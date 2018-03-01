Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
Первый вице-премьер уточнил, что такие услуги должны быть "из ряда вон выходящими по сегодняшним критериям"
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность введения платы за оказание дополнительных услуг населению. При этом все существующие услуги должны остаться бесплатными. Об этом он сказал на коллегии Федеральной налоговой службы.
"Если ФНС будет для граждан осуществлять нечто совокупное, удобное, то есть из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за небольшую плату. Давайте обсудим", - предложил Шувалов. Он привел в пример Сингапур, где большинство государственных услуг платные, но бедные слои населения платят совсем немного, средний класс вносит более существенные платежи, а богатое население платит еще больше.
"Есть много сервисов, которые оказывает налоговая служба, но что является ответственностью налогоплательщика. Вводя имущественные налоги, мы договорились так, что поскольку не приучены их уплачивать, то определенную нагрузку несет налоговая служба. Далее, с развитием технологических возможностей, появится все больше и больше дополнительных сервисов", - считает первый вице-премьер.
По его словам, ФНС при своем ресурсе может научится оказывать очень комфортные дополнительные услуги для населения, в том числе совместно с крупнейшими банками. Шувалов подчеркнул, что речь идет именно о дополнительных услугах налоговой службы, а не о уже существующих, базовых услугах, которые должны остаться бесплатными для всех.
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PS:
Неужели после этого мне захочеться голосовать за Путина? Да ни когда, ведь вместе с ним у власти будут опять такие сволочи, как Шувалов…
Можете голосовать за кого угодно. Изберком все одно посчитает как надо. Вам же русским по белому, уже несколько месяцев, вещают из всех щелей – главное прийти и проголосовать. За кого они сами решат.
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Более того. Такие вбросы делаются умышлено, что бы раззадорить людей. Ах какие сволочи, ПОЙДУ ГОЛОСОВАТЬ за коммунистов. Ага ” щас”.
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Да уж и так, то госпошлина, то нотариус…
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“Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести бес-платные допуслуги населению и отмену платы за ЖКХ, повышения зарплат и пенсий до европейского стандарта”.
Вот когда будет такой заголовок, тогда впервые за многие годы схожу, так и быть, на выборы.
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Что значит платные услуги?
Это я плачу за землю и они платно мне пришлют уведомление?
Или как в банке, плачу за ЖКХ, а мне какие то проценты за обслугу снимают. А в налоговой платно рассчитают мой налог?
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Интересно, кто такой Jakomb…?
Пока мы говорим “в этой стране”, мы ничем не отличаемся от либералов. Наша фраза должна начинаться с “наша страна”. Рассматривая столь отметившуюся личность как Шувалов, стоит помнить трагедию с началом Великой отечественной. Из генералитета было много замазано в возможном предательстве. Но у Сталина не было ни возможности и ни времени менять команду в момент поражений. Поэтому на начальном этапе был лишь один путь – заставить работать действующий состав.
Путин на начало президентства получил одну из самых ужасных команд. И проблема не только в составе министров, а ещё и в нескольких тысячах специалистов следующего звена: губернаторы, высший состав министерств, управление госкорпорациями. Первые лица приходят и уходят: второй эшелон сидит годами. Кто-то должен делать работу. Второй эшелон, пожалуй, большее зло как основной носитель либерализма.
Путин у власти 18 лет. Много это или мало? Чтобы снова привести мозги населения после 90-х в чувство под внешним и внутренним либеральным давлением, пожалуй мало.
Нам нужны честные эффективные управленцы. Этот процесс наиболее заметен на губернаторах: кого проводили, кого посадили. Остальным есть, что терять и за что бороться. Хотя уважаемый Jacomb, наверно поплюётся и в эту сторону.
В целом, давайте жить в Нашей Стране, а не плеваться по сторонам. Путин не идеал? Возможно. Предлагайте вменяемые силы и их программы. Не нравятся шуваловы, можно и нужно требовать более адекватных, чтобы, как минимум, отвечали за сказанное.
Не ходить на выборы – хорошее дело! Так я и делал в 90-х, когда ещё говорил как многие здесь “В этой стране”. Знаю, мой голос крупинка, но это Моя страна.
И, всё-таки, кто такой Jacomb? Уж больно специфичные материалы публикует.