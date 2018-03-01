Впечатления от поездки на Донбасс

В эфире радио «Комсомольская правда» меня попросили поделиться впечатлениями от поездки на Донбасс.

Делегация ПВО вновь отвезла туда различную гуманитарную помощь.

Разговор так и пошел…

00:00 Закон «О реинтеграции Донбасса» – объявление войны?

08:51 Какой статус теперь у населения ДНР

09:14 Что происходило на Донбассе 23 февраля 2018 года

10:47 Допустим ли мы, чтобы США воевали до последнего украинца?

13:05 До каких пор возможно вести переговоры

16:37 Что для нас важнее Сирия или Донбасс

18:20 Есть ли реакция Германии и Франции на закон Порошенко

18:48 Нужно ли России вводить войска

19:15 Является ли Донецкая Республика полноценным государством

21:18 Позволяет ли российское законодательство русским уезжать в Россию

23:45 Каковы реальные потери?

26:43 Друзья и сослуживцы с Украины. Как к ним относиться?

30:34 Нужно ли вводить независимых миротворцев ООН

34:00 Поручит ли Порошенко Забродскому взять Донбасс?

35:30 Один ли народ Украинцы и Русские

37:57 Надо выдавать гражданам Украины российские паспорта

38:55 В законе Порошенко передает всю власть военным. К чему это приведет?

40:05 Будет ли война?

Скачать аудио

P.S. Фотографии зимнего Донецка. Осаждаемого, обстреливаемого врагами, но гордого и прекрасного.

Источник: nstarikov.ru