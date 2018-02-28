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Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 февраля 2018

12:05. 28 февраля 2018 Просмотров - 485 Нет комментариев Опубликовал:

Лучшие монтажеры и актеры второго плана



Лучшие монтажеры и актеры второго плана


Не подглядывай!



Отличный дубль.


Это не кино. Это Сирия!


Все совпадения с Газой и Мосулом случайны.

И вообще. Это автор – он так видит.


Йемен превращается…превращается Йемен…в Восточную Гуту!

Ну и немного классических актерских работ старой школы.


Номинант за лучший грим и спецэффекты.






















Заслуженные награды за вклад в современное киноискусство.



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Россия мешает США доминировать, — Пентагон

Россия мешает США доминировать, — Пентагон | Русская весна

Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке из-за своих зенитно-ракетных комплексов, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел комитету палаты представителей по вооруженным силам.

Об этом свидетельствует 45-страничный доклад Вотела.

Согласно документу, самыми большими угрозами для США являются Иран, Россия и Китай, последние из которых, по мнению генерала, могут подорвать лидирующие позиции Вашингтона.

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«Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве», — говорится в докладе.

Также Вотел указал на почти полный разгром ИГИЛ*, не упомянув роль России, которая действовала в Сирии по приглашению официальных властей в уничтожении террористической группировки. Вместо этого генерал выдвинул ряд обвинений, в частности, он утверждал, что Москва якобы подогревает конфликт в стране.

Кроме того, Вотел выразил недовольство российским влиянием в Центральной Азии, поскольку из-за этого у «США остается меньше военных возможностей», а также это может причинить вред линиям обеспечения НАТО в Афганистан.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

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Бойня в Сирии: Исламисты захватили военную базу и 10 городов в Алеппо и Идлибе (ВИДЕО, КАРТА)

Бойня в Сирии: Исламисты захватили военную базу и 10 городов в Алеппо и Идлибе (ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

Все более кровопролитным становится война между крупнейшими исламистскими группировками Сирии.

Боевики «Джебхат Тахрир Сурия» (союз «Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зинки») в последние дни успешно атакуют своих бывших союзников из «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*/«Аль-Каида»*) в провинции Алеппо и на севере Идлиба.

Джихадисты из «Джебхат Тахрир Сурия» (ДТС) после ожесточенных боёв с «Хайят Тахрир Аш-Шам» добиваются значительного прогресса в юго-западном Алеппо.

Во вторник боевики ДТС захватили стратегическую базу 46-й бригады на юго-западе Алеппо, заставив террористов ХТШ отступить дальше на юг к границе с провинцией Идлиб.

Это уже вторая крупная потеря террористов ХТШ за 24 часа. 

Ранее, после короткого боя, вышеупомянутая коалиция выбила «Тахрир аш-Шам» из ключевого города Дарет Изза в западном Алеппо.

Напомним, что «Джебхат Тахрир Сурия» — джихадистский альянс, буквально на днях сформированный в Северной Сирии в результате объединения «Ахрар Аш-Шам», «Нуреддин Аль-Зинки» и более мелких бандформирований.

С начала её образования этой джихадистской коалиции удалось захватить у «Аль-Каиды» множество важных объектов в северной Сирии, включая авиабазу Тафтаназ и такие важные города, как Маарат Аль-Нуман, Атма (на границе с Турцией), Дарет Изза, Ариха, Умм Суджра, Кафр Наха, Такад, Хан Аль Ассал и Урум Кубра.

Днем ранее ДТС выбили ХТШ с позиций в районе н.п. Хаззино, а «нусровцы», в свою очередь, захватили базу бронетехники «Ахрар аш-Шам» у города Маарет Мисрин.

На видео ниже показаны последствия боев, в которых «нусровцы» уничтожили танк и несколько автомобилей группировки «Нуреддин аз-Зинки», напавших на город Аль-Дана на севере Идлиба.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Бойня в Сирии: Исламисты захватили военную базу и 10 городов в Алеппо и Идлибе (ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО)

Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна

Российские военные продолжают помогать сирийцам.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Офицеры Центра по примирению враждующих сторон провели новую гуманитарную акция в школе «Мухталята Халяка Уля Хамша Садис» в населенном пункте Хан эш-Ших, что в 15 километрах от Дамаска.

Данный район полтора года назад был в зоне активных боевых действий. Местные сирийцы практически забыли, что такое мирная жизнь. Потом в городке Хан эш-Ших произошла беспрецедентная массовая сдача оружия боевиками. В декабре 2016 года члены бандформирований пошли на переговоры и сдали армейцам 2 танка, 2 БМП, 4 зенитные установки, 3 американских переносных противотанковых ракетных комплекса «Дракон» (M47 Dragon) и свыше 400 единиц огнестрельного оружия.

С тех пор здесь воцарился мир, вчера же жители населенного пункта Хан эш-Ших были впечатлены прибытием конвоя Минобороны РФ. Их лицах сияли радостью и улыбками, они с восхищением встретили российских военнослужащих и поблагодарили их за внезапную акцию. 

Сотрудниками ЦПВС было выдано нуждающихся 445 продуктовых наборов общим весом 1,9 тонны, мирные жители получили рис, муку, сахар и мясные консервы. 

Кроме того, в развернутом медицинском пункте военным врачом были осмотрены и получили необходимую помощь 56 человек, в том числе 12 детей. 51 пациент получил помощь от терапевта и 5 от хирурга.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость расширения программы гуманитарной помощи мирным жителям Сирии, в особенности в районах, которые сильнее всего пострадали от военных действий. 

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Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна
Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна
Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна
Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна
Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна
Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна
Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна
Российские военные прибыли в город сдавшихся боевиков (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как работает российский спецназ в Сирии

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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