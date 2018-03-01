ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ "ЧУДО" БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Воспроизводство населения в России продолжает ухудшаться. Из-за каскадных демографических реакций численность трудоспособных граждан ежегодно уменьшается на миллион. Низкая рождаемость ведёт нацию к вымиранию. Усилия Правительства оказались не способныминормализовать положение. Здравоохранение - в растерянности. В этой связи представляет интересизучение рождаемости и смертности населения блокадного Ленинграда. Какие силы позволили народу выжить и совершать трудовые подвиги во время лихолетья? Нахождение ответа способноподсказать пути решения современных демографических проблем. Для ответа использовались данные официальной публикации: «Юбилейный статистический сборник. Санкт-Петербург. 1703-2003. Вып. 2. Под ред. Елисеевой И.И. и Грибовой Е.И. Санкт-Петербург. 2003».

В 1940 г. численность ленинградцев составляла 3 млн. человек. С началом Великой Отечественной войны в июле-сентябре 1941 г. было эвакуировано более 400 тыс. жителей. Восьмого сентября город оказался в блокаде. Вторая волна эвакуации пришлась на сентябрь-апрель 1941-42 гг. По льду Ладожского озера «дорогой жизни» отправлено в тыл более 600 тыс. жителей. В третью волну май-октябрь 1942 г. выведено из окружения около 500 тыс. человек. Общее число эвакуированных составило 1,7 млн. жителей.

Из-за голода, бомбёжек и артобстрелов в первый блокадный год погибли 675 тыс. горожан. Если бы не спасительная эвакуация, число жертв могло оказаться значительно больше. К 1942 г. количество жителей сократилась до 622 тысяч, к 1943 г. – до 546 тысяч. В пересчёте на 1000 населения максимальные демографические потери случились в 1942 г. Смертность превысила довоенные показатели в 19 раз. От бомбёжек и обстрелов погибли 16 тыс. 747 человек – 3% всех потерь. Остальные жертвы пришлись в основном на «голодные смерти»: алиментарная дистрофия, авитаминозы и др. Самым тяжёлым был рубеж 1941-42 гг. Суточные порции хлеба снизились для рабочих и инженеров до 250 г., остальным жителям – до 125 г. Пик младенческой смертности был в 1942 г., превысив уровень 1940 г. в 1,8 раза.

Главными повреждающими здоровье факторами, по оценке блокадных медиков, стали «…голод, холод и ежедневное психическое напряжение от опасностей для жизни. Они взаимно отягощали друг друга, усугубляя нарушения жизнедеятельности организма». Алиментарная дистрофия, авитаминозы, переохлаждения, тяжёлый труд способствовали развитию многочисленных болезней. У женщин наиболее частым гинекологическим заболеванием была аменорея – прекращение в организме ежемесячных циклических процессов. Эндокринные и нервные нарушения приводили к атрофии яичников, торможению созревания яйцеклеток, дистрофическим изменениям половых органов, вплоть до впадения матки. При обследованиях в 1941-42 гг. взрослых женщин «аменорея военного времени» обнаруживалась у 80-90%. Стали невозможными не только зачатия, но и вообще интимная жизнь.

В результате число браков уменьшилось в шесть раз: от 12,6‰ в 1940 г. до 2‰ в 1942 г. Частота репродуктивных половых контактов сократилась в два раза. Однако в 1943 г. вдруг случился всплеск репродуктивной энергии и свадебный фейерверк. Количество браков превысило довоенный уровень – 13,2‰. Со сдвигом на один год в 1944 г. взлетела рождаемость, превысив 1940 г., соответственно, 31‰ и 23,6‰. При этом жизнеспособность младенцев сохранялась стабильной: частота мертворождений варьировала в интервале 1,7-2,1%. Хотя антропометрические параметры плодов (длина и масса тела) снизились.

Для оптимизации питания беременных и детей в июне 1942 г. был создан совет по питанию. Учёные Педиатрического института разработали рецептуры питательных смесей из доступных заменителей: соевое молоко, восстановленное растительное масло из олифы, хвоя, дрожжевой суп и др. Принято постановление о введении дополнительных норм питания беременных и после родов в течение 2-х месяцев. Детская смертность от обычных заболеваний, за вычетом алиментарной дистрофии, стала снижаться с 245 случаев (на 1000 рожденных) в 1942 г. до 142‰ в 1943 г.

Бэби-бум в осаждённом Ленинграде противоречит всем канонам медико-санитарной науки. «Умереть должны были все», а «…они держались, жили вопреки научным расчетам...», писал один из блокадных врачей М. Фролов. Поэтесса Вера Инбер в стихотворении «Пулковский меридиан» так описывала блокадное педиатрическое «чудо»:

«Но встречный – в одеяльце голубом,

Мальчишечка грудной – само здоровье,

Хотя не женским, даже не коровьим,

А соевым он вскормлен молоком …»

В 1943 г. существенных экономических изменений в жизни ленинградцев не случилось. Вопреки этому общая смертность с 1943 г. стала поразительно уменьшаться, и к 1944 г. её уровень (17‰) оказался ниже довоенного (17,5‰). Как такое могло произойти?

По законам психодемографии накануне 1943 г. должно было свершиться что-то духовно великое. Действительно, к концу 1942 г. в битве под Сталинградом наступил критический момент: на карте истории оказалась судьба Отечества. И «вдруг» – в начале января пленён командующий немецкой армией фельдмаршал Паулюс, а второго февраля Красная армия одержала сокрушительную победу в тяжёлейшей за всю военную историю битве. Эта вдохновляющая весть, сугубо нематериальное явление, вызвала у людей взлёт социального оптимизма и уверенности в начале великого перелома. В самом Ленинграде 18 января 1943 г. было прорвано кольцо окружения. Образовался узкий коридор, по которому в город под обстрелом немцев пошли поезда с продуктами и вооружением. А через год 27 января 1944 г. блокада была снята, продлившись 872 дня.

Значение психического состояния для репродуктивного потенциала отмечали многие работавшие в блокаду врачи. По мнению профессора М. Черноруцкого, в механизмах развития аменореи 1941-42 гг. ведущая роль принадлежала психосоматическому фактору. Улучшение женского здоровья в значительной мере определялось «…снижением нервного напряжения и положительными эмоциями в ожидании снятия блокады». К весне 1944 г. частота аменорей у женщин сократилась до 16%, к лету 1944 г. – до 6-8%.

Представленные материалы, достоверность которых не вызывает сомнений, подтверждают огромное значение духовно-эмоциональных факторов в обеспечении биологической жизнеспособности человеческого организма. Этим закладываются основания научного оптимизма для решения современных проблем воспроизводства населения. Демографическое возрождение России возможно, если будут найдены вдохновляющие общество великие политические решения.

Гундаров И.А., д.м.н., к.ф.н., профессор, главный научный сотрудник Института лидерства в управлении здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; профессор кафедры непроизводственной сферы и социальных технологий Академии труда и социальных отношений.