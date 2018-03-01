Главная угроза США на Ближнем Востоке
19:05. 1 марта 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Помимо глобального соперничества с Китаем и Россией, США не забывают и про своих региональных врагов.
Главная угроза США на Ближнем Востоке
США считают, что Иран по-прежнему представляет главную угрозу американским интересам на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.
"Иран остается главной угрозой интересам и партнерствам США в зоне ответственности СЕНТКОМ, – сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. - Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе создает множество дилемм по всему Ближнему Востоку: от поддержки Ираном хуситов в Йемене до попыток Эр-Рияда снизить значимость [шиитской партии] "Хезболлах" в Ливане".
Иран стремится "создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане дугу влияния на Ближнем Востоке", полагает генерал. "Пути решения проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану", – отметил он.
По словам Вотела, с Ираном "пытается установить связи по разным направлениям Россия". "Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе, что включает и стремление оттеснить в сторону или даже вытеснить США из региона, – считает он. – Как Россия, так и Иран пытается поддержать жестокий режим в Сирии, ограничить военное влияние США в Афганистане, внести раскол в стратегическое партнерство США с Турцией".
Генерал также утверждал, что "отмена санкций ООН [в отношении Тегерана] в связи с достигнутыми договоренностями о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) открыла для Ирана путь для того, чтобы снова подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества".
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4993088 – цинк
Как не трудно заметить, Пентагон не оставляет попыток разорвать ядерную сделку и активизировать давление на Иран по всему региону, где США рассчитывает на поддержку Израиля и Саудовской Аравии, а Иран опирается на партнерство с Россией, Сирией, Турцией и Ираком.
Данная конфигурация достаточно причудлива, но она отражает тектонические трансформации, которые претерпевает регион в связи с текущих ходом сирийской войны, провалом "Арабской весны" и общим ослаблением американского влияния на Ближнем и Среднем Востоке.
PS. Плюс еще на тему борьбы США против Ирана.
В начале 2018 года сотрудники СБУ по наводке ЦРУ задержали в Киеве двух сотрудников иранского посольства в Киеве. Дипломатов жестко приняли, надели наручники, в их машине был произведен обыск. Консул Ирана был вызван в здание СБУ для объяснений, которые фиксировались на камеру. Поводом для задержания стали обвинения в передаче иранским дипломатам образцов продукции военного назначения, которые иранцам передал их агент работавший под контролем СБУ, являясь по факту СБУшным провокатором.
Это уже не первый такой случай. в январе прошлого года в киевском аэропорту схожим образом задерживались иранские дипломаты, которые пытались вывезти с Украины комплектующие для ПТРК "Фагот", которые точно так же передавал иранцам провокатор СБУ.
По словам неназванных источников, на которые ссылаются украинские СМИ https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3946351/, санкции проведение таких акций давал Порошенко, а сама линия направленная против иранского военно-промышленного шпионажа курируется по линии украинской резидентуры ЦРУ (резидент Тимоти Сковин)
Очевидно, что США задействуют свои ресурсы (в том числе и в Восточной Европе), для ограничения иранского военно-политического влияния, где СБУ выступает в роли одного из инструментов американской политики.
Само собой, Украиной эта гибридная война против Ирана не ограничивается. Недавние протесты в Иране активно поддержанные США, Израилем и Саудовской Аравией, наглядно показывают уровень заинтересованности оппонентов Ирана в сносе существующего там режима аятолл.
Разумеется, у Ирана есть возможности отвечать, как наращивая свое военно-политическое влияние в Ираке и Сирии, так и досаждая американских союзникам на Ближнем Востоке в Ливане и Йемене. Касательно доступа к технологиям, очевидно что Иран стремиться развивать свои не ядерные вооружения, в чем он определенно рассчитывает на помощь со стороны России и Китая. Связаны ли успехи иранских ракетных проектов с не афишируемой помощью развитых в военном отношений стран, достоверно не известно, но американцы всерьез подозревают, что успехи Ирана в этой сфере, идентичны по своей природе успехам КНДР в производстве ядерных боеголовок и межконтитентальных баллистических ракет.
Источник: colonelcassad.livejournal.com