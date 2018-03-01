Лавров не шутит. Угроза ядерной войны. Валерий Пякин

Концептуал СМИ Валерий Пякин о противостоянии США

Как США решает проблему гегемонизма в мире? Как ведётся подготовка ядерной войны от имени Европы? Какую роль в осуществлении этого плана играют события на Украине и засылка мигрантов в европейские страны? Что лучше для Европы: мир с Россией или участие в ядерной войне?

Сможет ли Россия наладить диалог с европейскими странами и противостоять Америке? Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин рассуждает, применят ли США ядерное оружие и каким способом остановить ядерную угрозу?

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