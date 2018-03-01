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Новое оружие РФ: крылатая ракета с ядерной ЭУ и гиперзвуковая ракета с дальностью 2000 км

23:16. 1 марта 2018 Просмотров - 250 8 коммент. Опубликовал:
Крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой - успешно испытана в конце 2017 года. Низколетящая и малозаметная, неуязвима для существующих и перспективных ПВО и ПРО. Дальность - неограничена.
 
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Беспилотный подводный аппарат (известный раньше как Статус-6) также подтвержден президентом. Он двигается на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок и современных торпед. Обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвим. Средств, которые могут ему противостоять, в настоящее время нет.
Может применяться против АУГ, береговых укреплений и инфраструктуры. Дальность - межконтинентальная.
 
В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной установки (ЯУ) для оснащения этого апппарата. ЯУ имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность. Результаты проведенных испытаний дали возможность приступить к созданию принципиально нового стратегического ядерного оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности.
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Система Кинжал - высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс. Скорость - 10 Мах, маневрирует на всех этапах полета. Дальность - более 2000 км, обычная или ядерная боеголовка. С 1 декабря 2017 года уже на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе. На видео было показано как она атакует корабли противника при запуске с МиГ-31.
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Система Авангард - перспективный ракетный комплекс стратегического назначения с планирующим крылатым блоком. Испытания успешно завершены. Эта система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Скорость - более 20 Мах. Дальность - межконтинентальная. Гиперзвуковой блок движется в условиях плазмообразования, управляем, маневрирует по горизонтали, на несколько тысяч км(!), и по высоте. Неуязвим для ПВО и ПРО.
avangard.jpg
"Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется" - отметил президент.
 
Уже есть готовые изделия, а предприятия РФ приступили к серийному производству этой системы.
 
 
 
Боевые лазерные комплексы - поступают в войска с 2017 года, но пока Владимир Владимирович про них говорить не стал. Показал только короткое видео, где лазер установлен на грузовик.
laser.jpg
Наличие таких комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности.
 
 
 
 
Все вышеперечисленное это уже не разработки СССР,   а разработки Российской Федерации.
 
 
 
Две яркие цитаты:
 
"Любое применение ядерного оружия против России или её союзников — малой, средней, да какой угодно мощности — мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным"
 
"Сдержать Россию не удалось"
 
 
 
 
 
 
 
 
Западные СМИ с опаской восприняли слова Путина. Издание Business Insider выразило скепсис, но на всякий случай составило карту возможных ядерных ударов по территории США.
 
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По словам американского военного эксперта Стивена Шварца, эта карта показывает основные точки, по которым Россия должна была бы ударить (а оно России надо? - только в ответку), чтобы уничтожить ядерные силы США:
 
scale_600
 
 
Эта карта представляет собой цели для тотальной атаки на фиксированную ядерную инфраструктуру США, оружие и центры управления, но даже такой масштабный удар не гарантирует ничего.
 
«Весьма маловероятно, что такая атака будет полностью успешной», - сказал Шварц Business Insider. «Существует огромное количество переменных, позволяющих избежать такой атаки. Если даже немного оружия исчезнет, ​​все, что вы пропустили (?), вернется к вам».
 
Западные СМИ уверены, что у США всегда есть шанс для последнего удара - это подводные ядерные лодки находящиеся на боевом дежурстве.
 
Однако стоит заметить, что в случае глобального вооруженного конфликта, российские системы ПРО не будут бездействовать и смогут перехватить запущенные ядерные ракеты.
 
 
 
 
 
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Метки: впк, новейшие разработки, Путин, Россия
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8 коммент.»

  • 9837 7731
    jackomb 1 марта 2018 в 23:46 Ссылка Пометить
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    Мне больше всего понравился лазерный комплекс. Помните, как то показывали по ТВ американский боевой лазер, где они какую то коробку подожгли. Представляю, как они удивились узнав, что у России есть не потешная зажигалка, а серьёзное оружие (а в том, что это настоящее оружие я не сомневаюсь). Вот теперь пусть догоняют нас если пупок не развяжется, а мы наконец то займёмся внутренними проблемами. Браво Владимир Владимирович!

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    • 2742 2309
      Алекс Сневар jackomb 2 марта 2018 в 0:12 Ссылка Пометить
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      Стоит ожидать, в ближайшей перспективе, небольшого аттракциона по демонстрации реального боевого применения отечественной “зажигалки”, дабы переубедить скептиков.
      Больше вопросов по крылатой ракете. В частности, наличие у оной ядерной энергетической установки, непонятно её назначение. Если это питание двигателя, то на каких принципах он работает, и как создаёт необходимую тягу для достижения заявленных 20 МАХ (около 6 км/с) в условиях плотных слоёв атмосферы. Аналогии упорно наталкивают к мысли об НЛО.

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  • 980 753
    Aндрей 2 марта 2018 в 0:04 Ссылка Пометить
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    Если есть шанс безответного удара по США, то лучше его использовать, они такую возможность не упустят.

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  • 56 40
    Korsar 2 марта 2018 в 0:05 Ссылка Пометить
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    Данный проект был начат в 60-х годах и был прикрыт. Мощный пучок не держали тогда кристаллы. Сейчас видимо появились такие.Оружие реально мощное,даже танк был сделан,но каждому понятно сколько энергии нужно сгенерировать и это тоже являлось проблемой.Это наследие СССР,но уже с конкретным вкладом разработки именно российских мозгов.Хорошая новость

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  • 264 68
    Илья 2 марта 2018 в 0:12 Ссылка Пометить
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    Как дети, сказкам верите. И мультикам.
    Не может быть современного оружия без микропроцессоров собственной разработки.
    Откуда они у нас, ась? Электроника у нас убита вся.
    Чубайсу и Сколково привет!
    А те импортные чипы (Китай, Тайвань, Штаты, в лучшем случае), что ставят в наше оружие сейчас – отключаются сигналами со спутников при любом серьёзном конфликте.
    Поэтому никакого смысла делать современное оружие нет. Только пилить бюджет на него, что и делается.
    Смотрите мультики дальше.

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    • 2744 2311
      Алекс Сневар Илья 2 марта 2018 в 0:18 Ссылка Пометить
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      Если Вам не повезло поработать с современной отечественной элементной базой, то это не значит, что таковая отсутствует. Сколково, это ширма, разработка и производство ведутся в других местах.

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      • 22374 10726
        Степаныч Алекс Сневар 2 марта 2018 в 0:47 Ссылка Пометить
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        Эти сказки до сих пор рассказывают всяким щеневмерлам,и прочим российским покемонам,а они ведутся как дети.)А илия просто прилежно продолжает дело волемиров и прочих,рассказывая нам про нашу отсталость и прочее.)Собственно на таких системах важна не миниатюрность микрочипов,а их надежность,а наши отстают слегка пока по производительности чипов(но не факт),а вот по многим другим разработкам давно уже обогнали на порядок.Естественно все засекречено,то что показали лишь верхушка айсберга,так как у нас производства работавшие на оборонку,не останавливались даже в 90-х.)

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    • 9274 5154
      Кирилл Илья 2 марта 2018 в 0:47 Ссылка Пометить
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      Да нифига, разработкой и производством процессоров в России заняты сразу несколько компаний. Россия — одна из очень немногих стран мира, которая может похвастаться современными процессорами собственной разработки. Это очень большое достижение, так как микропроцессоры являются стратегически важным продуктом – особенно “военные” и “космические” варианты процессоров, которые нельзя так просто купить на свободном рынке. Это полностью отечественная разработка и отечественный “продукт”. Естественно, не обо всём сообщается общественности, среди нас “встречаются” недобросовестные “личности”, с “голубой фашистско-арийской кровью” Такие процессоры труднее продвигать на мировой рынок и, наоборот, на этих процессорах сложнее использовать разработанное за рубежом программное обеспечение – МЦСТ/”Эльбрус”, КМ211 и “Мультиклет”.

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