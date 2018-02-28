Сводки от ополчения Новороссии 28 февраля 2018

ВСУ снова «одержали убедительную победу над российским спецназом» на Донбассе (ВИДЕО).

Киевские СМИ публикуют видео, на котором солдаты украинских оккупационных войск, по их мнению, отразили атаку на свои позиции.

Волонтёры «атошного» фонда «Вернись живым» обнародовали кадры ночного боя, во время которого украинские военные отбили атаку возле Горловки. При этом «всушники» утверждают, что в них стреляют именно кадровые российские военные, передаёт «24-й канал».

«Это — недавний ночной бой на Светлодарской дуге. Кадры, которые должны ежедневно показывать в новостях. Ведь на самом деле на передовой подобные столкновения происходят с болезненной регулярностью. На съемке, которую вы видите ниже, наши военные отражают атаку кадровых российских военных вблизи оккупированной Горловки. Ребята говорят, что узнают „ихтамнетов“ по ​​манере выстрелов» (эти выстрелы бесшумные и невидимые, судя по видео ниже, – прим. РВ).

«Они часто выходят, почти каждый день, почти каждую ночь. Вот к той «зелёнке» метров 400, а внизу там узкий овраг. Они по тому оврагу подходят ещё ближе. Он хоть и заминирован, но тропу они уже протоптали. Вчера вот на метров 200 подошли. Работали по классической схеме российского спецназа: пока артиллерия нам не дает даже голову поднять, «тройка» ДРГ подползает и начинает «кошмарить», — рассказали участники карательной операции.

Отметим, что «протоптали тропу» через заминированный овраг — это звучит сильно.

Описание этого «исторического сражения» завершается неожиданно:

«Помочь прекратить бесконечные обстрелы и остановить оккупантов может каждый из нас», — сказано в последней строчке подписи к видео, далее приводятся реквизиты, с помощью которых можно «остановить врага».

Само видео не менее забавно, чем текст новостей о нем. На кадрах в темное время суток украинские оккупанты ведут не очень интенсивный огонь из стрелкового оружия куда-то в темноту, стрельбы с той стороны не наблюдается. Видимо, так и выглядит украинская победа.

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