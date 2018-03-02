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А ведь Южная Корея была одним из маяков перестройки…

22:03. 2 марта 2018 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

В Южной Корее задумали реформу. Экономический исследовательский институт Кореи сразу же подсчитал, что реформа эта обойдется работодателям примерно в $11 миллиардов за год при сохранении объемов производства.

Как говорил домовой из мультфильма нашего детства – „убытки-то какие, убытки!” За что же так наказали южнокорейских нанимателей? Оказывается, под котлами в аду предложено несколько уменьшить пламя…

Южную Корею нам всё время ставили в пример и приводили, как образец успешной модернизации. Её изображали витриной проамериканской политики перед кошмаром и ужасом советской в Северной Корее. Нам предлагали черпать у ЮК опыт реформ, и даже призывали „догонять Южную Корею”…

И вот теперь (а я даже и не знал, честно сознаюсь! – к вопросу о том, как мало мы знаем о мире за пределами рекламных буклетов) – Южная Корея установит… 52-часовую рабочую неделю.


Оказывается, до принятия нового закона корейцы работали… 68 часов.

Частный случай того общего закона, о котором пишет ЭиМ – тоже налицо: всякое благо людям оказывается убытками для их работодателей.

Не только повышение зарплаты (прямые убытки), но даже и смягчение каторжного режима: людям чуток полегче, а работодателям $11 миллиардов как корова языком слизнула…

Вы не поленитесь, калькулятор в руки возьмите и посчитайте: скольки-часовой это рабочий день? Для сравнения намекну, что рабочая неделя в РФ – 40 часов в неделю. И то, по правде сказать, люди еле ноги волочат…

Товарищ Сталин совершенно справедливо отмечал в 1953 году, что рабочий день нужно сократить с 8 до 7 часов, подчёркивая, что это для семьи более оптимально и для физиологии больше отвечает нормам… Но потом пришёл Хрущ, и всё пошло не так…

Мы уже в середине ХХ века, после страшнейшей из войн – задумывались, как прибавить трудящимся час к вечернему досугу… А они, витрина, блин, успешности, в XXI веке позволяли себе нормы XIX, и тихо так, главное, шуму не поднимая…

Если бы нам честно сказали в 1989 году, какой рабочий день у „маяков реформ” – думаю, история СССР пошла бы по другому пути. Если брать нормальную неделю с двумя выходными – то „маячки” впахивали почти по 14 часов в день, как рабочие в царской России! И вот это позорище нам предлагается взять за образец…

Теперь – чудеса гуманизма: национальное собрание Республики Корея приняло закон о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов, сообщила The Guardian. Закон вступит в силу в июле, при этом крупные компании должны сократить рабочие часы раньше маленьких.

Предполагается, что увеличение свободного времени улучшит качество жизни корейских граждан и повысит производительность труда и занятость в стране. Кроме того, сторонники закона ждут повышения рождаемости, показатель которой в прошлом году установил антирекорд.

Инициативу предложил недавно избранный президент Мун Чжэ Ин. В начале года он отстоял повышение минимального размера оплаты труда на 16%. Мы, конечно, очень рады за корейцев (хотя чему тут радоваться?!) – но это же поблажка после ДЕСЯТИЛЕТИЙ „успешных рыночных реформ”"!

То есть нашему поколению – если начинать „по ихнему” – не дожить до рабочего дня длиной в… 10 часов!

Ну, тут ещё Кудрин с идеей отмены пенсий…

Лозунг момента для России – „идите вы с такими "реформами"…!!!”


А. Берберов

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: закон, корея, народ, рынок
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