растений и вредителями растений (см. комментарий к ст.10.1); требования к заготовке, обработке, хранению и использованию семян закреплены в ст.21 Закона и состоят в следующем:



порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян сельскохозяйственных растений определяется специально уполномоченным федеральным органом управления сельским хозяйством; использование семян, которые являются объектом исключительных прав (интеллектуальной собственностью), допускается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством; запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства; требования к реализации и транспортировке (обороту) партий семян содержатся в ст.30-32 Закона и предусматривают: партии семян, предназначенные для реализации, должны иметь сертификаты, удостоверяющие их сортовые и посевные качества.



На семена, не соответствующие требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства, выдаются удостоверения о качестве семян; партии семян при их реализации и транспортировке могут находиться в затаренном или в незатаренном состоянии (насыпью); при реализации и транспортировке партий семян в затаренном состоянии их тара и упаковки должны иметь этикетки установленных форм; при реализации и транспортировке партий семян в незатаренном состоянии (насыпью) на них должны быть оформлены сопроводительные документы с указанием сведений о наименовании сорта растений каждой партии семян, происхождении и качестве семян; партии семян, обработанные химическими или биологическими препаратами, должны находиться в затаренном состоянии.



Тара и упаковки этих партий семян должны иметь соответствующие надписи и сопроводительные документы, определяющие порядок обращения с такими семенами и содержащие сведения о возможных негативных воздействиях на здоровье человека и окружающую природную среду; при реализации и транспортировке партий семян запрещается указывать на их таре и упаковках, этикетках и сопроводительных документах не соответствующие действительности сведения о наименованиях сортов растений, происхождении и качестве семян, а также распространять заведомо ложную рекламу о партиях семян в средствах массовой информации; допускается реализация партий семян физическими и юридическими лицами, имеющими лицензии на эту деятельность.



3. Субъектами, нарушающими вышеуказанные требования, могут признаваться граждане и юридические лица, осуществляющие деятельность по семеноводству, а также должностные лица, в обязанности которых входит обеспечение выполнения вышеуказанных требований государственных органов.

4. С субъективной стороны данное деяние характеризуется умышленной формой вины.



Источник: http://protivkart.org/main/12009-vazhno-po-novomu-administrativnomu-kodeksu-nam-zaprescheno-ispolzovat-dlya-posadki-svoy-kartofel-i-svoi-semena.html

Отрава на прилавках: пища, которую не едят даже бактерии



Вот такую страшилку рассказал практикующий врач, уролог Михаил Советов, на прошедшем в Москве первом всероссийском открытом Форуме врачей, практикующих сыроедение и вегетарианство:

В настоящее время перед могильщиками Европы стала реальная проблема – трупы не разлагаются за тот период, за который разлагались раньше. В могилу по срокам уже можно было бы хоронить, могильщики копают, НО… Оказывается что это не так.



О чем это говорит?" – спрашивает слушателей Советов, и сам отвечает: О том, что бактерии ЭТО есть не могут. Чем же питались эти люди? Питание кардинально изменилось в Европе 20 лет тому назад, в России — десять лет тому назад. Как ни странно, для основной массы людей это прошло незамеченным.

Еда стала в своей основе химического происхождения — синтетическая, ненатуральная. В продукты стали добавлять огромное количество различных химических составляющих – консервантов, красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок.

Их основной функцией, помимо усиления вкуса, является уничтожение бактерий, с тем, чтобы продукт дольше хранился.

Эти вещества пишутся на упаковке, они разрешены к употреблению, но что интересно, что ни одно из них не проходило проверку на то, насколько оно совместимо с другими веществами, говорит Михаил Советов. Их проверяют так: берут одного идеального человека, дают ему маленькую дозу добавки, смотрят что с ним все в порядке, значит, после эту добавку можно кушать всем. Никто не пробовал, например, если съесть сразу два или три таких вещества. А понятно, что люди едят их гораздо больше.

Страшилка вторая от того же Михаила Советова. В Британии умер своей смертью подросток в возрасте 15-16 лет. При вскрытии, состояние его тканей и органов патологоанатомы оценили на возраст порядка 80 лет. Ребенок с детства питался в системе фаст-фуда, родители не видели в этом ничего плохого.

Меня всегда приводит в недоумение очередь в отдел кулинарии в гипермаркете за готовыми салатами. В очереди в кассу я вижу как из того, что люди выкладывают из тележек, только пару-тройку продуктов, по моему мнению, можно употреблять в пищу. Остальное…

Хлеб и булка, который долго не черствеет и не плесневеют, печенье, вафельные тортики, в которых мало осталось натурального, потому что срок годности у них 6 месяцев, импортные помидоры (хотя сейчас сезон и вполне можно купить южные помидоры); молоко в тетра-паке, которое может храниться месяцами без холодильника, порошковую сметану и йогурты, так называемые "соки" (язык не поворачивается назвать этот продукт соком) в коробках, замороженные котлеты и блинчики; мед, который тяжело, вообще, на мой взгляд не является медом; консервы, мороженое, майонез и т.д.

Как-то я купила маленькую баночку клубничного варенья, которое поела прямо из банки. Затем я поставила ее в буфет и забыла про нее. Через тройку недель обнаруженное варенье оказалось совершенно целехоньким, абсолютно таким же.



Люди, будьте бдительны! Думайте о себе и своих детях. Согласна, альтернатив мало, но они все-таки есть.



Где покупаю продукты я? В разных местах… Кое-что на рынках, фермерскую продукцию через интернет (молочную продукцию, овощи, иногда хлеб из монастыря), у бабушек у метро (зелень, овощи), хлеб из пекарен.

Источник: http://forum.17marta.ru/index.php?topic=10882.msg102152;topicseen#msg102152

Источник: http://новости.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8/

Опираясь на большой фактологический материал по ГМО (который был сделан путём многолетних исследований во многих странах мира…), уже сегодня с полной уверенностью сделать вывод о том, что: употребление Генно-Модифицированных продуктов питания, приводит к ряду онкологических заболеваний, так же к тому что следующее поколение рождается с нарушениями здоровья в целом и репродуктивной функции в частности. т.е. дети у этого поколения будут больными и неполноценными и уже второе НЕ смогут воспроизвести потомство… Употребление ГМО-продуктов приводит к неизлечимому бесплодию уже через поколение. Это есть хоть и печальный, но факт. К примеру Американского военного альянса НАТО, ГМО классифицируется как биологической оружие…)



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ГМО. Фильм Галины Царевой.

https://www.youtube.com/watch?v=ElEjUUeCM9g



ГМО или запланированное ИСТРЕБЛЕНИЕ людей

https://www.youtube.com/watch?v=ys6rom9dKzk



ВНИМАНИЕ! БЕСПЛОДИЕ ОТ ГМО ДОКАЗАНО!

https://www.youtube.com/watch?v=VpTGhnRmXPo



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ГМО — страшный яд



Американский журнал «Food and Chemical Toxicology», считающийся ведущим в области пищевой токсикологии, опубликовал работы француза Жиля-Эрика Сералини, преподавателя молекулярной биологии в университете Кана. В обстановке полной секретности исследователь и его команда в течение долгих лет изучали генно-модифицированную кукурузу, проводя опыты на крысах.

Результаты красноречивы и обжалованию не подлежат: ГМО — страшный яд, который оказывает разрушительное воздействие на изучаемых крыс. Исследование велось с большой осторожностью, так как были опасения, что мощное англоязычное транснациональное лобби попытается помешать работе французского исследователя. В течение двух лет его соратники шифровали все сообщения, которыми обменивались, ничего не обсуждали по телефону и заявляли во всеуслышание, что занимаются исследованием совсем другого вопроса. Все ради того, чтобы отвлечь внимание международных компаний.



Сначала им понадобилось приобрести зерна генно-модифицированной кукурузы NK 603, запатентованной фирмой Monsanto. После того, как их купил канадский посредник, команда Сералини создала из них корм для проведения опытов над крысами.



Этих крысок кормили ГМО кукурузой от Монсанто. Как вам результат?

Двести животных разделили на две группы. Одну кормили генно-модифицированным кормом, вторую — здоровым. Через год у крыс, питавшихся генно-модифицированным кормом, обнаружились отклонения и тяжелые патологии. У многих самок появилась опухоль молочной железы, в некоторых случаях достигавшая 25% веса тела животного, у самцов были зарегистрированы аномалии в печени и почках. Все эти заболевания встречались в 2-5 раз чаще, чем у животных, которых кормили здоровым кормом.

Появление опухолей — самый впечатляющий результат. Проявлялись они очень рано — в 20 месяцев у самцов и в 3 у самок, что у человека соответствовало бы приблизительно 40 годам. Бывший министр окружающей среды Коринн Лепаж в книге «Правда о ГМО, это наше дело», которая опубликована 21 сентября издательством Charles Leopold Mayer, также подчеркивает опасность ГМО… http://blprizrak.livejournal.com/131108.html…



Так же, цель производителей ГМ-семян – произвести СТЕРИЛЬНЫЕ семена, которые не будут давать потомство, чтобы каждый сезон их снова покупали у производителя.



ГМО смерть, рак, бесплодие

https://www.youtube.com/watch?v=WHbw3cBzpaE



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Французы доказали, что ГМО смертельно опасны.avi

https://www.youtube.com/watch?v=QzJ07AuJLzg



ГМО это минибомба в нашем организме!

https://www.youtube.com/watch?v=XnaYHI9KHBI



…



Австрия против ГМО

https://www.youtube.com/watch?v=rYkP9geNHF0



Вы едите ГМО? Узнайте что с вами будет.

https://www.youtube.com/watch?v=XiWH3R6_Pgs





ГМО угрожает бесплодием

16:15 / 15.04.2010

Российские ученые доказали наличие рисков негативного влияния ГМ-кормов на здоровье лабораторных животных. Такие заявления были сделаны в среду, 14 апреля, в ходе пресс-конференции Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ).



У животных, употреблявших в пищу ГМО, было обнаружено отставание в развитии и росте, нарушение соотношения полов в выводках с увеличением доли самок, уменьшение числа детенышей в помете, вплоть до их полного отсутствия у второго поколения.



Основным негативным фактом влияния ГМ-корма, который был обнаружен во время исследования, по мнению президента ОАГБ Александра Баранова, является “запрет на размножение”, вследствие которого не удалось получить третьего поколения особей.



“Результаты нашего исследования подтвердили данные тех европейских ученых, которые заявляли о негативных эффектах влияния на здоровье, возникающих при использовании ГМ-компонентов в пищу лабораторных животных, – говорит президент ОАГБ Александр Баранов. – Мы использовали соевый шрот, который широко применяется в России для откорма сельскохозяйственных пород. Соя линии 40-3-2, содержащаяся в шроте, разрешена в нашей стране и для применения в пищу людям”.



Директор ОАГБ Елена Шаройкина отметила, что в недавно подписанной президентом России “Доктрине продовольственной безопасности” указано на необходимость “исключить бесконтрольное распространение пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений”. При этом Шаройкина констатировала, что в российских регионах недостаточная техническая оснащенность и не развита система контроля за распространением ГМО, отсутствует исчерпывающая законодательная база и государственная поддержка научных исследований в области биологической безопасности.



“Наличие в “Доктрине продовольственной безопасности” отдельно прописанных мер по регулированию ГМО свидетельствует о понимании необходимости решения этого вопроса, – считает Шаройкина. – ОАГБ готова предоставить федеральным властям научную и общественную поддержку при формировании государственной политики в области ГМО, а также осуществить ряд конкретных прикладных разработок для обеспечения реализации мер, заложенных в доктрину”.



Напомним, что исследование было проведено специалистами ОАГБ совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭиЭ) РАН в период 2008-2010 годов.



ГМО — Какой вред от ГМО продуктов (шокирующие факты!)

https://www.youtube.com/watch?v=ApYwkj68SQU



Компания обвинялась в том, что семена её производства наносят вред окружающей среде и здоровью потребителей, что послужило поводом для её тщательной проверки..



Трансгенизация – генетическая бомба

https://www.youtube.com/watch?v=VJFdOrwC1Z0



Вымирание пчёл

https://www.youtube.com/watch?v=8E875JhsAFQ



Мир согласно Монсанто. Рокфеллер (c помощью своей компанией-убийцей — "монсанто") и масонские организации используют ГМО для сокращения населения планеты, они НЕ скрывают этого…

https://www.youtube.com/watch?v=upcLv9KjPUE&feature=player_embedded#at=762 …



ГМО — это биологическое оружие даже по классификации врага России — НАТО

Доктор биологических наук Ирина Ермакова выявила прямую связь между ВТО и ГМО. По ее словам, согласно договору, который сейчас действует в Торговой организации, все вновь вступающие члены отказаться от поставок генетически модифицированных продуктов на свою территорию не могут.



Что происходит в России, да и в других странах с проблемой ГМО? Ситуация оказалась схожей во многих странах мира. Результатом этого невиданного доселе эксперимента над живыми организмами стали резкое увеличение генетических уродств, всплеск безплодия среди людей и животных, появление новых заболеваний, исчезновение разных видов растений и животных.



Опасность ГМО может быть обусловлена не только способами внедрения генов, но и тем, какие именно гены встраиваются. При этом в процессе внедрения гены могут как сами мутировать, т.е. изменяться, так и оказывать негативное воздействие на геном организма-хозяина. В результате активности внедренных генов могут образовываться неизвестные токсичные белки, вызывающие токсикозы или аллергию у человека и животных. К тому же растения могут аккумулировать гербициды и пестициды, к которым они устойчивы и вместе с растением человек будет поглощать токсичные химикаты. ГМ-вставки могут проникать в клетки внутренних органов как взрослого организма, так и потомства

О непредсказуемости действия и опасности ГМ-организмов ученые выступали неоднократно. В 2000 году было опубликовано Мировое заявление ученых об опасности генной инженерии, а затем и Открытое письмо ученых правительствам всех стран о введении моратория на распространение ГМО, которое подписали 828 ученых из 84 стран мира. Сейчас этих подписей во много раз больше. Экспериментальные исследования показали патологические изменения в органах животных и их потомства при добавлении в корм разных ГМ-культур. Так, патологические изменения во внутренних органах лабораторных животных были выявлены британскими исследователями при добавлении к корму ГМ-картофеля, итальянскими коллегами — ГМ-сои, австралийскими учеными — ГМ-гороха, французскими и австрийскими — ГМ-кукурузы. Еще в конце прошлого века были работы английских и немецких ученых, которые указывали на связь ГМО с онкологическими заболеваниями. Были сообщения о том, что добавление к корму ГМ-томатов стало причиной смерти части лабораторных крыс, а добавка к корму мышей ГМ-кукурузы привела к 100% смертности их детенышей.

Проведенная нами в России проверка влияния на потомство лабораторных крыс наиболее распространенной ГМ-сои, показала повышенную смертность крысят первого поколения, недоразвитость выживших крысят, патологические изменения во внутренних органах и отсутствие второго поколения.

Распространение ГМО приводит к быстрому сокращению биоразнообразия, в том числе и важных для нашей биосферы полезных бактерий. Например, исчезновение почвенных бактерий является причиной деградации почвы, бактерий гниения – трупы не разлагаются, льдообразующих бактерий – резкое уменьшение осадков. К чему может привести исчезновение живых организмов, нетрудно догадаться – к резкому ухудшению состояния окружающей среды, изменению климата, быстрому и необратимому разрушению биосферы.

Распространение ГМ-культур и ГМ-продуктов привело к массовым заболеваниям, безплодию и смерти людей, исчезновению огромного количества разных видов животных и растений. Существует мнение, что ГМО используется, как биологическое оружие с целью сокращением населения.

Доктор биологических наук Ирина Ермакова, (wto-inform.ru)

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Вступили в ВТО? Будете есть ГМО!

В конце 1980-х – начале 1990-х Буш-старший под давлением ГМО-компаний дерегулирует их деятельность. В 1992 году президент США принимает распоряжение, которое признает ГМО-продукты «эквивалентными» обычным продуктам: таким образом, не проводятся необходимые биохимические и токсикологические тесты ГМО.



Однако опасность ГМО, как позднее покажут независимые от корпораций исследователи в том, что процесс генетической модификации неточный и непредсказуемый. В США ввели запрет на маркировку ГМО-продуктов. Первым экспериментом ГМО было молоко с бычьим гормоном роста, которое оказалось опасным для здоровья.

Когда в 1997 году британский ученый, сотрудник Абердинского Университета Арпад Пуштаи опубликовал результаты исследования о вреде ГМО, его под давлением «Монсанто» и правительства США уволили из университета. Однако, в 1999 году, около 30 ведущих ученых из 13 стран подписались в поддержку Пуштаи под открытым письмом, которое было опубликовано в «Гардиан». Через несколько лет об опасности ГМО заявила ученая Мэй Ван Хо, которая выступала в ООН по вопросам биологии и была широко известна. Она предостерегла, что генетическая модификация совершенно не похожа на нормальную селекцию, что процесс изменения генов этим способом неконтролируем и ненадежен и обычно заканчивается тем, что геном-хозяин повреждается и смешивается с полностью непредсказуемыми последствиями. В ответ на это ГМО-лобби заставило ее уйти на пенсию, однако исследовательница продолжает выступать и заявлять об опасности ГМО-растений. Энгдаль пишет также о том, как в 1970-е формировалась экономическая и торговая политика США. Стратегия корпорации «Каргил», перенятая правительством США, состояла в том, чтобы американские корпорации могли за 30 лет захватить мировой рынок семян и пестицидов с ГМО-растениями.



Место традиционного сельского хозяйства в США и в мире должен был занять агро-бизнес. Эта стратегия предусматривала, что бедные страны третьего мира должны оставить свои попытки добиться продовольственной самодостаточности в зерновых и производстве мяса и ориентироваться на производство фруктов и овощей.



В результате отмены импортных барьеров в бедных странах и дешевого импорта из США, в странах третьего мира разрушается собственное сельское хозяйство, и они становятся зависимыми от импорта основных продуктов питания, а значит, и от колебаний мировых цен на них!

Всего за 8 лет площадь пахотных земель по всему миру, засеянных зерновыми культурами ГМО, выросла почти в 40 раз – до 167 милл. акров в 2004. Это составило 25% от всей площади пахотных земель в мире. После того как ГМО-корпорация распространяет в стране свои ГМО-семена (которые не дают потомства и привязаны к гербицидам той же компании), она требует выплаты «лицензионных отчислений» за использование семян, ведь они запатентованы. Так, к примеру, произошло в Аргентине, которую сначала «подсадили» на производство ГМО-сои, а спустя три года, в 1999 году, «Монсанто» потребовал от фермеров отчислений, которые были оформлены в качестве налога, взимающегося с участка обрабатываемой земли.



Опасен также и сам гербицид «Раунд-ап», которым путем воздушного распыления обрабатывается ГМО-соя. Дело в том, что этот гербицид убивает все растения, кроме ГМО-растений. Например, погибли все растения на огородах, граничащих с ГМО-полем. Исследование, проведенное в 2003 году в Аргентине, показало, что распыление этого гербицида погубило не только посадки соседних крестьянских хозяйств – дохли цыплята, также пострадали другие животные, особенно лошади. Люди испытывали от гербицида сильную тошноту, диарею, рвоту и повреждения кожи. Также были сообщения о родившихся около полей ГМО-сои животных с серьезными уродствами, о деформированных бананах и картофеле, в озерах стали находить мертвую рыбу.



Когда в 1996 году «Монсанто» рекламировала аргентинским фермерам ГМО-сою, она обещала большие урожаи. Урожаи не только оказались меньше, чем при выращивании традиционной сои, но и появились новые вредные сорняки. К 2004 году ГМО-соя распространилась по всей Аргентине, и все семена зависели от гербицида «Раундап» компании «Монсанто». После нападения США на Ирак этой стране тоже были навязаны ГМО-семена. США также предоставляли через USAID (Агентство международной помощи США) помощь голодающим в другие районы в виде ГМО-семян, хотя у США были и обычные семена. В 2002 Госдепартамент США проинструктировал все свои агентства по оказанию международной помощи немедленно сообщать о любом противодействии ввозимому ГМО-продовольствию в стране-получателе. Если они устанавливали, что противодействие было обусловлено «торговыми соображениями», то правительство США могло прибегнуть к разбирательству через ВТО или к угрозе санкций ВТО.



МВФ, Всемирный Банк и ВТО выступают против того, чтобы у стран-должников были свои запасы продовольствия. Например, в 2001 году МВФ и ВБ потребовали от правительства Малави распродать свои чрезвычайные запасы продовольствия для покрытия внешнего долга. Во время тяжелой засухи разразился голод, у Малави не оказалось продовольствия, США через USAID отправили туда излишки ГМО-кукурузы. Таким же образом кредиторы принудили Эфиопию расформировать имеющиеся запасы зерна, что привело в 1998-2000 годах к голоду. Во время голода американские агро-концерны «Archer Daniels Midland» и «Cargil» получали огромные прибыли на поставках кукурузы. Несмотря на то что «технология Терминатор» (в ГМО-семена встроен ген, предотвращающий образование у семян ростков и нового урожая) была запрещена ООН, в 2005 году ГМО-компания «Дельта эн Пайн Ланд» запатентовала вместе с Министерством сельского хозяйства США свою технологию «Терминатор» в Европейском патентном бюро ЕС, а также в Канаде. Однако в Европе и по всему миру люди сопротивляются насаждению ГМО.

Появление запатентованных ГМО-семян позволило перейти ГМО-компаниям к патентованию генетически измененных семян всех культур – риса, кукурузы, сои, пшеницы и других.



Администрация Обамы оказывает большое давление на Россию, Украину и Турцию принять американские ГМО-продукты. При этом появились новые исследования, что ингредиенты, входящие в гербицид «Roundup», оказывают токсическое действие на человеческие клетки. ГМО-корпорации рекламируют ГМО-зерно, заявляя, что на него нужно меньше пестицидов. На самом деле, в течение 13 лет использования ГМО-зерна в США общее использование пестицидов выросло на 318 миллионов фунтов.

2 апреля 2012 мэрия Москвы решила отменить специальный знак «Не содержит ГМО». Напомним, что в США ГМО-концерны добились отмены маркировки ГМО-продуктов. В рамках ВТО тоже запрещено маркировать ГМО-продукты. Вероятно, что решение мэрии – уже шаг на пути к приспособлению к нормам ВТО.

А. Ждановская, stop-vto.ru

http://blprizrak.livejournal.com/131108.html …



Рокфеллеры=США=Монсанто. Захват мира с помощью ГМО.

https://www.youtube.com/watch?v=X-kSOjLLxUA



Фонд Рокфеллера и политика сокращения населения

https://www.youtube.com/watch?v=-WDqhRiNPZI&list=PLB6826F1BFAD1C23F



АМЕРИКАНСКИЙ ПЛАН ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РОССИИ

https://www.youtube.com/watch?v=vix3nOGPurQ



…



Ешьте дети ГМО, будете бесплодны

http://www.3rm.info/26678-eshte-deti-gmo-budete-besplodny.html



СКАНДАЛ: ХЛЕБ С ПРИВКУСОМ ГМО

http://www.vzv-ural.ru/?rub=30&new=2397#top



Корпорация Еда

https://www.youtube.com/watch?v=B377W1xxhJs



Российская общенациональная ассоциация генетической безопасности выявила список иностранных компаний, отмеченных в использовании ГМО.



…



Попытки ученых исследовать трансгенные продукты жестко пресекаются



Почти все детское питание, в том числе молочные смеси, которыми кормят малышей с первых дней жизни, содержат генно-модифицированные продукты (ГМО). При этом исследования российских ученых показывают, что главный принцип действия трансгенов — «запрет на размножение» для последующих поколений млекопитающих. Именно этот эффект заложен в ГМО. Так почему все молчат? Ведь с лица Земли могут исчезнуть целые народы.



В России выращивание ГМО запрещено, но зато разрешен их бесконтрольный импорт: свеклы, кукурузы МОН 810, от которой уже давно отказались в Европе, картофеля, риса и самое страшное — сои.



— Вся закупаемая Россией соя генно-модифицированная. Учитывая же, что она входит в состав большинства продуктов, особенно детских, то невольно мы все попадаем под воздействие ГМО, — уверена главврач Института восстановления здоровья Ольга Бутакова.



Именно этим обстоятельством кандидат биологических наук, президент Общенациональной ассоциации генетической безопасности Александр Баранов объясняет небывалый всплеск всевозможных аллергий.

Источник: http://www.3rm.info/26678-eshte-deti-gmo-budete-besplodny.html



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Разработка мер по противодействию ГМО Гос Дума РФ

https://www.youtube.com/watch?v=IuqrqHK5_dU



ГМО продукт. Уничтожение России по закону

https://www.youtube.com/watch?v=K7zyZQxqwAY



…



Генетика и ГМО в продуктах. Бомба в тарелке.

https://www.youtube.com/watch?v=XZaUGSyL2os



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Замгендиретора по науке Института хроматографии «ЭкоНова» из Новосибирска сделал громкое заявление. По его словам, россияне подвергаются химическому геноциду и для западных стран Россия стала полигоном, где можно безнаказанно проводить опасные эксперименты с качеством продуктов. Мнение ученого разделяют многие эксперты по качеству продовольственного рынка, опрошенные SmartNews.



Новосибирский ученый доктор химических наук Григорий Барам пришел к выводу, что Россия стала для западных стран полигоном, на котором можно безнаказанно экспериментировать с качеством продуктов. В России отсутствует грамотная система химической безопасности, что позволяет ставить эксперименты по влиянию тех или иных добавок на человеческое здоровье.



По данным Минздрава РФ, детей — инвалидов от рождения в России стало в десять раз больше, чем 15 лет назад. Ученый считает это результатом «химического геноцида» россиян. Он убежден, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже, так как со вступлением в ВТО количество импортной продукции на прилавках прибавится. И альтернативы ей не будет, поскольку и в якобы местных продуктах будут использовать дешевое импортное сырье. Но, даже если отбросить теорию заговора, остаются экономические причины опасаться импортных продуктов.



Григорий Барам полагает, что свою роль в хроническое отравление населения вносят и отечественные «пищевые террористы». В итоге складывается ситуация, когда почти все продукты, которые употребляют россияне, опасны для здоровья человека. Пестициды, токсины, мутагены, канцерогены и прочие вредные вещества, содержащиеся в продуктах питания и в питьевой воде, не могут быть выявлены без использования методов аналитической химии. И обычный человек перед всем этим беззащитен.



Мука, сахар, мясо, напитки — прекрасные объекты для добавления в них небольших количеств «незаметных» веществ, действующих не сразу, но наверняка. Совсем не фантастическим мне представляется массовый эксперимент по изучению влияния какого-нибудь пестицида (или другой дряни) на здоровье 150 миллионов россиян.



Россия для иностранных производителей является привлекательным рынком, где можно выгодно продать любой товар, непригодный для экспорта в развитые страны. Своего рода свалка, где деньги за захоронение не берут, а дают. У нас обязательно контролируются только 4–5 пестицидов. Остальные 418, перечисленные в «Гигиенических нормативах», контролируются только в том случае, если к товару приложен сертификат, где указывается, какие именно пестициды применялись при производстве продукта. А отечественные производители так называемой экологически чистой продукции, как правило, не прикладывают сертификат вовсе, или указывают в нем совершенно другие пестициды. В РФ разрешены к применению 476 пищевых добавок, но норм для них нет.



Григорий Барам, заместитель генерального директора по науке ЗАО «Институт хроматографии «ЭкоНова», руководитель научно-образовательного центра «Хроматография», «АиФ на Оби»

Выводы новосибирского ученого звучат достаточно мрачно. Однако во многом подтверждаются результатами многолетнего мониторинга качества продуктов, продающихся в Новосибирской области. В Новосибирске прошел круглый стол «Проблемы качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке», который уже не первый год проводится по инициативе ассоциации «Сибирское соглашение». На форуме обсуждались результаты исследования продуктов, закупленных втайне от производителя. Все эксперты по продовольственному рынку, принимавшие участие в работе круглого стола, пришли к тому же выводу, что и Григорий Барам: большинство продуктов на новосибирских прилавках опасны для здоровья. Только около 10% из них можно назвать качественными. При этом общий уровень качества продуктов питания за последние 12 лет упал в шесть раз.



Огромное количество опасных для здоровья продуктов попадает к нам из-за границы. Я даже не буду касаться набившей всем оскомину темы — качества продуктов, импортируемых из Китая. Давно известно, что они непонятно как выращены и неизвестно из чего состоят. Продукты из других стран немногим лучше. Мясо из Австралии, Агрентины, Перу, Чили не выдерживает критики ни по срокам заморозки, ни по способу откорма скота — он растет на генетически модифицированной сое. Популярным товаром остаются норвежские семга и форель, выращенные на комбикорме из отходов. Еще в 2006 году они были запрещены к ввозу в РФ из-за высокого содержания тяжелых металлов. Но с прилавков не исчезли. Перечислять можно бесконечно. Россия действительно стала международной продуктовой свалкой, куда свозится всё, в том числе ГМО.



Руслан Старков, эксперт общественной организации «Сделано в России», SmartNews Однако эксперты не готовы назвать ангелами с крылышками и отечественных производителей. Не только потому, что они предпочитают дешевое импортное сырье низкого качества. Гормоны и токсины в мясе, пестициды и нитраты в овощах, антибиотики в молочных продуктах не появляются по воле злодеев из-за рубежа. Всё это — продукт деятельности недобросовестных российских компаний.



Если человек заботится о своем здоровье, то он стремится к тому, чтобы хотя бы базовые продукты на его столе были отечественного производства. Выигрывает он что-то? К сожалению, нет. Почему молоко не становится простоквашей через несколько дней хранения, а превращается в непонятную вонючую субстанцию? Потому что это не молоко, хотя и сделано оно в России. Это разведенный порошок с добавлением эмульсии генетически модифицированного соевого белка и низкокачественного растительного масла. Анализ химического состава любой колбасы больше похож на перечень из учебника химии. Ее смело можно есть в пост — греха не будет. Даже такой сугубо местный продукт, как хлеб, перестал быть безопасным для здоровья из-за массового использования глютена, пальмового масла, ферментов, антиокислителей, эмульгаторов, консервантов. И так со всеми продуктами из базового списка.



Светлана Лапина, врач-диетолог, SmartNews

Так что вывод Григория Барама по здравом размышлении звучит не так уж фантастично. Большинство представленных на отечественном рынке продуктов питания, как импортных, так и собственного производства, действительно опасны для здоровья. И во многом именно они повинны в его ухудшении.



На примере такой болезни, как рак, влияние качества продуктов питания на здоровье видно максимально наглядно. Процесс, когда нормальная клетка начинает перерождаться в злокачественную, называется канцерогенез. А вещества или излучения, которые, попадая в организм, вызывают этот процесс, называются канцерогенами. Это могут быть физические канцерогены, такие как ионизирующие излучения. А могут быть и химические. К их числу, например, относятся нитраты, которые добавляют при выращивании овощей, в колбасы и консервы. При длительном воздействии канцерогенов начинается рост опухолевой ткани. Поэтому есть прямая связь между ростом статистики заболеваемости раком и ухудшением качества продуктов.



Как всегда, остается отрытым вопрос «Что делать?». Эксперты советуют выращивать продукты самостоятельно или не лениться отправляться за ними в отдаленные деревни. Другой альтернативы нет.

Главой хабада в России является Бер л Лазар. При Владимире Путине он стал верховным раввином России (2000 г.), сменив на этом посту умеренного Адольфа Шаевича. Причём смена происходила при странных обстоятельствах в духе спецоперации. Из двадцати проголосовавших за Бер л Лазара раввинов восемнадцать не являлись гражданами России. Ещё накануне голосования ничто не предвещало такого исхода, но вмешался Кремль и Бер л Лазар одержал верх. Путин сразу предоставил Бер лу Лазару российское гражданство, нарушив самим же подписанный закон. До этого у Бер л Лазара было израильское и американское гражданство, а теперь тройное.



Бер л Лазар о Путине: «Никогда ещё ни один руководитель России или СССР не сделал для евреев так много, как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях это беспрецедентно. Ариэль Шарон в беседах со мной неоднократно подчеркивал, что «у нас евреев и у Израиля в Кремле самый большой друг». Сейчас многие мэры городов России, руководители областей и министры — евреи. Это стало нормой. Сегодня в наш Центр (в Марьиной Роще) часто приходят самые высокие руководители России, это стало рутиной. Дмитрий Медведев за три дня до объявления преемником президента, тоже пришел в наш Центр, где пообещал, что все для нас будет в наилучшем виде. Мы получим больше, чем можем даже пожелать. Повторяю, это было за три дня до его объявления наследником»(27.02.2008, Оксфорд, общество Хабад).





Еврейский Талмуд (не говоря уже о таких мягко говоря — откровенно э к с т р е м и с т с к и х и фашистских еврейских писаниях Шулханарухе и Тание) утверждает, что только евреи являются полноценными людьми, а остальные — гои (что означает "скоты" или "звери"). Следующее может шокировать, но это точные цитаты из различных частей Талмуда:



1. Sanhedrin 59a:"Убийство гоя подобно убийству дикого животного."

2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."

3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью."

4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев, так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто."



5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот, кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён."

6. Yebhamoth 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года."

7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."

8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."

9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."

итд..

Ирина Ермакова в программе… ГМО как биологическое оружие

https://www.youtube.com/watch?v=gGZUJA_fPdw



ГМО это программа сионизма по стерилизации людей (Доктор биологических наук Ирина Ермакова).

https://www.youtube.com/watch?v=oXtMSYWLoSA&spfreload=10

Монсанто» открывает первый завод в России

21.02.2017







Сегодня возле поселка Октябрьский Зуевского района Кировской области торжественно открыли первый в России открыли семенной завод американской компании «Монсанто», мирового лидера по выращиванию генно-модифицированных организмов. Для плодотворной работы предприятия администрация Кировской области на льготных условиях выделила 63 тыс. гектаров.



Надежду на длительное и успешное сотрудничество выразил и руководитель компании «Монсанто Россия» Исаак Левенштайн.



«Мы хотели обосноваться на российском рынке раньше, но нам мешало национальное законодательство. Однако на днях мы получили приятное известие от академии наук об отмене запрета на ГМО на территории страны. У нас большие амбиции. Мы планируем накормить нашими продуктами огромное количество людей. Надеемся обеспечить нашими агрикультурами розничные сети, заведения общепита, а также школы и детские сады» — сказал он.



Пока шокированные российсские эко-активисты гадают, кто проллобировал закон, Дворкович или сам ДАМ, пока российские биологи дрожат за сохранность последних, еще не уничтоженных коллекций золотого семенного фонда России, а конспирологи ищут причин, почему РАН служит интересам крупнейших американских транснациональных корпораций с сомнительной репутацией, в сети идут дискуссии о том, можно ли, вредно ли..



ВНИМАНИЕ!!! Новые ГМО СЕМЕНА из США и европы не проростают вторично. Будьте бдительны.



Пo КЛАССИФИКАЦИИ НАТО — ГМО это биологическое оружие..

Ткани абортированных младенцев в вашей пищи и косметике

ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

https://www.youtube.com/watch?v=XG_R6EQ0P5I

http://www.pravda-tv.ru/wp-content/uploads/2013/07/58f1b37b8b16490a6ce2996d28cff66f.jpg

Кофе из Ребенка. Или где можно встретить абортивный материал

https://www.youtube.com/watch?v=XG_R6EQ0P5I

Статьи, использованные в ролике: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=XG_R6EQ0P5I&q=http%3A%2F%2Fprotivkart.org%2Fmain%2F10052-kofe-iz-rebenka-ili-nestle-rekomenduet-kompaniya-nestle-ispolzuet-v-svoih-produktah-abortivnyy-material.html&redir_token=-GVYr1itNcCW-sDBrE2RY-2raPN8MTUxNjM5NjcxNkAxNTE2MzEwMzE2

Ткани абортированных младенцев в вашей пищи и косметике.

https://www.youtube.com/watch?v=SURqoai8djs

Как торгуют живорожденными. Сертификат рождения как ценная бумага

https://www.youtube.com/watch?v=Ogr3is-Ибик

Ткани абортированных младенцев вашей пищи и косметике

Многие пищевые корпорации используют ткани от абортированных младенцев для производства вкусовых добавок в обработанных пищевых продуктах. Знайте, каждый раз когда вы выбираете продукты от: Nestle, Kraft,, PepsiCo, вы неосознанно кормите семью не только генетически модифицированными продуктами, с химическими добавками, но с пищевыми ароматизаторами изготовленными с использованием тканей абортированных человеческих младенцев. Компания производитель вкусовых добавок из абортированных тканей находится в Калифорнии, называется «Senomyx». Производит усилители вкуса: соленные и сладкие, которые пищевики добавляют в безалкогольные напитки, конфеты, печенье. «Senomyx», кроме производства пищевых добавок занимается, изучением того как вкусовые рецепторы и мозг человека реагируют на разные химические добавки и в соответствие с результатами опыта разрабатывает новые виды добавок. «Senomyx», занимается развитием отрасли вкусовых добавок (их часто отмечают как «натуральные ароматизаторы), чтобы управлять вкусовыми предпочтениями человека(добиться того, чтобы натуральные продукты казались безвкусными) Многие потребители не знают, что большинство пищевых добавок изготовлено из клеточной ткани не рожденных младенцев, ведь на этикетке это не указано, пишется: «натуральные ароматизаторы», искусственные ароматизаторы». НЕК 293 — эмбриональные клетки почки, взятые от абортированного младенца, чтобы воспроизводить белок G, по особому воздействующий на вкусовые рецепторы. В косметической продукции используют клетки из абортированных эмбрионов мужского пола,, собранные после 14 недель беременности.

При изготовление вакцин, тоже используют абортированные клетки.абортированные ткани Вакцины содержащие производные от абортированных младенцев вакцины Ко кори, краснухи и эпидемического паротита — Merck & MMR Havrix (GlaxoSmithKline) и Варивакса (Merck), Pentacel (Sanofi Pasteur)

Ниже список продуктов и косметической продукции которые содержат ингредиенты полученные из абортированных тканей младенцев.PEPSI напитков: • Все Pepsi безалкогольных напитков Бренды NESTLE Бренды NESTLE • Sierra Mist безалкогольные напитки • Mountain Dew безалкогольные напитки • No Fear напитки • Ocean Spray напитки • AMP Energy напитки • DoubleShot энергии напитки • Lipton чай и другие и другие напитки липтон • Tropicana соки и напитки NESTLE ПРОДУКТЫ: • Все кофе сливки • Maggi Марка супы быстрого приготовления, бульонные кубики, кетчупы, соусы, приправы, лапши быстрого приготовления KRAFT — Cadbury ADAMS ПРОДУКТЫ: • Black Jack жевательная резинка • Bubbaloo жевательная резинка • Bubblicious жевательная резинка • Chiclets • Clorets • Dentyne • освежить Gum • Вишня жевательная резинка • кислое яблоко жевательная резинка NEOCUTIS продукты для красоты

Источник: https://cont.ws/@id373555267/410300

Каннибализм? Пища, которую мы едим каждый день…

Отвратительным является тот факт, что крупные корпорации пищевой промышленности используют ткани из организма абортированных младенцев с целью изготовления пищевых добавок для продуктов питания, которые прошли технологическую обработку.

Каждый раз, покупая бакалейные товары массового производства у таких компаний, как "Kraft", "PepsiCo" или "Nestle", вы, сознательно или подсознательно, согласны предложить своей семье питаться не только лишь генно-модифицированным ядом и химическими добавками, но и разнообразными искусственными вкусовыми веществами, изготовленными при помощи тканей клеток абортированных детских зародышей.

Правдоподобным доказательством этого является и тот факт, что одна из компаний, размещенных недалеко от Калифорнии, фирма "Senomyx", использует эмбриональные клетки абортированных плодов в тестировании синтетических вкусовых химических веществ, имеющих сладкий и приятный вкус. Их добавляют в такие продукты питания, как безалкогольные напитки, конфеты и печенье. "Senomyx" открыто поддерживает ряд основных производителей в сфере пищевой промышленности, чтобы насытить своими каннибальскими добавками все виды продуктов питания, которые ежедневно поглощают миллионы потребителей.

Линия клеток абортированных людских плодов "HEK-293" используется компанией "Senomyx" для определения того, как человек отреагирует на штучные вкусовые добавки, используемые в изготовлении продуктов, прошедших технологическую обработку. Большинство бакалейных товаров такого рода, продающихся на рынке или в магазинах, на сегодняшний день, вряд ли можно назвать едой: они не имеют натурального присущего им вкуса и отвратительны, так как такие производства, как "Senomyx", за большие деньги создают искусственные ароматизаторы под обманчивым названием "натуральные ароматизаторы", которые предоставляют потребителю вместо настоящей пищи.

Из-за того, что такие ингредиенты легализированы и скрываются под такими названиями, как "штучные вкусовые ароматизаторы" или "натуральные ароматизаторы", большинство потребителей и не догадывается о том, что такие добавки, время от времени, изготавливаются на основе тканей клеток из организма убитых с помощью абортов младенцев. Это вызывает отвращение, но это – правда и люди должны её узнать, чтобы не стать соучастниками "сатанинского обряда".

"Они скрывают от других то, что для стимуляции вкусовых рецепторов используют HEK 293, то есть клетки почек людских эмбрионов того или иного абортированного младенца", – такими словами охарактеризовал отвратительность химического производства ароматизаторов Деби Виннидж, активист группы "Божьи дети за жизнь", выступающей против абортов. "Они с не меньшим успехом могли бы также использовать клетки животного происхождения, или клетки насекомых, или, в конце концов, любые другие клетки, изъятые из человеческого организма "более моральным способом" и выделяющие гамма-протеин для стимуляции вкусовых рецепторов".

Вакцины и косметические средства ("продукты для красоты") наполнены химическими веществами, созданными из неродившихся детей, убитых посредством легализированного геноцида.

Бакалея – это не единственный скрытый источник попадания в организм ароматизаторов, изготовленных на основе тканей клеток абортированных человеческих детских плодов. Много так называемых "продуктов для красоты" и вакцин также насыщенны такими ароматизированными добавками. Косметические средства фирмы "Neocutis" и кремы против морщин изготавливаются на основе клеток из организма мальчиков-младенцев, которых убивают на 14 неделе беременности.

Много таких вакцин, как MMR II против кори, свинки и краснухи, изготовленных фармацевтическими компаниями "Merck & Co.'s", а также ProQuad ("Merck"), Varivax ( "Merck"), Pentacel ("Sanofi Pasteur") и Havrix ("GlaxoSmithKline"), имеют в своём составе вещества, разработанные на основе абортированных плодов.

Ниже приводится список "продуктов питания", прошедших технологическую обработку, а также вакцин и "продуктов для красоты" с ингредиентами, созданными на основе клеток плодов абортированных детей (здесь показан далеко не весь список таких веществ; наилучшим советом для вас будет полный и всецелый отказ от такой продукции):

НАПИТКИ КОМПАНИИ "PEPSI":

· Все безалкогольные напитки "Pepsi"

· безалкогольные напитки "Sierra Mist"

· безалкогольные напитки "Mountain Dew"

· напитки "No Fear"

· напитки "Ocean Spray"

· кофе "Seattle's Best"

· напитки "Tazo"

· ароматизированные напитки "Aquafina"

· энергетические напитки "DoubleShot"

· напитки "Frappuccino"

· чай "Lipton" и другие напитки

· напитки "Propel"

· напитки "SoBe"

· напитки "Gatorade"

· напитки "Fiesta Miranda"

· соки и напитки "Tropicana"

· безалкогольные напитки и пиво из коренеплода (рутбір) "Mug"

· энергетические напитки "AMP Energy"

· вода "Aquafina"

Продукция "NESTLE":

· Добавки из сухого молока или сливок для кофе

· супы быстрого приготовления "Maggi Brand", кубики для бульёнов, кетчупы, соусы, приправы, лапша быстрого приготовления.

Продукция "KRAFT — CADBURY ADAMS":

· жевательная резинка "Black Jack"

· жевательная резинка "Bubbaloo"

· жевательная резинка "Bubblicious" ("Баблишес")

· жевательные резинки "Chiclets" ("Чиклетс")

· мятные таблетки "Clorets" ("Клоретс")

· жевательная резинка без сахара "Dentyne" ("Дентин")

· жевательная резинка "Freshen Up Gum"

· жевательная резинка "Sour Cherry Gum (Limited)"

· жевательная резинка "Sour Apple Gum (Limited)"

· "Stride"

· жевательная резинка без сахара "Trident" ("Трайдент")

Конфеты "CADBURY ADAMS":

· красные жевательные ароматизированные конфеты "Sour Cherry Blasters"

· "Fruit Mania"

· сладкое ассорти из леденцов "Bassett's Liquorice Allsorts"

· жевательные конфеты без сахара "Maynards Wine Gum"

· жевательные конфеты жувальні цукерки "Swedish Fish" (красные, зеленые, желтые)

· жевательные конфеты в форме красных ягод "Swedish Berries"

· конфеты со вкусом сочных ягод "Juicy Squirts"

· жевательный мармелад "Original Gummies"

· конфеты с фруктовым соком "Fuzzy Peach"

· жевательные конфеты с кислым привкусом "Sour Chillers"

· мягкие конфеты, покрытые кислым сахаром "Sour Patch Kids"

· жевательные конфеты "Mini Fruit Gums"

· мятные таблетки без сахара "Certs"

· леденцы от кашля "Halls"

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА "NEOCUTIS":

В изготовлении кремов против морщин "Neocutis" использует клетки абортированных эмбрионов мальчиков, которых убили на 14 неделе созревания плода. Ниже приведён список кремов, изготовленных на основе клеток, изъятых из абортированных плодов. Бойкотируйте их продукцию.

· био-гель "Prevedem Journee"

· био-сыворотка "Lumiere"

· био-тонизирующий крем для кожи "Bio Restorative Skin Cream"

ВАКЦИНЫ:

· MMR II ("Merck")

· вакцина ProQuad + Chickenpox MMR против кори, свинки, краснухи и ветрянной оспы ("Merck")

· Varivax (против ветрянки, фирма "Merck")

· Pentacel Polio + DTaP + HiB (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инвазивной болезни, вызванной гемофильной инфекцией типа B) – "Sanofi Pasteur"

· Vaqta против гепатита A (" Merck")

· Havrix против гепатита A (Hepatitis-A — Glaxo SmithKline)

· Twinrix против гепатита A и В ("Glaxo")

· Zostavax против опоясывающего лишая ("Merck")

· Imovax против бешенства ("Sanofi Pasteur")

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА:

· Pulmozyme против муковисцидоза или фиброзно-кистозной дегенерации ("Genetech")

· Enbrel против ревматоидного артрита (фирма "Amgen").

Источник: http://www.procook.ru/articles.php?do=207

PepsiCo заявила о прекращении использования клеток абортированных младенцев

PepsiCo прекратила использования использования для улучшения вкуса напитков клеток абортированных плодов. Все остальные пищевые корпорации-гиганты — включая Kraft Foods, Cadbury Schweppes, Nestlé SA, Coca-Cola, — и фармакологи продолжают делать с молчаливого попустительства своих акционеров.

Соответствующее письмо за подписью вице-президента отдела Глобальной общественной политики компании PepsiCo Пола Бойкаса было отправлено организацию, боровшуюся с этой чудовищной практикой. В письме сообщается, что «компания не допустит использования HEK-293 – клеточной линии, получаемой из почек человеческого эмбриона».

Как стало известно в прошлом ноябре, акционер PepsiCo подал резолюцию-протест в комиссию по ценным бумагам и биржам с целью не дать компании заключить 30-миллионный контракт с компаний Senomyx, которая в процессе производства искусственных вкусовых усилителей использовала клеточные линии, полученные из абортированных младенцев.

Тогда корпорация PepsiCo, входящая в комиссию по молодежной политики Совета по международным отношениям, проигнорировала протесты, а адвокат корпорации Джордж А. Ширен отметил, что резолюция должна быть исключена, так как в ней идет речь о вопросах, «имеющих отношение к обычным бизнес-операциям компании», и «некоторые задачи настолько фундаментальны для работы компании на повседневной основе, что они не могут подвергаться надзору со стороны акционеров».

Таким образом, когда речь зашла о зарабатывании денег на использовании останков абортированных младенцев, корпорация восстала против своих же акционеров, а правительство покрыло корпорацию, заявив, что это относится «к самым обычным операциям».

Вице-президент компании «Сеномикс» Гвен Розенберг описывает процесс как «что-то вроде автоматической системы определения вкуса». Компания разработала более 800000 вкусов. Белок, в качестве которого используются клеточные линии HEK-293, получен на основе почки эмбриона в Лейдене, Голландия. Характерно, что в этой операции были задействованы сугубо иудо-протестантские компании.

После получения нужных вкусов корпорация каннибалов PepsiCo публично заявила, что не будет «проводить или финансировать исследования – в том числе исследования, проводимые третьими сторонами – в которых используются любые ткани человеческого организма или клеточные линии, получаемые из эмбрионов».

Новость о решении PepsiCo вызывала «восторг» среди противников абортов. После чего лидер одной из противоабортной организации заявила, что отдельные люди и целые семьи, бойкотировавшие продукцию PepsiCo в связи с обсуждаемой проблемой, сейчас должны написать в компанию и поблагодарить её генерального директора за принятие этичного решения – «а затем купите себе ваши любимые продукты Pepsi, чтобы отметить это событие!».

И это вместо того, чтобы навсегда прекратить бизнес сатанистов. Senomyx была организована в 1999 году в Калифорнии Любертом Штраером, владеет 113 патентами на ароматизаторы, еще 300 патентов находятся в стадии регистрации. Большинство из них обкатывалось на материалах из абортированных младенцах. Кроме PepsiCo Senomyx сотрудничает с такими пищевыми гигантами, как японская Ajinomoto Co., Inc., швейцарская Firmenich SA, американская Solae (пищевое подразделение DuPont по производству продукции из ГМО-сои), американская Kraft Foods, американо-британская Cadbury Schweppes, швейцаро-немецко-британская Nestlé SA, Coca-Cola и другими – чьи акционерам все равно, что они получают свои дивиденды от каннибализма.

Видимо, все равно и потребителям, что они едят абортированных детей.

Между тем, «мировое цивилизованное» прагматично подходит к уничтожению человечества – через денежное стимулирование «свободы абортов». В России смертность от абортов составила порядка 80 млн. абортов только за последние 20 лет. Новый Мировой Порядок не только предполагает кормить нас нерожденными детьми, в ход идет все.

Абортивные материалы используются при производстве дорогих вакцин и дорогой косметики. Существует минимум 14 видов вакцин, которые изготавливаются с использованием человеческих зародышей, полученных в результате абортов. Все эти вакцины производятся крупными фармацевтическими корпорациями (в т.ч. представленные в России GlaxoSmithKline, Merck & Co и др.).

Источник: http://www.pravda-tv.ru/2013/07/15/25270

Влиятельные сатанисты-извращенцы во власти тайно вскармливают людей человеченой.

Шокирующее исследование. Что скрывают производители. ДНК человека нашли и в колбасных изделиях..

В российской колбасе нашли ДНК человека: "На наш вопрос, зачем и когда был сделан этот анализ на ДНК человека — поскольку при проверке качества колбасы его никогда не делают — мне заявили, что сами в ужасе и разбираются" А ведь жаль, что не делают такую экспертизу, если бы делали, тогда может быть нас это неприятно бы удивило…

https://newizv.ru/attachments/97d0b19e89dd9f2f2f015a1c439317ed9fd48d23/store/crop/0/0/623/926/60/fa53a3c8aa5e345e2763fdf03a54bffd79a677b6554185a5e042375d128b/%D0%94%D0%9D%D0%9A.jpg

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Более подробно: https://newizv.ru/news/economy/08-08-2017/dnk-cheloveka-vse-taki-nashli-rassekrecheny-ekspertizy-produktov-mortadel

Грудинин: Если Путин уйдет-войны не будет!

https://www.youtube.com/watch?v=PEQlLhSw8Tw

Ответы на вопросы: ЖКХ, пенсионный возраст, свалки, деньги России в США, молодые семьи, и тд.

О.Н.Четверикова о сквозной идентификации физлиц Центробанком

https://www.youtube.com/watch?v=8gHtWpOj9Z4

Источник: slavyanskaya-kultura.ru