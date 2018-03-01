Новое оружие РФ: крылатая ракета с ядерной ЭУ и гиперзвуковая ракета с дальностью 2000 км

Крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой - успешно испытана в конце 2017 года. Низколетящая и малозаметная, неуязвима для существующих и перспективных ПВО и ПРО. Дальность - неограничена.

Беспилотный подводный аппарат (известный раньше как Статус-6) также подтвержден президентом. Он двигается на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок и современных торпед. Обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвим. Средств, которые могут ему противостоять, в настоящее время нет.

Может применяться против АУГ, береговых укреплений и инфраструктуры. Дальность - межконтинентальная.

В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной установки (ЯУ) для оснащения этого апппарата. ЯУ имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность. Результаты проведенных испытаний дали возможность приступить к созданию принципиально нового стратегического ядерного оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности.

Система Кинжал - высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс. Скорость - 10 Мах, маневрирует на всех этапах полета. Дальность - более 2000 км, обычная или ядерная боеголовка. С 1 декабря 2017 года уже на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе. На видео было показано как она атакует корабли противника при запуске с МиГ-31.

Система Авангард - перспективный ракетный комплекс стратегического назначения с планирующим крылатым блоком. Испытания успешно завершены. Эта система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Скорость - более 20 Мах. Дальность - межконтинентальная. Гиперзвуковой блок движется в условиях плазмообразования, управляем, маневрирует по горизонтали, на несколько тысяч км(!), и по высоте. Неуязвим для ПВО и ПРО.

"Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется" - отметил президент.

Уже есть готовые изделия, а предприятия РФ приступили к серийному производству этой системы.

Боевые лазерные комплексы - поступают в войска с 2017 года, но пока Владимир Владимирович про них говорить не стал. Показал только короткое видео, где лазер установлен на грузовик.

Наличие таких комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности.

Все вышеперечисленное это уже не разработки СССР, а разработки Российской Федерации.

Две яркие цитаты:

"Любое применение ядерного оружия против России или её союзников — малой, средней, да какой угодно мощности — мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным"

"Сдержать Россию не удалось"

Западные СМИ с опаской восприняли слова Путина. Издание Business Insider выразило скепсис, но на всякий случай составило карту возможных ядерных ударов по территории США. По словам американского военного эксперта Стивена Шварца, эта карта показывает основные точки, по которым Россия должна была бы ударить (а оно России надо? - только в ответку), чтобы уничтожить ядерные силы США:

Эта карта представляет собой цели для тотальной атаки на фиксированную ядерную инфраструктуру США, оружие и центры управления, но даже такой масштабный удар не гарантирует ничего. «Весьма маловероятно, что такая атака будет полностью успешной», - сказал Шварц Business Insider. «Существует огромное количество переменных, позволяющих избежать такой атаки. Если даже немного оружия исчезнет, ​​все, что вы пропустили (?), вернется к вам». Западные СМИ уверены, что у США всегда есть шанс для последнего удара - это подводные ядерные лодки находящиеся на боевом дежурстве. Однако стоит заметить, что в случае глобального вооруженного конфликта, российские системы ПРО не будут бездействовать и смогут перехватить запущенные ядерные ракеты.

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