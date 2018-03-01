Лавров не шутит. Угроза ядерной войны. Валерий Пякин
Валерий Пякин о противостоянии США
Как США решает проблему гегемонизма в мире? Как ведётся подготовка ядерной войны от имени Европы? Какую роль в осуществлении этого плана играют события на Украине и засылка мигрантов в европейские страны? Что лучше для Европы: мир с Россией или участие в ядерной войне?
Сможет ли Россия наладить диалог с европейскими странами и противостоять Америке? Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин рассуждает, применят ли США ядерное оружие и каким способом остановить ядерную угрозу?==========================================================================
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Да, сегодня денек горячий на ЯП,столько интересной информации,успевай читать только и слушать.
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Война нужна США именно на территории Евразии,но не ядерная…Да и обычная мало вероятно – запад не пойдёт на такие меры. Сейчас не начало 20 века,чтобы можно было убив какого-нибудь эрцгерцога,развязать мировую войну-это рассуждения с позиций обывателя, интересующегося глобальной политикой.
С позиции глобальных элит – нам нужно пугало, как и во времена кажущегося противостояния США и СССР, чтобы создать предпосылки для более лёгкого использования в общественном укладе мер по закрепощению его представителей (установлению тотальной зависимости его от “большого брата”). Поэтому разыгрывается карта “ядерной угрозы” (локальные войны уже особенно никого не беспокоят,даже на границе – общество успело к ним адаптироваться, как в прочем и к террору) – Карибского кризиса №2,если угодно…
В этой ситуации,главное,не поддаться влиянию истерии и продолжать отстаивать на эгрегориальном уровне принципы справедливости для всех в своей жизни,то есть гнуть линию Бога,памятуя о том, что элита и толпа находятся в одной лодке….И что блеф элиты одного лагеря обращен прежде всего не против элиты другого лагеря, а против толпы всего мира, тотальный контроль над которой она спешит установить, ибо времени осталось немного…
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Нафига американцам война,если они весь мир оккупировали.Украине дадут ядерное оружие,а те смогут бахнуть по России.Этот сценарий вроде как бредовый,но учитывая Укрошизофреников во власти гарантий дать нельзя