Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 марта 2018

У Вооруженных сил САР и их союзников был еще один успешный день под столицей, войска смогли добиться новых успехов в Восточной Гуте.

В среду Сирийская Армия возобновила свое наступление в районе пригорода Дамаска Восточная Гута, атакуя позиции банд на стратегических районах Хараста и Арбин.

Опираясь на тяжелые удары авиации, 4-я механизированная дивизия САА и Республиканская гвардия штурмовали контролируемые боевиками «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида») и «Файлак Ар-Рахман» городские кварталы и сельхозугодья.

Армейцам удалось отбить площадь вокруг мечети Саид Мухаммед, а затем продвинуться вдоль улицы Хараста – Дума.

Между тем, в садах Харасты правительственные войска ведут операцию, чтобы освободить оставшиеся фермы, которые все еще находятся под контролем террористов «Аль-Каиды»*. Днём боевые действия были временно приостановлены на этом фронте, из-за соблюдения пятичасового режима прекращения огня для выхода мирных жителей.

После перерыва подразделения Армии Сирии атаковали бандитов в пригороде Хараста, где взяли под контроль 90 процентов квартала Аль-Аджай, после тяжелых боёв с «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусрой» (ХТШ).

Сирийская армия теперь пытается блокировать последнюю часть района Аль-Аджай, чтобы взять под контроль всю западную Харасту.

На другом участке фронта к вечеру среды бойцы САА смогли выбить террористов «Джейш аль-Ислам» из городка Хауш-Давахра.

После взятия Хауш-Давахры Сирийская армия атаковала позиции «Армии Ислама» в Аль-Шифунии, армейцы вошли в этот важный город, где продолжаются интенсивные столкновения.

В боях активно участвуют «Тигры» генерала Сухела аль-Хасана.

Также арабские СМИ сообщают, что ВКС России нанесли ряд точных ударов по обстреливавшим Дамаск боевикам в Восточной Гуте. Российская авиация атаковала хорошо укрепленные огневые точки «Джейш Аль-Ислам» недалеко от городов Аль-Шифоуния и Хавш Давахра.

Сообщается, что ВКС РФ впервые бомбили бандитов со времени принятия Советом Безопасности ООН резолюции о 30-дневном прекращении огня в Восточной Гуте.

Военкоры с места сообщают, что российские самолёты нанесли не менее восьми авиаударов по позициям террористов.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.