Медицинские услуги – не здравоохранение. Михаил Делягин

Концептуал СМИ Почему в современной России практически разрушена система здравоохранения

Известный экономист Михаил Делягин рассказывает, почему в современной России практически разрушена система здравоохранения. К чему привели либеральные реформы и как можно переломить ситуацию.



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