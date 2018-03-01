Медицинские услуги – не здравоохранение. Михаил Делягин
16:42. 1 марта 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Почему в современной России практически разрушена система здравоохранения
Известный экономист Михаил Делягин рассказывает, почему в современной России практически разрушена система здравоохранения. К чему привели либеральные реформы и как можно переломить ситуацию.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai