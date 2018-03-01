Как Сербия лишилась своего сердца

Источник: www.aif.ru

28 февраля 1998 года «Армия освобождения Косова» провозгласила начало вооруженной борьбы за независимость от Югославии.

15 июня 1389 года сербское войско во главе с князем Лазарем Хребеляновичем приняло сражение с армией османского султана Мурада I на Косовом поле. В той кровавой битве погибли лучшие сербские воины, которые даже ценой своей жизни не смогли предотвратить наступление османского ига, растянувшегося на пять веков.

Косово — не географическое, но историческое сердце Сербии, духовный центр сербского православия. Сегодня это сердце вырвали из груди сербов.

«Великое переселение»: как все начиналось

Трагедия, которую ныне переживает сербский народ, была предопределена целой цепью исторических событий.

В конце XVII — начале XVIII веков сербы, пытаясь сбросить себя цепи османского владычества, решили опереться на Габсбургскую монархию. Поражение в борьбе с Османской империей заставило сербов уходить с родных земель под страхом массового истребления.

Этот процесс, известный в истории как «Великое переселение сербов», привел к тому, что такие исторические области как Рашка, Косово и Метохия лишились большинства своего исторического населения. Дабы закрепить эту ситуацию, власти Османской империи переселяли в южные районы Сербии албанцев-мусульман, действуя согласно древнему принципу «разделяй и властвуй».

К моменту обретения Сербией независимости в XIX веке проблема взаимоотношений сербов и албанцев стояла уже во весь рост. Мирного сосуществования не получалось — Сербия, получившая в начале XX века контроль над землями Косова, поощряла переселение в регион сербских крестьян, стараясь изменить демографическую ситуацию в свою пользу. Эти попытки встречали ожесточенное сопротивление албанцев, которые не брезговали методами террора в отношении сербского населения.

Автономный край Косово

Внешний фактор тоже играл большую роль. Например, в годы Второй Мировой войны Италия включила большую часть территорию Косова в свой протекторат под названием «Албанское королевство». Албанские вооруженные группировки с полного одобрения Италии развернули в регионе кампанию террора против сербского населения, конечной целью которой было полное изгнание сербов. Жертвами геноцида времен Второй Мировой войны в Косове стали от 10 до 40 тысяч сербов, около 100 тысяч стали беженцами. Одновременно продолжалось переселение в регион албанцев.

После окончания войны, согласно Конституции Югославии 1946 года, был образован автономный край Косово и Метохия в составе Социалистической республики Сербия. В ноябре 1968 года он был преобразован в Социалистический автономный край Косово.

Югославия к 1970-м годам превратилась в одну из наиболее успешных европейских стран, которая, несмотря на свою социалистическую ориентацию, поддерживала взаимовыгодные отношения с Западом.

Но Косово оставалось для Белграда большой головной болью. Во второй половине 1970-х регион получал больше дотаций из центра, чем, к примеру, союзные республики Босния и Герцеговина, Македония, Черногория. Албанское население Косова продолжало увеличиваться за счет притока из самой Албании, где условия жизни были на порядок хуже. Но прибывающие албанцы ориентировались не на Белград, а на лидера Албании Энвера Ходжу, и мечтали о создании «Великой Албании».

Все держалось на Тито

Мощная фигура югославского лидера Иосипа Броз Тито, цементировавшая страну в целом, не давала разгораться и этническому конфликту в Косове.

Но ситуация продолжала осложняться. Если по данным 1948 года в Косове проживало около 500 тысяч албанцев против 172 тысяч сербов, то к 1981 году албанцев стало более 1, 225 млн, в то время как сербов — 0,209 млн.

Пролетарский интернационализм сдерживал межнациональный конфликт как мог, но усилия радикалов даром не пропадали.

4 мая 1980 года умер Тито — пожалуй, единственный человек, который и сегодня пользуется одинаковым уважением у людей на всей территории бывшей Югославии. Заменить Тито не мог никто. Вспышка в Косове стала вопросом времени.

Фадиль Ходжа, один из лидеров косовских албанцев, в годы Второй Мировой войны был не просто соратником Тито. Он возглавлял штаб Народно-освободительной армии Югославии в Косово и Метохии. В послевоенные годы Ходжа был главой правительства региона, входил в Президиум СФРЮ в качестве представителя автономного края Косово, и даже занимал пост вице-президента Югославии. Все это не мешало ему открыто рассуждать о необходимости объединения албанцев в Косове и Албании в одном государстве.

В обстановке, когда даже албанская элита Косова проводила националистическую и сепаратистскую линию, радикалы готовы были взяться за оружие.

Кровавая весна 1981-го

11 марта 1981 года в столице Косова Приштине прошли стихийные выступления студентов, недовольных бытовыми условиями в общежитии и столовой.

Несанкционированную манифестацию пресекли милиционеры, что, в свою очередь, вызвало возмущение граждан.

Поначалу, как водится, лозунги были безобидные — «За свободу и равноправие», «За лучшую жизнь», «Да здравствует марксизм-ленинизм, долой ревизионизм». Но вскоре стали звучать призывы к соединению с Албанией, к изгнанию сербов из края.

Вслед за этим начались погромы сербских домов по всему Косову. 16 марта 1981 года албанцы подожгли православный монастырь, что сделало конфликт уже не только национальным, но и религиозным.

Остановить погромы не удавалось три недели. Тысячи сербов в страхе бежали из региона. На стол руководству Югославии лег рапорт спецслужб: обстановка критическая, милиция не может остановить волнения, возможна полная потеря контроля над Косово.

В начале апреля 1981 года для пресечения беспорядков были задействованы силы Югославской народной армии. Только благодаря этому волнения удалось подавить.

Количество жертв противостояния 1981 года до сих пор точно неизвестно. По официальным данным, погибло 5 сотрудников сил правопорядка и около десятка протестующих. По мнению ряда историков, общее число погибших может измеряться десятками и даже сотнями.

Тлеющий костер

Конфликт удалось погасить, но не удалось решить. Более того, общеюгославский кризис ещё усугубил проблему.

В 1987 году новый глава Центрального комитета Союза коммунистов Сербии Слободан Милошевич выступил с лозунгами в защиту прав сербского населения Косова. В марте 1989 года, стремясь укрепить центральную власть, Милошевич добился резкого ограничения прав, которые были предоставлены автономии Косово при Тито. Это вызвало новые волнения, переросшие в уличные столкновения, унесшие жизни более чем двух десятков человек.

Кровавый распад Югославии на какое-то время оставил проблему Косова в тени. Но ситуация там продолжала ухудшаться. В среде албанцев-мусульман стали активно работать эмиссары радикальных террористических группировок. Новоявленные боевики проходили первоначальную подготовку и приобретали боевой опыт в соседних республиках, где кипела война. Оружие поступало в Косово как из соседней Албании, где в нем никогда не было недостатка, так и из других стран.

Югославская «Чечня»

С начала 1990-х годов в Косове началось создание бандформирований, действовавших как против югославских силовиков, так и против мирного сербского населения.

К середине 1990 годов югославские силовики были вынуждены де-факто вести войну с албанскими террористами. Полностью разгромить террористическое подполье не удавалось, так как это требовало привлечения очень серьезных военных сил. Власти Югославии, и без того находившиеся под западными санкциями, не хотели обострять обстановку, прекрасно понимая, какой будет реакция мирового сообщества.

В итоге к началу 1998 года была сформировано объединение вооруженных террористических группировок, которое получило название «Армия освобождения Косова» (АОК). 28 февраля 1998 года АОК официально объявила о начале вооруженной борьбы за независимость Косова. Боевики атаковали полицейские участки и помещения государственных органов.

5 марта 1998 года Специальной антитеррористической группе Югославии в местечке Преказ удалось уничтожить более 30 боевиков АОК, включая братьев Адема и Хамеза Яшари, основателей террористической группировки. Международное сообщество, однако, обвинило власти Югославии в репрессиях против гражданских лиц.

Косовская война — яркий пример политики «двойных стандартов». Не замечая терактов и преступлений со стороны АОК, представители США и стран Евросоюза во всем обвиняли официальный Белград. Чем эффективнее были удары югославских военных по террористической инфраструктуре, тем жестче звучали угрозы в адрес сербов.

Бомбы НАТО решают все

К началу 1999 года стало ясно, что, несмотря на поставки вооружений и помощь иностранных инструкторов, АОК не может успешно противостоять действиям силовиков Югославии. Тогда страны НАТО предъявили Белграду ультиматум — обвинив сербов в проведении этнических чисток, они потребовали полного вывода армии с территории Косова под угрозой военной интервенции.

Фактически речь шла об отделении Косова от Югославии. Президент Слободан Милошевичотказался пойти на этот шаг.

К концу марта 1999 года подразделения армии Югославии загнали террористов в горные и лесистые районы края. 24 марта 1999 года, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, спасая боевиков от разгрома, отдал приказ командующему силами НАТО в Европе американскому генералу Уэсли Кларку начать военную операцию против Югославии.

Впервые со времен Второй Мировой войны на европейские города посыпались авиабомбы.

Почти три месяца бомбардировок, направленных на уничтожение инфраструктуры страны, дали свой результат — 9 июня 1999 года было заключено соглашение о выводе войск Югославии с территории Косова и передаче его под контроль сил KFOR.

Конец Сербского Косова

Окончание войны стало фактическим окончанием истории Сербского Косова. Вместе с югославскими военными регион покинули около 200 тысяч сербов и представителей других этнических меньшинств.

Нынешняя сербская диаспора, которая составляет около 5-6 процентов от населения Косова, сосредоточена в северных районах края, непосредственно граничащих с территорией Сербии.

В Косове, с момента перехода его под международный контроль, происходит планомерное уничтожение всего, что напоминает о сербском прошлом региона. Счет уничтоженных православных храмов идет на десятки, бывшие сербские села заселяются албанцами или приходят в полное запустение.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость. Ее нынешний президент Хашим Тачи — один из полевых командиров АОК, которого бывший прокурор Международного трибунала ООН Карла дель Понте обвиняла в торговле органами, изъятыми у живых людей. Нынешний премьер Косова Рамуш Харадинай обвинялся Гаагским трибуналом в массовых убийствах сербов, однако был оправдан после того, как свидетели его преступлений стали гибнуть либо отказываться от дачи показаний.

Процесс, некогда начатый карателями османского султана, был успешно завершен под лозунгами сохранения демократических ценностей.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru