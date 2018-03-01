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Су-57 показывают высший класс на боевых испытаниях в Сирии

02:57. 1 марта 2018 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал:
Су-57
 
Определенно - успешное завершение первого этапа испытаний. Именно об этом может свидетельствовать отправка в Сирию четырех истребителей пятого поколения Су-57. Об этом журналистам рассказал российский военный эксперт  Игорь Коротченко.
 
Отметим, ранее сообщалось о том, что на российскую базу в Хмеймим были отправлены эти машины, теперь там находятся четыре истребителя пятого поколения. Впрочем, пока официального подтверждения данной информации не поступало.
 
"Сам факт направления четырех Су-57 в Сирию свидетельствует об успешном завершении первого этапа государственных испытаний этих машин, - сказал Коротченко. - Вообще целей переброски Су-57 в Хмеймим может быть несколько - отработка в реальных боевых условиях новых видов вооружения, тестирование бортового радиолокационного комплекса и подтверждение его тактико-технических характеристик”.
 
По словам Коротченко, немалую роль может сыграть и приобретение опыта эксплуатации истребителя в новых условия
 
 
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Многоцелевые истребители Су-57, впервые развернутые в Сирии,  приняли  участие в боевом вылете, и начали делать то, что Россия и обещала - атаковать анклавы "повстанцев" в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска.
 
Су-57 может в двух своих отсеках нести две бомбы по 1500 кг каждая. Пара соответственно - четыре 4Х1500 = 6 тонн бомб. Причем доставить эту мощь пара истребителей сможет на скорости 2 Маха - более 2000 км/ч. Т.е. втрое быстрее Калибров. Да и на боевой вылет, всегда можно "в компании"  с Су-34 слетать.
 
Четыре бомбы по 1,5 тонны - это половина квадратного километра в хлам. Один удар - нет одной незаконной базы террористов в Сирии. А если с "бармалеями" уничножат  натовских "советников", так "туда им и дорога". И "хвалённые" F-22 не помогут, тем паче, они и не взлетели, или "керосин закончился", или "зас...".  Так что придется впредь им потише быть, ибо для "янки",  Су-57 - невидимы.
Метки: боевые испытания, сирия, Су-57
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