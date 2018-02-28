Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 февраля 2018

Все более кровопролитным становится война между крупнейшими исламистскими группировками Сирии.

Боевики «Джебхат Тахрир Сурия» (союз «Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зинки») в последние дни успешно атакуют своих бывших союзников из «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*/«Аль-Каида»*) в провинции Алеппо и на севере Идлиба.

Джихадисты из «Джебхат Тахрир Сурия» (ДТС) после ожесточенных боёв с «Хайят Тахрир Аш-Шам» добиваются значительного прогресса в юго-западном Алеппо.

Во вторник боевики ДТС захватили стратегическую базу 46-й бригады на юго-западе Алеппо, заставив террористов ХТШ отступить дальше на юг к границе с провинцией Идлиб.

Это уже вторая крупная потеря террористов ХТШ за 24 часа.

Ранее, после короткого боя, вышеупомянутая коалиция выбила «Тахрир аш-Шам» из ключевого города Дарет Изза в западном Алеппо.

Напомним, что «Джебхат Тахрир Сурия» — джихадистский альянс, буквально на днях сформированный в Северной Сирии в результате объединения «Ахрар Аш-Шам», «Нуреддин Аль-Зинки» и более мелких бандформирований.

С начала её образования этой джихадистской коалиции удалось захватить у «Аль-Каиды» множество важных объектов в северной Сирии, включая авиабазу Тафтаназ и такие важные города, как Маарат Аль-Нуман, Атма (на границе с Турцией), Дарет Изза, Ариха, Умм Суджра, Кафр Наха, Такад, Хан Аль Ассал и Урум Кубра.

Днем ранее ДТС выбили ХТШ с позиций в районе н.п. Хаззино, а «нусровцы», в свою очередь, захватили базу бронетехники «Ахрар аш-Шам» у города Маарет Мисрин.

На видео ниже показаны последствия боев, в которых «нусровцы» уничтожили танк и несколько автомобилей группировки «Нуреддин аз-Зинки», напавших на город Аль-Дана на севере Идлиба.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация