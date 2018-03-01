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Медицинские услуги – не здравоохранение. Михаил Делягин

16:42. 1 марта 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

Почему в современной России практически разрушена система здравоохранения

Известный экономист Михаил Делягин рассказывает, почему в современной России практически разрушена система здравоохранения. К чему привели либеральные реформы и как можно переломить ситуацию.

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Рекомендуем:

Книги Делягина Михаила Геннадьевича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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