Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 февраля 2018
- 10:01 Лучшие монтажеры и актеры второго плана.
- 07:26 Россия мешает США доминировать, — Пентагон.
- 07:15 Бойня в Сирии: Исламисты захватили военную базу и 10 городов в Алеппо и Идлибе (ВИДЕО, КАРТА).
- 04:33 Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО).
- Вчера 23:00 Как работает российский спецназ в Сирии.
Лучшие монтажеры и актеры второго плана
Лучшие монтажеры и актеры второго плана
Не подглядывай!
Отличный дубль.
Это не кино. Это Сирия!
Все совпадения с Газой и Мосулом случайны.
И вообще. Это автор – он так видит.
Йемен превращается…превращается Йемен…в Восточную Гуту!
Ну и немного классических актерских работ старой школы.
Номинант за лучший грим и спецэффекты.
Заслуженные награды за вклад в современное киноискусство.
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Россия мешает США доминировать, — Пентагон
Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке из-за своих зенитно-ракетных комплексов, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел комитету палаты представителей по вооруженным силам.
Об этом свидетельствует 45-страничный доклад Вотела.
Согласно документу, самыми большими угрозами для США являются Иран, Россия и Китай, последние из которых, по мнению генерала, могут подорвать лидирующие позиции Вашингтона.
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«Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве», — говорится в докладе.
Также Вотел указал на почти полный разгром ИГИЛ*, не упомянув роль России, которая действовала в Сирии по приглашению официальных властей в уничтожении террористической группировки. Вместо этого генерал выдвинул ряд обвинений, в частности, он утверждал, что Москва якобы подогревает конфликт в стране.
Кроме того, Вотел выразил недовольство российским влиянием в Центральной Азии, поскольку из-за этого у «США остается меньше военных возможностей», а также это может причинить вред линиям обеспечения НАТО в Афганистан.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Бойня в Сирии: Исламисты захватили военную базу и 10 городов в Алеппо и Идлибе (ВИДЕО, КАРТА)
Все более кровопролитным становится война между крупнейшими исламистскими группировками Сирии.
Боевики «Джебхат Тахрир Сурия» (союз «Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зинки») в последние дни успешно атакуют своих бывших союзников из «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*/«Аль-Каида»*) в провинции Алеппо и на севере Идлиба.
Джихадисты из «Джебхат Тахрир Сурия» (ДТС) после ожесточенных боёв с «Хайят Тахрир Аш-Шам» добиваются значительного прогресса в юго-западном Алеппо.
Во вторник боевики ДТС захватили стратегическую базу 46-й бригады на юго-западе Алеппо, заставив террористов ХТШ отступить дальше на юг к границе с провинцией Идлиб.
Это уже вторая крупная потеря террористов ХТШ за 24 часа.
Ранее, после короткого боя, вышеупомянутая коалиция выбила «Тахрир аш-Шам» из ключевого города Дарет Изза в западном Алеппо.
Напомним, что «Джебхат Тахрир Сурия» — джихадистский альянс, буквально на днях сформированный в Северной Сирии в результате объединения «Ахрар Аш-Шам», «Нуреддин Аль-Зинки» и более мелких бандформирований.
С начала её образования этой джихадистской коалиции удалось захватить у «Аль-Каиды» множество важных объектов в северной Сирии, включая авиабазу Тафтаназ и такие важные города, как Маарат Аль-Нуман, Атма (на границе с Турцией), Дарет Изза, Ариха, Умм Суджра, Кафр Наха, Такад, Хан Аль Ассал и Урум Кубра.
Днем ранее ДТС выбили ХТШ с позиций в районе н.п. Хаззино, а «нусровцы», в свою очередь, захватили базу бронетехники «Ахрар аш-Шам» у города Маарет Мисрин.
На видео ниже показаны последствия боев, в которых «нусровцы» уничтожили танк и несколько автомобилей группировки «Нуреддин аз-Зинки», напавших на город Аль-Дана на севере Идлиба.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
#Syria: #AlQaeda has repelled a Jabhat Tahrir Souriya (#Ahraralsham & Nur Al-Din Zinki) assault at al-Dana city in northern #Idlib & destroyed several vehicles including a tank after heavy clashes today #HTS #JTS#هيئة_تحرير_الشام #أحرار_الشام #إدلب #حركة_نور_الدين_الزنكي pic.twitter.com/sfIDXwJZFB— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 28 февраля 2018 г.
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Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО)
Российские военные продолжают помогать сирийцам.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Офицеры Центра по примирению враждующих сторон провели новую гуманитарную акция в школе «Мухталята Халяка Уля Хамша Садис» в населенном пункте Хан эш-Ших, что в 15 километрах от Дамаска.
Данный район полтора года назад был в зоне активных боевых действий. Местные сирийцы практически забыли, что такое мирная жизнь. Потом в городке Хан эш-Ших произошла беспрецедентная массовая сдача оружия боевиками. В декабре 2016 года члены бандформирований пошли на переговоры и сдали армейцам 2 танка, 2 БМП, 4 зенитные установки, 3 американских переносных противотанковых ракетных комплекса «Дракон» (M47 Dragon) и свыше 400 единиц огнестрельного оружия.
С тех пор здесь воцарился мир, вчера же жители населенного пункта Хан эш-Ших были впечатлены прибытием конвоя Минобороны РФ. Их лицах сияли радостью и улыбками, они с восхищением встретили российских военнослужащих и поблагодарили их за внезапную акцию.
Сотрудниками ЦПВС было выдано нуждающихся 445 продуктовых наборов общим весом 1,9 тонны, мирные жители получили рис, муку, сахар и мясные консервы.
Кроме того, в развернутом медицинском пункте военным врачом были осмотрены и получили необходимую помощь 56 человек, в том числе 12 детей. 51 пациент получил помощь от терапевта и 5 от хирурга.
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость расширения программы гуманитарной помощи мирным жителям Сирии, в особенности в районах, которые сильнее всего пострадали от военных действий.
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Как работает российский спецназ в Сирии
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