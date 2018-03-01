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Лавров не шутит. Угроза ядерной войны. Валерий Пякин

21:25. 1 марта 2018 Просмотров - 449 3 коммент. Опубликовал:

Валерий Пякин о противостоянии США

Как США решает проблему гегемонизма в мире? Как ведётся подготовка ядерной войны от имени Европы? Какую роль в осуществлении этого плана играют события на Украине и засылка мигрантов в европейские страны? Что лучше для Европы: мир с Россией или участие в ядерной войне?

Сможет ли Россия наладить диалог с европейскими странами и противостоять Америке? Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин рассуждает, применят ли США ядерное оружие и каким способом остановить ядерную угрозу?

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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3 коммент.»

  • 3022 1822
    mary 1 марта 2018 в 21:50 Ссылка Пометить
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    Да, сегодня денек горячий на ЯП,столько интересной информации,успевай читать только и слушать.

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  • 4353 1689
    Oblichitel 1 марта 2018 в 22:23 Ссылка Пометить
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    Война нужна США именно на территории Евразии,но не ядерная…Да и обычная мало вероятно – запад не пойдёт на такие меры. Сейчас не начало 20 века,чтобы можно было убив какого-нибудь эрцгерцога,развязать мировую войну-это рассуждения с позиций обывателя, интересующегося глобальной политикой.
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  • 56 40
    Korsar 2 марта 2018 в 0:33 Ссылка Пометить
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    Нафига американцам война,если они весь мир оккупировали.Украине дадут ядерное оружие,а те смогут бахнуть по России.Этот сценарий вроде как бредовый,но учитывая Укрошизофреников во власти гарантий дать нельзя

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