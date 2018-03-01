Шувалоwow!

Первый вице-премьер демонстрирует рост экономики на себе

«Наша Версия» продолжает приглядываться к членам правительства, кому после выборов президента эксперты прочат отставку. Наш сегодняшний герой – курирующий российскую экономику и понимающий толк в роскошной жизни первый зампред правительства Игорь Шувалов. На первый взгляд 51-летний Игорь Иванович является одним из незыблемых столпов нынешней российской власти. В своё время путеводной звездой биографии молодого юриста стала работа в одной из фирм Александра Мамута. Благосклонность семейства Мамутов, видимо, и сыграла ключевую роль в том, что уже всего в 30-летнем возрасте Шувалов был назначен замминистра государственного имущества, а через год, в 1998-м, возглавил Российский фонд федерального имущества. Представляете, какие интересные перспективы открываются в таких креслах? После избрания нового президента страны в 2000 году Шувалов оказался на посту руководителя аппарата правительства, через три года – замглавы президентской администрации, а в 2008-м занял кресло первого вице-премьера правительства РФ. Этот пост занимает до сих пор. Однако, по слухам, последнее время над головой экономического «консильери» начали сгущаться грозовые тучи. Причиной тому якобы стал провал программы приватизации госкорпораций, которую усиленно лоббировал Шувалов как спасительную панацею для тощающего бюджета. Поражение в битве с госкорпорациями может стать предвестником отставки Шувалова. Кто-то же должен понести ответственность, да и претендентов на хлебное место хватает. По мнению экспертов, самые высокие шансы занять его у министра экономического развития Максима Орешкина и главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Назначение первого стало бы симптомом либерализации экономической политики, а второго – сохранения нынешнего положения с торжеством госкорпораций. При этом за каждым из них стоит своя кремлёвская группа влияния.

Замок в Австрии, апартаменты в Лондоне

Впрочем, жаловаться на судьбу Шувалову в любом случае не придётся – вряд ли он останется вне обоймы, такими кадрами в Кремле не разбрасываются. Да и по миру он точно не пойдёт. Официально, разумеется, Игорь Иванович живёт лишь на чиновничью зарплату. Зато ему – до странности частый случай в этой среде! – очень повезло с оборотистостью жены, которая оказалась на редкость умелой бизнес-вумен. По тем же официальным данным, Ольга Шувалова – самая богатая жена члена кабинета министров, её доход в 2016 году составил 61,1 млн рублей. Помните облетевший прессу в 2016 году скандал с «корги-джетом»? Тогда газеты писали, что Ольга Шувалова с супругом возили на частном самолёте Bombardier стоимостью под 50 млн долларов собак на международные выставки. Позже, по-видимому, сама г-жа Шувалова спрашивала: «Вы хотите услышать, что мы на своём самолёте, задекларированном, возим своих собак на выставки, между прочим, международного уровня, защищать честь России?». Все хотели услышать ответ, но его не последовало. Даже если судить по уже обнародованной информации, Шувалов – один из самых зажиточных российских политиков. Например, ещё в 2011 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала сведения об участии связанных с ним компаний в сделках по приобретению активов на территории страны на сумму в 319 млн долларов. В 2014 году «Ведомости» писали о том, что фирма Шуваловых владела около 10 тыс. квадратных метров офисных площадей в столичной гостинице «Москва». В 2012 году газеты Financial Times и The Wall Street Journal сообщили, что семья Шувалова приобретала в 2004 году через офшорную компанию акции «Газпрома» и «Сибнефти» на сумму примерно 18 млн долларов. Причём в этой бизнес-истории, как и в некоторых других, фигурировали счета, связанные с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

Площадь дворца, который проектировал итальянский архитектор, – 1500 квадратных метров, расположен он на 7,5 гектара роскошного парка С западными реалиями Шувалова могут связывать не только деловые отношения – рабочие и личные, но и отдых. Например, замок с окрестностями в Австрии площадью 26 тыс. квадратных метров, наш вице-премьер признал в интервью The New Times. Согласно данным британского подразделения крупнейшей международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, супружеской чете Шуваловых надлежит объясниться по поводу роскошных апартаментов в элитном доме в самом центре Лондона, рядом со зданием парламента. По данным ФБК, вероятно, в 2014 году Шувалов приобрёл их у своего собственного офшора SOVA REAL ESTATE за 11,4 млн фунтов стерлингов. Почти 500 квадратных метров, шесть спален, обеденный зал с двумя каминами, гостиная с роялем и видом на Темзу... Совсем недавно в Великобритании вступил в силу закон «О криминальных финансах», разрешающий замораживать и конфисковывать имущество иностранцев стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов, если его владелец не может доказать легальное происхождение средств. Уже появился список первых подозреваемых, в числе которых значится и Игорь Шувалов. По некоторым данным, в тот год, когда была куплена квартира, общее количество средств на банковских счетах первого вице-премьера и его жены составляло меньше 650 тыс. фунтов стерлингов. Представляете, сколько десятков лет Шуваловым надо было вкалывать на эту квартиру, отказывая себе во всём?

Дворец на базе дачи Суслова

Вот в России у вице-премьера, по-видимому, всё хорошо с недвижимостью. В частности, Алексей Навальный доказывал, что Шувалов через своего управляющего за 600 млн руб­лей купил чуть ли не 10 квартир на 14-м этаже сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, дабы потом объединить их в огромные хоромы – общей площадью 719 квадратных метров. Популярным интернет-мемом стала фраза, произнесённая как-то Шуваловым в Казани: «Нам показали сегодня квартиры 20 квадратных метров, кажется смешным, но люди приобретают такое жильё». Ну как не понять искреннюю весёлость первого вице-премьера? Ну и, наконец, какой же «новый дворянин» без своего имения? Ходят слухи, что есть оно и у Шувалова: усадьба в посёлке Заречье, что рядом со Сколковом, выстроенная – вы не поверите! – на базе дачи многолетнего секретаря ЦК КПСС по идеологии Михаила Суслова. Причём главному идеологу эпохи Брежнева и не мечталась та роскошь, какую мог выстроить себе Шувалов. По некоторым данным, площадь дворца, который проектировал итальянский архитектор, – 1500 квадратных метров, расположен он на 7,5 гектара роскошного парка. Огромная зимняя оранжерея, детали для которой поставлялись из Бельгии, бассейн, крытые теннисные корты, отдельный флигель с башенкой, в котором может размещаться охрана из ФСО, и, наконец, чуть ли не трёхэтажный (!) дом для прислуги. По данным расследования от Foreign Policy, это стоит примерно 200 млн долларов. Настоящее дворянское имение «графа Шувалова», прямо рядом с «имениями» таких же «новых дворян» – Романа Абрамовича и Сулеймана Керимова. Наличествует уже у Шувалова и фамильный герб – с изображением совы (помните название офшора SOVA REAL ESTATE?). Хочется процитировать известного блогера: «Не удивлюсь, если Шувалов подрисует «ъ» к фамилии для пущего дворянского эффекта. Так и представляю себе вечер в поместье в Заречье. В трёхэтажном доме для прислуги кипит работа – кухарка подаёт фазана, фаршированного оленем, дети в соседних залах рисуют альпийские пейзажи или играют мазурку: эх, хорошо! Подбегает дочь и говорит: «Папенька, о вас там в Интернете нацпредатели написали…». А он ей: «Не бери в голову, мон шер, я либерал и рыночник, всё нормально». Навешивает на себя орденов, облачается в камзол, читает документы на гербовой бумаге, бормочет: «…федеральная программа», «льготная ипотечная ставка», «доступное жильё», а потом как рассмеётся громко и звонко – это он про квартиру вашу в 20 квадратных метров вспомнил и про кризис экономический. Держитесь там давайте».