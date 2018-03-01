Су-57 показывают высший класс на боевых испытаниях в Сирии

Определенно - успешное завершение первого этапа испытаний. Именно об этом может свидетельствовать отправка в Сирию четырех истребителей пятого поколения Су-57. Об этом журналистам рассказал российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Отметим, ранее сообщалось о том, что на российскую базу в Хмеймим были отправлены эти машины, теперь там находятся четыре истребителя пятого поколения. Впрочем, пока официального подтверждения данной информации не поступало.

"Сам факт направления четырех Су-57 в Сирию свидетельствует об успешном завершении первого этапа государственных испытаний этих машин, - сказал Коротченко. - Вообще целей переброски Су-57 в Хмеймим может быть несколько - отработка в реальных боевых условиях новых видов вооружения, тестирование бортового радиолокационного комплекса и подтверждение его тактико-технических характеристик”.

По словам Коротченко, немалую роль может сыграть и приобретение опыта эксплуатации истребителя в новых условия