Populus evanuit – lingua non amittere?

Более двух тысяч лет назад в Италии жил небольшой народ, который занимался, в основном, выращиванием фруктов и винограда, разводил коз на склонах предгорий Апеннин.

Латины принадлежали к группе индоевропейских племен, условно известных как италийские племена, которые населяли центральную и южную Италию в железном веке (примерно с 900 года до н. э.). Наиболее распространённой гипотезой является то, что предки тех, кто образовал позднее италийские племена, мигрировали на Апеннинский полуостров во время италийского бронзового века (1800—900 до н. э.). Наиболее вероятный маршрут миграции был с Балканского полуострова вдоль Адриатического побережья..

Живя в постоянной борьбе с алчными чужеземцами и беспощадной стихией, он окреп настолько, что со временем – с течением веков – смог подчинить себе все другие племена Италии. А потом уже, объединенная им Италия, распространила свою власть на обширные земли от Британии до Ирана и Северной Африки. Этот, объединивший племена народ, назывался – латины.

первые поселения

Именно они основали на своих землях город Рим, который, пройдя через всевозможные испытания войнами и лишениями, стал центром огромной империи, по тому времени – мировой державы.

Латины сами по себе уже давно исчезли как отдельный народ, смешавшись с другими италийскими племенами; их потомки, как и потомки соседних племен, называли себя римлянами по имени своего главного города. Но во всей огромной Римской империи люди продолжали говорить на латыни – языке основателей своей столицы.

Древний Рим (трехмерная графика)

Пролетели века, Римская империя пришла в упадок и развалилась. Но созданная ею исключительно богатая культура, насыщенный литературный язык не исчезли совсем.

В Европе развивались молодые государства местных народов: франков, англосаксов, славян. Издавая свои законы, их правители охотно использовали богатый латинский язык. На латинском же языке писались и церковные книги, потому что в то время все европейские христиане подчинялись римскому папе.

От церкви латинский язык стала использовать и наука. На латыни велось преподавание в европейских университетах. По мере того, как население Европы становилось все более образованным, в языки ее народов проникало все больше латинских слов. У некоторых народов почти все слова в языке теперь имеют латинское происхождение. Это – итальянцы, французы, испанцы, португальцы, румыны. У других европейцев латинских заимствований тоже очень много. А, когда европейцы, с развитием дальнего мореплавания и капитализма, стали нести свою культуру в другие регионы мира, латинские слова распространились по всей планете.

надпись на латинском языке

При Петре I, то есть с начала XVIII века, множество латинских слов проникло и в русский язык. Причем, нередко они вытесняли и имевшиеся вполне употребительные русские аналоги. Российские дворяне в большом числе выезжали на учебу в европейские университеты, потому что Россия, в которой ударными темпами шла модернизация и вводились более удобные западные элементы права, остро нуждалась в собственных квалифицированных специалистах.

Пётр I

Сегодня русский язык насыщен латинскими заимствованиями, как практически, не изменившимися, так и искаженными влиянием других языков, через которые они пришли. Множество латинских слов настолько вошли в нашу речь, что кажутся, чуть ли не исконно русскими. Вот лишь некоторые из них:

Армия . Это латинское слово, пришедшее в русский язык через Европу без изменений. «Armo» — по латыни «вооружаю» от слова «armus» — «кисть руки». «Armia» — «вооруженная общность».

Милиция. Так в Древнем Риме называли войска и военную службу от слова «miles» — «воин». От этого же слова произошло – «милитаризм», «милитаристический». Первоначально в Риме не было профессиональных воинов. В военное время все мужское население собиралось на битву, вооружившись за свой счет. Поэтому в России милицией традиционно назывались временные народные ополчения.

После прихода к власти большевиков в 1917 году, были упразднены полиция и городская стража, и новые власти для поддержания порядка на улицах городов набирали добровольческие отряды, которые назвали «народной милицией». Слово «народная» скоро исчезло из официального наименования ополчений, а сами они превратились в отдельную единую государственную структуру.

Директор. «Direco» по-латински означает – «управлять», отсюда – «director» («управляющий»).

Цирк. Обычай показывать развлекательные представления на круглой сцене пришел во все страны мира через европейскую культуру из Древнего Рима, который позаимствовал его из Древней Греции, назвав «circus», что по латыни означает «круг».

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https://zen.yandex.ru/media/historythema/narod-ischez-iazyk-ostalsia-5a8d0cec5f496759a80b66f9