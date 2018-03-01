Росстат: нарисуем любые доходы перед выборами

Концептуал СМИ Росстат замечен за открытой манипуляцией данными

В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство “в целях сопоставимости данных” статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%, пишет “Коммерсант”.



И даже с учетом победных манипуляций с цифрами, радоваться долго не пришлось. Уже за январь 2018 г. Росстат признал падение реальных доходов почти на 50% от месяца к месяцу, то есть по сравнению с декабрем 2017 г.

При этом Правительство не стесняется давать смелые обещания о росте доходов на 2,3% по итогом текущего года.

“В этом году мы видим рост реальных заработных плат, и в следующем году у нас рост реальных зарплат составит 4,1%, а рост реальных доходов населения – 2,3%. То есть мы видим, что мы выходим уже в этом году и в следующем году из тех отрицательных значений роста реальных зарплат, которые сложились в 2016 г.”, – заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам осенью прошлого года.

Почему доходы населения упали вдвое, Росстат приукрашивает действительность, а Правительство вместо реальных действий занимается прогнозами, в интервью Накануне.RU рассказал экономист, профессор МГИМО, доктор экономических наук, руководитель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова Валентин Катасонов.

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