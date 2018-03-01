Победа американской жадности над здравым смыслом

Эпический провал американского военно-промышленного комплекса на примере "самолёта-молнии" F-35

Боевая авиация пятого поколения, на которую Пентагон возлагал столько надежд, похоже, не сможет их оправдать. Этот эпический провал американского военно-промышленного комплекса лучше всего виден на примере широко разрекламированного универсального истребителя-бомбардировщика F-35.

Самолёт-молния, (а именно назвали своё детище американские конструкторы), F-35 «Лайтнинг» II — второй серийный самолёт пятого поколения после F-22 «Раптор». Свой первый полёт он совершил ещё 24 октября 2000 года, но до сих пор так и не смог достичь требуемого уровня боевой готовности. В результате, в декабре 2017 года эксперты Пентагона подготовили доклад, в котором признали, что все усилия, направленные на повышение надежности этих самолетов, застопорились из-за бесчисленных проблем с материальной частью и программным обеспечением проекта.

Впрочем, несмотря на неготовность F-35 к боевой эксплуатации, американская военная промышленность выпустила уже более 285 таких машин и продолжают их штамповать, игнорируя многочисленные недоделки и критические отзывы военных экспертов. При этом доля самолётов, хотя бы условно готовых к бою, не превышает 50%, и повысить её никак не удаётся, сетует в докладе глава отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберт Белер.

Улучшенные версии программного обеспечения для F-35 появлялись уже 31 раз, однако многие ключевые недостатки так и остались до сих пор не исправленными, говорится в докладе. Вдумайтесь в цифры: пентагоновские эксперты заявляют, что в общей сложности в настоящее время не устранены около тысячи различных дефектов F-35, которые могут роковым образом сказаться на эффективности его боевого применения.

Так, например, самолеты модификаций F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для авианосцев до сих пор неспособны осуществлять дозаправку в воздухе. Хуже того: их технические дефекты влияют даже на запуск ракет AIM-120 "воздух-воздух" и сброс любых боеприпасов "воздух-земля". Плюс к тому дисплей в шлеме пилота, на котором отображаются данные о полете и целях, работает некорректно, а несовершенная система диагностики регулярно выдаёт ложные отказы систем, которые на самом деле функционируют совершенно нормально. Но и это ещё не всё: в октябре прошлого года стало известно, что у многих пилотов в воздухе наблюдаются симптомы удушья, а в ноябре прошлого года Пентагон был вынужден на месяц заморозить всю программу оснащения американских вооруженных сил самолётами F-35 после того, как на них обнаружили банальную ржавчину!

Теперь для того, чтобы окончательно завершить растянувшуюся более, чем на 17 лет фазу разработки F-35, самолету необходимо пройти дополнительные интенсивные войсковые испытания, сроки которых, увы, тоже сорваны и их вряд ли удастся завершить до начала 2020 года, сетуют авторы доклада. Одновременно в Пентагоне заявляют о насущной необходимости снизить стоимость самой программы, которая уже превзошла все возможные пределы и достигла астрономической суммы в полтора триллиона, т.е. полторы тысячи миллиардов долларов!

Даже Дональд Трамп вынужден был признать: «Программа создания самолёта F-35 и расходы на неё просто вышли из-под контроля. Мы должны сократить её стоимость и сэкономить на этом миллиарды долларов.» После этого заявления американского президента прошло уже почти полтора года, но стоимость программы продолжает только расти. Похоже, в битве между Белым Домом и аппетитами денежных мешков из американского военно-промышленного комплекса, эти самые денежные мешки одержали решительную победу! Ярким свидетельством такой победы жадности над здравым смыслом является тот факт, что американское военное ведомство всё же намерено, несмотря ни на что, ускорить производство и закупки недоделанных «невидимок» F-35, хотя выявленные даже на нынешнем этапе тестирования неполадки так до сих пор и не устранены.

Впрочем, по-другому и быть не может. После того как Вашингтон вложил в эту изначально провальную программу такие сумасшедшие деньжищи, обратного хода для него нет. Запускать новую программу для постройки нового самолёта немыслимо: она потребует долгих лет разработки и новых сотен миллиардов долларов. Так что теперь Дядя Сэм будет любыми правдами и неправдами втюхивать своим союзникам эту недоделанную «невидимку», чтобы хоть частично оправдать свои безумные расходы. Конечно, рано или поздно (причём скорее поздно, чем рано) Пентагон доведёт-таки до ума своё непутёвое детище, но коренные недостатки, изначально заложенные в этот проект, устранить просто невозможно.

Ну, а мы, тем временем, будем серийно строить сверхманёвренные Су-35С и универсальные Су-57, которые стоят на порядок меньше американских самолётов, да к тому же по всем параметрам превосходят пентагоновский авиационный долгострой.

Видео снято, скорее всего, из кабины пилота Су-30, а мимо пролетает истребитель Су-35.

Малозаметный за счёт применения технологии "Стелс".

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http://zavtra.ru/blogs/pobeda_zhadnosti_nad_zdravim_smislom