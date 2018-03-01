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Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 марта 2018

12:03. 1 марта 2018 Просмотров - 372 Один комментарий Опубликовал:

Штурм пригорода Дамаска: «Тигры» выбивают боевиков из Восточной Гуты (ФОТО, КАРТА)

Штурм пригорода Дамаска: «Тигры» выбивают боевиков из Восточной Гуты (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

У Вооруженных сил САР и их союзников был еще один успешный день под столицей, войска смогли добиться новых успехов в Восточной Гуте.

В среду Сирийская Армия возобновила свое наступление в районе пригорода Дамаска Восточная Гута, атакуя позиции банд на стратегических районах Хараста и Арбин.

Опираясь на тяжелые удары авиации, 4-я механизированная дивизия САА и Республиканская гвардия штурмовали контролируемые боевиками «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида») и «Файлак Ар-Рахман» городские кварталы и сельхозугодья.

Армейцам удалось отбить площадь вокруг мечети Саид Мухаммед, а затем продвинуться вдоль улицы Хараста – Дума.

Между тем, в садах Харасты правительственные войска ведут операцию, чтобы освободить оставшиеся фермы, которые все еще находятся под контролем террористов «Аль-Каиды»*. Днём боевые действия были временно приостановлены на этом фронте, из-за соблюдения пятичасового режима прекращения огня для выхода мирных жителей.

После перерыва подразделения Армии Сирии атаковали бандитов в пригороде Хараста, где взяли под контроль 90 процентов квартала Аль-Аджай, после тяжелых боёв с «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусрой» (ХТШ).

Сирийская армия теперь пытается блокировать последнюю часть района Аль-Аджай, чтобы взять под контроль всю западную Харасту.

На другом участке фронта к вечеру среды бойцы САА смогли выбить террористов «Джейш аль-Ислам» из городка Хауш-Давахра.

После взятия Хауш-Давахры Сирийская армия атаковала позиции «Армии Ислама» в Аль-Шифунии, армейцы вошли в этот важный город, где продолжаются интенсивные столкновения.

В боях активно участвуют «Тигры» генерала Сухела аль-Хасана.

Также арабские СМИ сообщают, что ВКС России нанесли ряд точных ударов по обстреливавшим Дамаск боевикам в Восточной Гуте. Российская авиация атаковала хорошо укрепленные огневые точки «Джейш Аль-Ислам» недалеко от городов Аль-Шифоуния и Хавш Давахра.

Сообщается, что ВКС РФ впервые бомбили бандитов со времени принятия Советом Безопасности ООН резолюции о 30-дневном прекращении огня в Восточной Гуте.

Военкоры с места сообщают, что российские самолёты нанесли не менее восьми авиаударов по позициям террористов.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Штурм пригорода Дамаска: «Тигры» выбивают боевиков из Восточной Гуты (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Штурм пригорода Дамаска: «Тигры» выбивают боевиков из Восточной Гуты (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Штурм пригорода Дамаска: «Тигры» выбивают боевиков из Восточной Гуты (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Штурм пригорода Дамаска: «Тигры» выбивают боевиков из Восточной Гуты (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

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Обстановка в Сирии: ИГИЛ превращается в «Аль-Каиду», США бомбят мирных жителей у Евфрата и пара слов об авиаударе по ЧВК

Обстановка в Сирии: ИГИЛ превращается в «Аль-Каиду», США бомбят мирных жителей у Евфрата и пара слов об авиаударе по ЧВК | Русская весна

Telegram-канал «Майор и Генерал», который связывают с различными силовыми структурами, опубликовал сводку о последних событиях в Сирии. 

Свежая информация по Сирии: ИГИЛ* превращается в «Аль-Каиду»*, США бомбит мирных жителей за Евфратом и пара слов о группе россиян, оказавшихся в САР частным образом.

В Интернете растиражированы сообщения о «возвращении» в Сирию «Аль-Каиды»: якобы ряд малоизвестных групп боевиков объявил о создании коалиции «Хуррас Ад-Дин» («Стражи религии») и присягнул главе «Аль-Каиды» Айману Аз-Завахири.

Напомним, что формально поддержку со стороны НВФ в Сирии «Аль-Каида» утратила в 2016 году после заявления главы «Джабхат Ан-Нусры»* Абу Мухаммада Аль-Джулани о разрыве отношений между двумя террористическими организациями.

«Возвращение» «Аль-Каиды» означает одно — на смену ячейкам разгромленного ИГИЛ в Сирии придут террористические ячейки «Аль-Каиды». 

Что касается массовой гибели жителей арабских деревень к востоку от Евфрата в провинции Дейр Эз-Зор под ударами возглавляемой США коалиции, то стоит обратить внимание на то, что речь идет о зоне ответственности Соединенных Штатов, где после разгрома ИГИЛ образовался вакуум власти. Там нет сирийских войск и госорганов, там не летают ВКС России и сирийская авиация.

Зато туда пытается возвращаться местное население, представители арабских племен, которые вступили в диалог с Дамаском через российский центр координации в городе Сальхия. Эти люди едут на освобожденную от ИГИЛ родину на свой страх и риск. Якобы углядев среди них «боевиков ИГИЛ», американская коалиция наносит по ним удары. Подлинная цель — испугать репатриантов, сорвать их возвращение.

Потому что расположенные рядом нефтяные месторождения отданы курдским отрядам, вражда которых с местными арабскими племенами не оставляет возможности для мирного сосуществования. Американцы надеялись, что с Дамаском курды столкнутся раньше, чем с Турцией, а воевать с курдами в случае начала их противостояния с сирийской армией Турция бы не стала. Однако курдские командиры при помощи все того же российского Центра координации в Сальхие нашли общий язык с сирийским командованием и проводили совместные операции против ИГИЛ, только на разных берегах Евфрата.

О том, что союзнические отношения могут смениться враждой, ярко засвидетельствовал инцидент с ударом американской авиации по арабским отрядам и группе россиян, оказавшихся в Сирии частным образом, в районе нефтяных месторождений Конако и Асба в начале февраля. Инцидент произошел на «курдской» стороне в связи с конфликтом по поводу контроля над нефтеперерабатывающим заводом. 

Но вскоре началась турецкая операция в Африне и курдские отряды начали покидать восточный Дейр Эз-Зор, оттягиваясь к турецкой границе.

Турция для курдских формирований однозначный враг, натиск которого может вполне превратить «сепаратистов» в «автономистов». Если США позволят уже вступившим в диалог с Дамаском арабским племенам вернуться в районы нефтяных месторождений — курды могут оттуда уйти уже без особого сопротивления. Чтобы этого не случилось, как выяснилось, американская авиация готова прицельно «работать» по женщинам и детям.

Впрочем, после Ракки и Мосула тут ничего нового нет.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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Один комментарий»

  • 4957 4267
    Руса 1 марта 2018 в 12:24 Ссылка Пометить
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    Вооруженным силам САР вместе с союзниками необходимо
    полностью ликвидировать банды террористов в регионе Дамаска.

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