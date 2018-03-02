Аграрные авантюры Хрущёва

Тогдашний руководитель советской сельскохозяйственной науки Т.Д. Лысенко критически отнёсся и к стремительному освоению целины, и к замене посевов ржи и пшеницы посевами кукурузы, и к применению её инцухт- гибридов. Эти разногласия с Хрущёвым привели к его отставке с поста президента ВАСХНИЛ в 1956 году.

Целина

Вопрос об освоении целинных земель рассматривался созданной осенью 1946 года комиссией по разработке долговременной государственной агрополитики под руководством Лысенко и Немчинова (директора ТСХА). Комиссия отметила, что распашка под пшеницу земель в зонах рискованного земледелия допустима, но требует осторожного подхода и разработки новых агротехнических приёмов.

Однако на сентябрьском пленуме ЦК 1953 года Хрущёв потребовал заняться форсированным освоением целины. Февральско- мартовский пленум 1954 года принял постановление "О дальнейшем увеличении зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель".



После чего целинные земли стали распахиваться в массовом масштабе и в кратчайшие сроки. К этому привлекались студенты, солдаты, специалисты; со всех концов страны завозилась техника. Так, в 1956 году в Казахстан было стянуто около 12 тыс. комбайнов, 20 тыс. шоферов.



Всего за 1954- 63 гг. было распахано около 43 млн. га в прежней степной зоне. В Казахстане массово создавались новые зерноводческие совхозы. Уже в 1954 г. их было 90; к началу 1956 г их стало 337; на обустройство каждого выделялось 10-15 млн. рублей.



Между тем, урожайность пшеницы на освоенной с такими колоссальными затратами целине нельзя было назвать высокой: в 1954- 58 гг. она составляла, в среднем, 8-9 ц/га. Более того, как и предсказывалось ещё десять лет назад комиссией Лысенко – Немчинова, на распаханных землях вскоре начались неблагоприятные изменения экологической обстановки: эрозия почвы[1], пылевые бури, повлекшие за собой дальнейшее снижение урожайности: в 1961- 65 гг. она составила, в среднем, 6,1 ц/га. Для улучшения ситуации потребовалась разработка комплекса почвозащитных и противоэрозионных мероприятий, осуществлённая сотрудниками ВНИИ зернового хозяйства под руководством А.И. Бараева.

Результаты целинной кампании оказались различными для разных регионов страны. Для Казахстана их можно было считать неплохими: в республику пришла сельскохозяйственная техника, были созданы новые предприятия, рабочие места.



За 25 лет (1954- 79 гг.) на развитие аграрного сектора Казахстана, в основном, на освоение целины и создание совхозов, было направлено из союзного бюджета – то есть, за счёт остальных республик, прежде всего, России и Украины – около 21 млрд. рублей.



Традиционная отрасль экономики республики, животноводство, хотя и претерпела структурные изменения в связи с трансформацией значительной части пастбищно- степного ландшафта, но сумела приспособиться к новым условиям, скооперировавшись с зерноводческими совхозами.



Тогдашний (времён целины) замминистра совхозов КазССР Арыстанбеков, в интервью агентству КазИнформ, опубликованному 30 января 2004 года, сказал: "с развитием совхозов в Казахстане были решены вопросы двух исключительно важных отраслей – производства зерна и животноводства… Из самых разных уголков Советского Союза прибывали военнослужащие и студенты, доставлялся военный автотранспорт и комбайны. Большая часть этой техники осталась впоследствии в распоряжении республики"[2].

Иными оказались результаты "освоения целины" для других регионов страны. Из сельского хозяйства России и Украины, совсем недавно подвергшегося разграблению немцами[3], снова изымались работники и средства – только их вывозили не в Германию, а в "братскую республику".



Лишь в 1954- 57 гг. на целинные земли Казахстана прибыло около 640 тысяч механизаторов, строителей, инженеров, техников, агрономов. Эти специалисты покинули и так уже многократно опустошённые в 1920- 30- 40-х гг. русские и украинские сёла, чтобы вложить свои силы и знания в подъём сельского хозяйства Казахстана.



Если реализация Сталинского плана преобразования природы означала инвестицию сил и средств в развитие сельского хозяйства европейской части России и Украины, то целинная кампания Хрущёва перенаправила их в другие районы.



В результате, одновременно с освоением целины началось сокращение пашни в европейской части страны. Только за 1954- 59 гг. из-за отсутствия средств здесь вышло из сельскохозяйственного оборота свыше 13 млн. га пашни.

Некоторые руководители правительства понимали катастрофические последствия для России "целинной кампании".



Так, К.Е. Ворошилов, "узнав, что обсуждается вопрос о подъёме целинных земель и понимая, что это потребует огромного количества средств, сил и техники, с грустью заметил: "а в смоленских деревнях ещё кое-где люди на себе пашут""[4].



В.М. Молотов: "Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость… я с самого начала был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах, а не в таких громадных, которые нас заставили огромные средства вложить, нести колоссальные расходы вместо того, чтобы в обжитых районах поднимать то, что уже готово. Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно"[5].

Хрущёв и его сторонники (среди которых был и Брежнев) аргументировали масштабное освоение целины необходимостью "срочно дать стране хлеб". Однако их аграрная политика значительно ухудшила положение с продовольствием в СССР.



Из-за длительного недополучения средств традиционными сельскохозяйственными регионами, низкой урожайности зерновых на целине, крупных капиталовложений в освоение новых земель, а затем в противоэрозионные мероприятия там, Советский Союз уже в 1963 году был вынужден начать большие закупки зерна за рубежом.



За десятилетие 1976- 85 гг. зарубежного зерна было закуплено на сумму более 50 млрд. долларов. К началу "перестройки" почти 40% потребности страны в зерне удовлетворялось за счёт импорта.

В целом, целинная кампания, предпринятая по инициативе Хрущёва и поддержанная его советниками, была равнозначна крупной общегосударственной диверсии, особенно сильно подорвавшей сельскохозяйственное производство славянских республик – России и Украины.

Кукуруза

Кукурузная кампания, инициированная в середине 1950-х гг. тем же Хрущёвым, включала в себя две взаимосвязанные части: 1) резкое расширение площадей посевов кукурузы (включая распространение этой, исходно южной культуры, далеко на север); 2) массовое внедрение т.н. двойных межлинейных инцухт-гибридных кукурузных линий. Первое обосновывалось утверждениями, что рост урожаев "царицы полей" (как корма для скота) даст увеличение объёма продукции животноводства.



Необходимость второго настойчиво лоббировали, исходя из своих корпоративных интересов, ведущие советские генетики- вейсманисты.

Ещё в 1940 году Н.И. Вавилов, совместно с кукурузоводами М.И. Хаджиновым и И.В. Кожуховым, направил наркому земледелия И.А. Бенедиктову и замнаркома В.С. Чуенкову докладную записку, в которой, ссылаясь на опыт США, утверждал, что переход на посевы кукурузы семенами двойных межлинейных гибридов мог бы принести стране значительные выгоды: "самоопылённые линии (инцухтлинии) в пределах одного сорта и разных сортов при скрещивании их между собой… дают в первом поколении гибридов как бы взрыв мощности… Средняя прибавка от применения инцухтгибридов выражается, по данным Департамента земледелия США, в 20%. В 1938 году, по данным, сообщённым нам Департаментом земледелия, в США увеличение валового сбора от замены селекционных сортов гибридами инцухтлинии выразилось в 100 миллионов пудов" TPFPT.



В записке Вавилова ничего не было сказано о различиях в климатических условиях между СССР и США, существенных для выращивания кукурузы; о необходимости создания для производства семян двойных межлинейных гибридов специализированных организаций, что было ему заведомо известно.

Хотя межлинейные гибриды кукурузы действительно имели более высокую урожайность в США, чем обычные сорта, вопрос о желательности их внедрения в СССР был более чем спорным. Дело в том, что повышенную урожайность инцухт- гибриды имели только в т.н. кукурузном поясе[6].



В США кукурузный пояс занимал значительную часть территории и потому широкомасштабное внедрение там инцухт-гибридов было коммерчески оправданным. В СССР дела обстояли прямо противоположным образом. А вне кукурузного пояса урожайность инцухт- гибридов была ниже, чем районированных сортов[7].

Мичуринцы, во главе с Лысенко, отрицательно относились к навязываемым вейсманистами инцухт-гибридам, предлагая вместо этого внедрять новые сорта и межсортовые гибриды. Основаниями для такого предпочтения они считали, во-первых, последовательное применение методов отдалённой гибридизации Мичуриным, во- вторых, обеднение наследственной основы при инцухте.



Преимущество сортов заключалось также в том, что их качества, в отличие от гибридов, сохранялись не только в первом, но и последующих поколениях. Конечно, фермерские хозяйства/ колхозы, перешедшие на посевы гибридов, могли бы ежегодно закупать у семеноводческих фирм новые порции семян. Но тогда они стали бы зависимы от этих фирм.

В 1940- начале 50-х гг. группе Т.Д. Лысенко удавалось одерживать верх над своими оппонентами в дискуссиях насчёт посевов кукурузы.

Положение изменилось после марта 1953 года. 25 января 1955 года на пленуме ЦК КПСС Хрущёв предложил значительно расширить площади, занятые кукурузой, и перейти на её посевы гибридными семенами: "Работы по продвижению кукурузы в различных районах страны должны быть значительно расширены… практика показывает, что везде, где возделывается пшеница, кукуруза может достигать молочно-восковой спелости… Мы обязаны в текущем году, а также в последующем году обеспечить новые районы возделывания кукурузы семенами, выращенными на юге… в ближайшие два-три года перейти на посев только гибридными семенами".

Решением президиума АН СССР была создана комиссия по гибридной кукурузе, которую возглавил генетик- вейсманист Н.П. Дубинин, давний противник Т.Д. Лысенко[8]. В апреле 1955 года в "Ботаническом журнале" появилась статья Н.П. Дубинина, ботаника П.А. Баранова и кукурузовода М.И. Хаджинова "Проблема гибридной кукурузы. (Основные задачи и методы их разрешения)". Авторы писали:

"Гибриды кукурузы (по контексту – двойные межлинейные) усиленно распространяются по многим странам,…успех внедрения гибридов кукурузы в различные природные зоны, начиная от Uсамых северныхU до южных, был обеспечен наличием большого разнообразия гибридов… успех кукурузы в новых районах кукурузосеяния, в первую очередь, обусловлен получением двойных межлинейных гибридов… результаты работ в Московской области показали, что среди наиболее перспективных форм стоят двойной межлинейный гибрид ВИР 42 и Краснодарский гибрид 1/49"[9].

В июне 1955 г. в общественно- политическом журнале "Нева" появилась статья директора ВИРа П. Жуковского. Ответственный специалист в области растениеводства также заверял, что посевы "культуры изобилия" можно продвинуть практически во все регионы страны, до самых северных:

"Многочисленными опытами… доказано, что во всех районах Советского Союза, где произрастает пшеница, успешно можно выращивать кукурузу, как кормовую культуру. Если мы теперь мысленно представим себе новую карту распространения посевов кукурузы в нашей стране, то увидим на этой карте районы Ленинграда и Свердловска, Кирова и Архангельска <!>, Молотова <Пермь> и Пскова, Вологды и Минска… во всех этих регионах кукуруза при правильном возделывании хорошо развивается и образует початки"[10].

Осенью 1955 года в СССР приехал Р. Гарст, дилер Pioneer Hi-Bred Corn. Вскоре (той же осенью 1955 г.) группа советских специалистов приехала в США, где посетила фирму Гарста и провела переговоры о закупке гибридных семян, а также оборудования для пяти заводов по сушке и калибровке семян. В 1955- 56 гг. СССР закупил у Гарста большие объёмы семян гибридной кукурузы.

Однако гибридные семена фирмы Pioneer оказались, как в конце концов выяснилось, неподходящими для СССР – они были слишком позднеспелыми. Учитывая разницу в климатических условиях между США и СССР – штат Айова, где располагались Pioneer Hi-Bred Corn и семеноводческая ферма Гарста, находится между 41 и 44о с.ш., т.е. южнее Краснодара – это можно было бы предвидеть, при некотором желании, с самого начала.

Тем не менее, от реализации своего кукурузного проекта Хрущёв никоим образом не отступил, проявив здесь такую же целеустремлённость, как и в деле "освоения целины" – со сходными результатами. Следуя советам вейсманистов, были выделены большие средства на создание двойных межлинейных инцухт-гибридов.



Во второй половине 1950-х гг. отбором самоопылённых линий и созданием двойных межлинейных инцухт-гибридов занимались сорок НИИ; выращивали семена этих гибридов шестьдесят пять семеноводческих совхозов и две тысячи специализированных семеноводческих хозяйств.



В 1956 году в СССР было начато строительство пяти заводов (закупленных у Гарста) по сушке и калибровке семян. В 1959 году таких заводов было уже сорок. Если в 1954 году двойные межлинейные гибриды занимали 30,8 тыс. га, из общей площади посевов кукурузы 3,5 млн. га (т.е. менее 1%) , то в 1958 году посевы одного только двойного межлинейного гибрида ВИР 42 заняли 3,01 млн. га.

Рекомендации и обещания высокопоставленных растениеводов и генетиков-вейсманистов укрепляли Хрущёва и в его решении сеять кукурузу по всей стране. В результате, партийное руководство во всех регионах, вплоть до Таймыра, требовало от колхозов, совхозов и других хозяйств внедрять "культуру изобилия"[11]. Площадь её посевов в начале 1960-х гг. составила до ¼ всех пахотных земель.

Однако, как и указывали мичуринцы ещё до начала кампании "повсеместного внедрения кукурузы", двойные межлинейные гибриды оказались малопригодными для новых регионов.



Сотрудники Всесоюзного селекционно- генетического института (ВСГИ) писали: "За последние годы в степных областях Украины, в Молдавии и на Кубани получили довольно широкое распространение двойные межлинейные гибриды, главным образом, ВИР 42. В этих районах они отличаются высокой урожайностью. Однако для северных районов страны двойных межлинейных гибридов пока ещё нет, а гибриды южного происхождения для северной зоны совершенно непригодны из-за их позднеспелости и теплолюбивости"[12].



К тем же выводам пришли и нейтральные в конфликте между мичуринцами и вейсманистами кукурузоводы: "Для большинства новых районов возделывания кукурузы, также как и для части старых, с коротким вегетационным периодом… ещё не выведены достаточно скороспелые двойные межлинейные гибриды, приспособленные к новым условиям.



Поэтому в ряде районов – центральной чернозёмной зоне, Полесье, северной лесостепи Украины юго-востоке и других районированы более скороспелые межсортовые и сортолинейные гибриды Буковинский 1, Буковинский 2, Воронежский, Донской и др.… Двойные межлинейные гибриды (ВИР 25, ВИР 42 и др.), как недостаточно скороспелые могут возделываться в этих районах только для получения зелёной массы с целью силосования" (М.С. Калинин)[13].

Пока по всей стране "волюнтаристски" высевалась кукуруза и внедрялись, под руководством вейсманистов, двойные межлинейные инцухт-гибриды, мичуринцы продолжали заниматься созданием межсортовых и сортолинейных[14] гибридов. Ещё в 1953 году селекционеры ВСГИ вывели, путём межсортового скрещивания при свободном опылении, высокоурожайный сорт Одесская 10, превышавший по белку ВИР 42 (на 1,5%) и более холодостойкий.



В конце 1950-х гг. в ВСГИ были созданы высокоурожайные скороспелые сортолинейные гибриды кукурузы Одесская 23 и Одесская 27. Одесская 23, не уступая по урожайности двойному межлинейному гибриду ВИР 42, превосходила его по урожайности зелёной массы с початками и созревала на 5-7 дней раньше.



Вдобавок, оба эти сортолинейных гибрида, как Одесская 10, превышали двойные межлинейные гибриды ВИР 42 и ВИР 25 по белку (на 1,5 – 4%). В 1962 году Одесская 23 и Одесская 27 в сумме занимали примерно 2 млн. га, из общей площади посевов гибридов кукурузы в СССР в 22,5 млн. га. Одесская 10 ещё в 1963 году высевалась на площади около 600 тыс. га.

После падения Хрущёва кукурузный бум, равно как и директивная ориентация на инцухт-гибриды естественным образом сошли на нет. В 1965 году площадь посевов кукурузы в РСФСР упала, по сравнению с 1960 годом, примерно в 1½ раза. В нетрадиционных областях её выращивания падение было ещё большим. Так, в Северо- Западном районе РСФСР сбор кукурузы (на силос и зелёную массу) уменьшился с 871 тыс. тонн в 1960 г. до 83 тыс. тонн в 1965 г.[15]

"Повсеместное внедрение кукурузы" повлекло за собой дополнительное (к "освоению целины") снижение посевных площадей основных зерновых культур в традиционных сельскохозяйственных регионах России и Украины и дополнительную растрату финансовых ресурсов государства. "Кукурузную кампанию" Хрущёва можно было бы оценить только как крупную афёру, притом, с учётом личностей ряда её участников, международного характера.

Немалую роль в принятии Хрущёвым решения о "повсеместном внедрении кукурузы" сыграли генетики-вейсманисты, пропагандировавшие, исходя из своих корпоративных интересов и зарубежных связей, массовое внедрение двойных межлинейных гибридов и уверявшие (вопреки фактам и вполне известным им различиям между климатом СССР и США) что таковые дадут в нетрадиционных регионах возделывания кукурузы высокие урожаи.

Очевидно, что в сталинское время и руководители и лоббисты как целинной, так и кукурузной кампаний, нанесшие сельскому хозяйству страны огромный вред, были бы отнесены к категории троцкистских врагов народа, со всеми вытекающими из этого малоприятными для них последствиями.

"Неперспективные" деревни

Аграрные инновации Хрущёва не ограничились целинной и кукурузной кампаниями. Со второй половины 1950-х гг. началось давление на крестьян с требованием ликвидации личных хозяйств и запретом держать коров. За 1959- 64 гг. количество коров в крестьянских хозяйствах уменьшилось на треть.

Затем была объявлена программа "укрупнения колхозов". Наиболее активно она осуществлялась в 1957- 65 гг. Появились громадные хозяйства, включавшие более сотни населённых пунктов. Управление ими, из-за дальних расстояний и бездорожья, было затруднено, что снижало их рентабельность и эффективность работы. Колхозы, руководители которых сопротивлялись "укрупнению", решениями властей расформировывались, а бывших колхозников объединяли в совхозы, директора которых не избирались, а назначались[16].

С этим курсом согласовывалась и возникшая фактически во времена того же Хрущёва концепция "неперспективных деревень". Её суть заключалась в том, чтобы в сотнях тысяч русских деревень прекратить строительство и ремонт школ, магазинов, дорог и т.д. – вообще ликвидировать их, а жителей переселить в укрупнённые поселки.

Программа ликвидации "неперспективных" деревень была разработана в начале 1960-х гг. группой экономистов (получивших за эту "научную работу" звания докторов наук, а некоторые и академиков). Её реализация продолжалась и после снятия Хрущёва. Так, правительственные постановления 1970-х гг. предусматривали ликвидацию в Нечерноземной зоне РСФСР около 2/3 сёл.

Результатом ликвидации "неперспективных" деревень стало сокращение на селе доли трудоспособного населения, особенно молодежи, снижение рождаемости – обезлюживание российской деревни[17]. Это повлекло за собой дальнейшее уменьшение объёмов сельскохозяйственного производства и вынужденный переход к "замещающему" продовольственному импорту – зерна из США и Канады, сахара – с Кубы, овощей и фруктов – из "братских социалистических стран"[18].