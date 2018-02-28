Почему американцы проиграли «мир», или Зачем США нужна была сланцевая революция

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью агентству «Рейтер» заявил, что, по его оценкам, США максимум в 2019 году обгонят Россию и станут мировым лидером по добыче нефти. С одной стороны, можно порадоваться за наших американских «партнеров», а с другой — им можно посочувствовать. Ведь на самом деле это их поражение. Причем полное и безоговорочное.

Дело в том, что сланцевая революция в США случилась отнюдь не случайно и приурочивалась она к определенному событию, которое так и не случилось (пока во всяком случае)

Механизм был запущен примерно 20 лет назад. Как раз в то самое время (как мы выяснили в прошлый раз ), когда американские элиты, чтобы попытаться сохранить свое доминирующее положение, решили поджечь Евразию. Да, эти два события очень тесно связаны между собой, и вот почему...

Ближний Восток — нефтегазовый резервуар и пороховая бочка Евразии

Итак, Вашингтон решил залить кровью Евразию, чтобы больше никто в обозримой перспективе не смог бросить вызов его мировому господству. Вместе с тем реализация данного плана таила для американской экономики ряд проблем, важнейшей из которых было снабжение страны углеводородами.

Давно кануло в Лету то время, когда именно США были лидерами по производству нефти. На переломе тысячелетий именно они стали самыми большими ее импортерами, а значит, любой кризис в районе Персидского залива, который к тому же затрагивал Россию, мог иметь катастрофические последствия для них самих. Чтобы этого избежать, нужно было срочно найти источники нефти, причем именно в западном полушарии.

И его нашли, причем сразу три.

Никто из вас не обращал внимания, что все «успешные» сланцевые проекты, а также добыча разнообразной «тяжелой» нефти сосредоточена исключительно в Америке? Это не только нефтяные и газовые сланцевые поля США, но и колоссальные залежи тяжелой нефти Венесуэлы, а еще нефтяные пески Канады. Нигде больше в мире никто подобные ресурсы не добывает и не собирается. И не потому, что их нет, а потому, что по большому счету, это не имеет особого смысла. А до 2000-х было и очень убыточно.

Рост цен на нефть, а вследствие этого и на природный газ, начиная с самого начала 2000-х, до сих пор поражает биржевых аналитиков. Все признают, что углеводородный рынок был искусственно перегрет, но мало кто пытается понять глубинные причины произошедшего.

А мы посмотрим на последствия. Именно раздувание пузыря на рынке нефти дало возможность развивать альтернативные проекты по добыче углеводородов в западном полушарии. Причем на сегодня, с учетом ресурсов Канады и Венесуэлы, американцы уже практически добились нефтегазовой независимости от Евразии, и это сам по себе очень важный момент.

Почему важный? Потому, что одновременно с этим американцы должны были достичь другого важного результата своих дипломатических усилий. По их планам, к данному моменту Евразия должна была бы погрузилась в хаос. И она бы в него погрузилась, если бы не Россия и ее партнеры, разрушившие американские ближневосточные планы.

Что это должно было дать Вашингтону? А вот что…

Пережить трудные годы

Фактически американцы никогда не планировали экономически давить своим сланцем добычу в других странах. Как уже видно из спада добычи сланцевых углеводородов 2015-16 годов, эта задача экономически бессмысленна и она даже утопична в мирное время. А вот в военное, когда ценность ресурса и денег сильно меняется, именно сланцы США, нефтяные пески Канады и тяжелая нефть Венесуэлы должны были стать теми резервуарами, которые позволили бы США безболезненно пережить трудные годы. Те самые, когда они будут наводить в мире новые порядки.

Сланцевые ресурсы США, а это на сегодня основная надежда американцев на нефтенезависимость, не так велики. На пару десятков лет их хватит, а потом — всё. Либо от нефти надо отказываться, либо надо возвращать контроль над другими источниками ее добычи. То есть мы видим, что сланцевая подушка может работать очень недолго. К тому же добыча этого ресурса не может быть организована по щелчку пальцев. Она требует раскачки (примерно 20 лет), а потому расчет времени, когда американцы имеют возможность безболезненно перекраивать под себя мир, должен был быть очень точным.

Максимум через десять лет после выхода американского континента на самообеспечение.

И эти десять лет уже пошли отсчитываться. Причем мы видим, как четко Вашингтон выводил на эту дату ближневосточный кризис. Кто-то еще сомневается, что все это было случайно? Теперь вы понимаете, почему так сегодня раздосадованы американцы. На самом деле у них сорвались не Сирия и даже не Ближний Восток. Если США в самое ближайшее время не придумают запасного варианта, то уже через десять лет они гарантированно проиграют борьбу «за мир». А это, как мы видим по примеру Ближнего Востока, очень трудная задача. Его они «готовили» примерно 15 лет.

На самом деле Вашингтон уже играет в цейтноте. 10 лет для реализации нового плана — это очень мало. Тем более что все игроки прекрасно понимают ситуацию, в которой американцы очутились и начали дрейфовать в сторону новых потенциальных мировых лидеров, что только усугубляет американские трудности.

Можно сказать, что американцы уже почти проиграли партию. Их нефтегазовая подушка скоро начнет сдуваться, евразийский пожар усилиями России и Китая (и других стран региона) начал пусть и медленно, но гаснуть. Других идей пока не просматривается, как не видно на горизонте и иного (кроме ископаемого топлива) решения по удовлетворению все возрастающих энергетических потребностей.

Подведение итогов

Итак, американцы при помощи сланца и тяжелых видов нефти строили закрытую систему обеспечения себя углеводородами, которая так и не была использована по прямому назначению. Сегодня они все это пытаются перестроить под задачу выдавливания России с мировых нефтегазовых рынков мира, но, как мы уже видим, получается у американцев это очень плохо. А по-другому и быть не могло. Прямую экономическую конкуренцию обычной нефти они проигрывают по законам экономики, а изолировать Россию политическим путем им так и не удалось.

Наоборот, сами США во многом стали угрозой для их же бывших союзников — саудитов, что заставило последних пойти на беспрецедентный шаг в конце 2016 года — нефтяное соглашение с Москвой, которым признавался новый нефтяной мировой порядок, где Россия будет играть главную скрипку.

В общем, мировое лидерство по добычи нефти — это, конечно, приятно, но в таком виде для американцев это так же бесполезно, как и запуск в космос автомобиля Илона Маска.