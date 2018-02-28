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Сводки от ополчения Новороссии 28 февраля 2018

12:06. 28 февраля 2018 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:

Эксклюзив Пленный солдат ВСУ и жители Спартака

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Автомобиль, расстрелянный украинскими ПТУРами

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Обстрел Докучаевска Чудом никто не пострадал — репортаж News Front

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Кадры боя: ВСУ «отразили атаку российского спецназа» на Донбассе, — 24 TV (ВИДЕО)

Кадры боя: ВСУ «отразили атаку российского спецназа» на Донбассе, — 24 TV (ВИДЕО) | Русская весна

ВСУ снова «одержали убедительную победу над российским спецназом» на Донбассе (ВИДЕО).

Киевские СМИ публикуют видео, на котором солдаты украинских оккупационных войск, по их мнению, отразили атаку на свои позиции.

Волонтёры «атошного» фонда «Вернись живым» обнародовали кадры ночного боя, во время которого украинские военные отбили атаку возле Горловки. При этом «всушники» утверждают, что в них стреляют именно кадровые российские военные, передаёт «24-й канал».

«Это — недавний ночной бой на Светлодарской дуге. Кадры, которые должны ежедневно показывать в новостях. Ведь на самом деле на передовой подобные столкновения происходят с болезненной регулярностью. На съемке, которую вы видите ниже, наши военные отражают атаку кадровых российских военных вблизи оккупированной Горловки. Ребята говорят, что узнают „ихтамнетов“ по ​​манере выстрелов» (эти выстрелы бесшумные и невидимые, судя по видео ниже, – прим. РВ).

«Они часто выходят, почти каждый день, почти каждую ночь. Вот к той «зелёнке» метров 400, а внизу там узкий овраг. Они по тому оврагу подходят ещё ближе. Он хоть и заминирован, но тропу они уже протоптали. Вчера вот на метров 200 подошли. Работали по классической схеме российского спецназа: пока артиллерия нам не дает даже голову поднять, «тройка» ДРГ подползает и начинает «кошмарить», — рассказали участники карательной операции.

Отметим, что «протоптали тропу» через заминированный овраг — это звучит сильно.

Описание этого «исторического сражения» завершается неожиданно:

«Помочь прекратить бесконечные обстрелы и остановить оккупантов может каждый из нас», — сказано в последней строчке подписи к видео, далее приводятся реквизиты, с помощью которых можно «остановить врага».

Само видео не менее забавно, чем текст новостей о нем. На кадрах в темное время суток украинские оккупанты ведут не очень интенсивный огонь из стрелкового оружия куда-то в темноту, стрельбы с той стороны не наблюдается. Видимо, так и выглядит украинская победа.

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Кадры боя: ВСУ «отразили атаку российского спецназа» на Донбассе, — 24 TV (ВИДЕО) | Русская весна

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СРОЧНО: Ситуация в ЛНР резко обострилась — ВСУ ведут ожесточенный обстрел из тяжелой артиллерии

СРОЧНО: Ситуация в ЛНР резко обострилась — ВСУ ведут ожесточенный обстрел из тяжелой артиллерии | Русская весна

Киевские военные сегодня вечером активизировали боевые действия на Светлодарском направлении, обстреляв позиции Народной милиции ЛНР из крупнокалиберных орудий. Об этом сообщил уполномоченный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась. ВСУ, продолжая использовать запрещенное артиллерийское вооружение калибра 122 мм, ведут интенсивный обстрел», — сказал он.

В частности, огонь ведется с направления Светлодарска и поселка городского типа Мироновский, под обстрелом находится район села Калиновка.

«Данные о разрушениях и жертвах уточняются», — сообщил Марочко.

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“Киборг” решил пострелять по “сепаратистам”

Украинский "Киборг" в Авдеевке решил пострелять по "сепаратистам", Результат ему не понравился.



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