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Впечатления от поездки на Донбасс

11:38. 1 марта 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире радио «Комсомольская правда» меня попросили поделиться впечатлениями от поездки на Донбасс.

Делегация ПВО вновь отвезла туда различную гуманитарную помощь.

Разговор так и пошел…

00:00 Закон «О реинтеграции Донбасса» – объявление войны?
08:51 Какой статус теперь у населения ДНР
09:14 Что происходило на Донбассе 23 февраля 2018 года
10:47 Допустим ли мы, чтобы США воевали до последнего украинца?
13:05 До каких пор возможно вести переговоры
16:37 Что для нас важнее Сирия или Донбасс
18:20 Есть ли реакция Германии и Франции на закон Порошенко
18:48 Нужно ли России вводить войска
19:15 Является ли Донецкая Республика полноценным государством
21:18 Позволяет ли российское законодательство русским уезжать в Россию
23:45 Каковы реальные потери?
26:43 Друзья и сослуживцы с Украины. Как к ним относиться?
30:34 Нужно ли вводить независимых миротворцев ООН
34:00 Поручит ли Порошенко Забродскому взять Донбасс?
35:30 Один ли народ Украинцы и Русские
37:57 Надо выдавать гражданам Украины российские паспорта
38:55 В законе Порошенко передает всю власть военным. К чему это приведет?
40:05 Будет ли война?

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P.S. Фотографии зимнего Донецка. Осаждаемого, обстреливаемого врагами, но гордого и прекрасного.

 

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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