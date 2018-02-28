Вопросы накануне выборов

Во время моей поездки в Татарстан один из журналов попросил дать ему интервью. Оно вышло в очередном номере издания «Стольник».

Предлагаю его вашему вниманию.

Источник: http://ru.calameo.com

Писательство как хобби

Николай Стариков хорошо известен в литературных кругах своими книгами по истории. Его трактовки противоречивы и всегда вызывают бурный интерес у критиков. В январе он побывал в Набережных Челнах. О писательстве, информационной войне и домострое он рассказал в интервью нашему журналу.

Вы впервые в нашем городе?

Да, и, увы, ещё не успел его толком посмотреть. На завтра у меня запланирована большая культурная программа, но пока впечатления составить ещё не успел. А вот жители, по крайней мере, с кем я встретился и пообщался, очень интересные и активные люди. Быть может, это связано с тем, что я общаюсь обычно с заинтересованными людьми – случайные люди на встречу с писателем приходят редко.

Вы писатель, но наверняка у вас есть и хобби?

-Я хоккейный болельщик, однако, признаться, и писательство мое начиналось именно как хобби, но постепенно разрасталось и стало одним из основных видов деятельности. Я считаю, что написание книг – изначально хобби, в любом случае, цель которого – поделиться своими мыслями с людьми. Ведь когда человек садится писать свою первую книгу, он понятия не имеет, как это делать. Этому по сути можно научиться только с опытом.

Как вы пришли именно к писательству? Ведь делиться своими мыслями можно по-разному.

Первый опыт написания каких-то текстов у меня состоялся ещё в школе, я тогда сочинил пару рассказов или повестей, кроме того, писал для студенческого КВНа, однако сейчас мои произведения совсем не юмористического характера. Просто в какой-то момент я понял, что не могу не писать.

А как происходит собственно таинства создания книги?

-Процесс написания достаточно сложный, я бы сказал интимный, и у каждого писателя он свой. Про себя могу сказать только, что неким критерием качества написанного являюсь я сам. Если мне не интересно, значит не будет интересно и читателю. Если при перечитывании я ощущаю, что текст буксует или скучноват, значит его необходимо переписать или вовсе выбросить этот кусок. Есть золотое правило – чем короче книга, тем она лучше. Автору всегда хочется что-то добавить, но слава богу, есть редакторы, которые начинают сокращать. Вначале я обижался, но потом понял, что от этого текст становится только лучше.

Много приходится сокращать?

До 30% изначально написанного материала. Я обычно перечитываю книгу, убираю то, что считаю лишним, даю ей полежать недельку и снова повторяю процедуру. Обычно раза три достаточно, чтобы довести книгу до ума. Какие-то вырезанные вещи потом идут в другие произведения, а какие-то уже просто не выходят.

А как вы выбираете темы?

-Это сложно, особенно для тех, кто пишет не первую книгу. Например, у меня их уже 17, и тему для 18 книги, а я ее уже пишу, нужно было выбрать так, чтобы было интересно тому, кто со мной уже знаком и тому, кто первый раз берет в руки мое произведение. Новый читатель должен захотеть прочитать и другие, а старый – не разочароваться. Каждая следующая книга должна быть лучше предыдущей, это самое главное. Пока ты не понял книгу – это просто набор фактов и материалов, но, когда приходит понимание – выстраивается и сам сюжет. Книга не должна быть просто сборником рассказов.

Сложно ли писать книги именно по истории? Ведь в этой сфере так много трактовок.

А история – в принципе интерпретация известных большинству фактов. Трактовка по сути и есть суть истории, нужно иметь свой взгляд и понимание исторических процессов, и тогда понимание принципов избавляет от необходимости понимать множество фактов. Ты видишь, какие основные силы являются игроками, какие – пешки. Список игроков за большой шахматной доской меняется от двух до пяти, больше не бывает. Нет сотен неизвестных, которые направляют событие.

У вас две дочери, вопрос воспитания для вас должно быть стоит достаточно остро. Кто на ваш взгляд должен заниматься воспитанием детей, в том числе и патриотическим?

Печально, когда министр образования говорит, что школа должна воспитывать квалифицированного потребителя. По сути, вы сдаете детей в школу, но там их никто не воспитывает, а должны. Кто занимается воспитанием? Родители обычно слишком заняты для этого, школа тоже занимается другим. Раньше воспитывала улица, но сейчас дети мало гуляют, у них есть другие, как им кажется, более интересные занятия. И что остается? Интернет. А там детей заваливают лжеинформацией, пытаются ими манипулировать. И потом они уезжают в Турцию воевать за ИГИЛ или идут на Болотную площадь. А, по сути, кроме родителей воспитанием должна заниматься именно школа.

Но согласитесь, сложно ограничить детей и то, что они видят в интернете.

Почему? Почему, например, школьник в Китае никогда не увидит какой-то не подходящий для него ролик, а у нас их полно. Ведь везде есть регулятор, так почему в одних случаях это норма, а в других ущемление прав? Например, готовя суп, хозяйка знает, что нельзя положить в него больше одной ложки соли, иначе выйдет ерунда. Это ведь ограничение. Или ограничивают продажу алкоголя. Все знают, что чрезмерное употребление его опасно, но кто-то все равно умудряется спиваться, потому стараются не допустить этого, вводя некие рамки. Так почему же это не может работать и в сфере интернета и СМИ?

К теме об информационной войне. В интернете можно найти ролики о том, что при всем вашем патриотизме детей вы отправили учиться в Лондон, это правда?

Ой, видел я эти ролики. Даже детям с женой показывал, мол, посмотрите, СМИ знает о нас больше, чем мы сами. Конечно, это не правда, моя младшая дочь учится в 10 классе питерской школы, а старшая – в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете Профсоюзов. Моя супруга – домохозяйка и ее главное «хобби» – воспитание детей, а еще она занимается нашей дачей.

А вам хватает времени на воспитание дочек?

Увы, нет. Только со временем я понял, что хотел бы проводить с ними больше времени, чем это делал. Жаль, в прошлое не вернуться и этого не исправить.