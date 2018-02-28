Математика и физический смысл

Религиозный благоговейный трепет научного сообщества перед математическими символами, оказал науке медвежью услугу, превратив её в некое подобие астрологии или хиромантии, со своими шаманами, прорицателями и толкователями.

По убогим представлениям псевдоучёных-математиков, природа сначала производит массу математических вычислений и уж по их результатам начинает лепить атомы друг к дружке, формируя листик дерева или волосок на шкуре животного.

Стремление вывести из манипуляций абстрактными математическими символами и формулами некие физические истины, привело к изобретению понятий, не совместимых с законами природы. Математикой, как кратким языком, можно описать какое-либо явление, но объяснить его она не в состоянии и создаёт только иллюзию понимания.

В отличии от математики, в природе не существует ничего отрицательного или мнимого, поэтому в ней нет и не может быть никакой антиматерии. Положительный и отрицательный заряды – это просто противоположные свойства материи, аналогичные, например, прозрачности и непрозрачности веществ.

И при объединении материальных объектов с противоположными свойствами, их свойства так же объединяются, либо компенсируя, либо усиливая друг друга. В противном случае, любые взаимодействия веществ с противоположными свойствами приводили бы к их физическому исчезновению, что противоречит второму началу термодинамики.

В природе нет ни интегралов, ни квадратных корней, ни синусов, ни даже радиусов и длин. Потому что все это – даже не какие-то физические величины, а всего лишь их условные представления. И уже лет через сто потомки будут покатываться со смеху над такими “научными” перлами, как бозоны Хиггса, черные дыры, ручки Уиллера, коты Шредингера и прочие порождения примитивного сознания. Как сказал однажды Эйнштейн, математика – это единственный способ провести самого себя за нос. И сам же по уши в это вляпался.

Гравитационный коллапс и аккреция, как поднятие самого себя за волосы или борьба нанайских мальчиков, Большой взрыв, как божественное творение материи из ничего, молекулярно-кинетическая теория и теория струн, как убогие образчики вечного двигателя и множество других абсурдных и бессмысленных гипотез, выведенных из математических преобразований, со временем навсегда исчезнут из науки.

Ведь неудивительно, что теория большого взрыва, как божественное творение материи из ничего, с большой охотой была признана религиозными мракобесами Ватикана.

Нельзя отрицать того, что математически можно предсказать насколько увеличится длина железной линейки при миллионе градусов, но обсуждать при этом её свойства могут разве что умалишённые, потому что ни при такой температуре она просто не существует.

Однако, несмотря на это, псевдоучёные вполне серьёзно описывают, например, черные дыры, как будто уже пощупали их собственными руками, говорят об аккреции, как падении материи самой на себя, как будто уже поднимали себя за волосы.

Описания различных парадоксов, необъяснимых эффектов и явлений, якобы существующих в природе уже лавиной льётся с экранов большинства телеканалов и превратилось в доходный бизнес на невежестве обывателей и так не сильно обременённых способностью к мышлению. И самое страшное, что даже в среде псевдоучёных невежество уже достигло такой степени, что многие из них верят в бога, а некоторые даже и не скрывают этого.

Более того, в некоторых учебных заведениях уже делаются поползновения учредить кафедры богословия. И я не удивлюсь, что в скором времени дойдёт очередь и до возрождения святейшей инквизиции. Создав себе божка по имени “математика”, псевдоучёные уже несколько столетий водят самих себя за нос, даже не подозревая этого.

Зная, что дважды два – четыре и нагромождая друг на друга массу многоэтажных формул, легко написать вполне научную статью о каком-либо физическом явлении, даже не понимая его физического смысла и тем не менее, создав в глазах обывателя иллюзию высокой научности.

И эту иллюзию легко подкрепить простой проверкой математических выкладок обратным действием – разделив четыре на два, так как любые математические доказательства представляют собой тавтологии, укладывающиеся в простую формулу: “дважды два равно четырём, потому что четыре, делённое на два, равно двум”. И вот на подобных тавтологиях выстроены практически все, так называемые научные теории.

Публикуясь в своих рецензируемых научных изданиях, куда закрыт доступ свежей мысли и бесконечно цитируя гениальные высказывания друг друга, научное сообщество превратилась в секту посредственностей, состоящую в основном из людей, умеющих лишь виртуозно манипулировать цифрами, особо не задумываясь над их физическим смыслом. И даже имеет место совершенно бредовое мнение, что чем абсурднее теория и чем больше в ней математики, тем она гениальнее.

Зачаточное состояние логического мышления всего научного сообщества, является причиной того, что псевдоучёные не в состоянии более или менее правдоподобно объяснить сути даже очень простых явлений природы.

С помощью математики невозможно описать даже простую окружность через её диаметр, потому что величины эти – несоизмеримы. Хотя с другой стороны число Пи прекрасно объясняет почему в природе не может быть электрически нейтральных материальных объектов. Однако псевдоучёные этого както не заметили. Любой материальный объект всегда будет иметь некоторый избыточный электрический заряд, обусловленный именно сферической метрикой вселенной.

Теория Большого взрыва, например, разработана на примитивной экстраполяции, так называемого разбегания галактик, ошибочно объяснённого эффектом Допплера. Учитывая горизонт видимости вселенной с Земли и экстраполируя разбегание галактик, псевдоучёные “гениально” вычислили, что 14 миллиардов лет назад вселенная представляла собой безразмерную точку с бесконечной массой, которая, по непонятным причинам вдруг взорвалась…

Вообще-то, в науке заблуждения были всегда. Иногда они длились столетиями, а иногда и тысячилетиями. Любые научные эксперименты всегда планируются таким образом, что бы получить какие-то ожидаемые, результаты.

И если полученные результаты расходятся с ожидаемыми, возникает соблазн подкорректировать их каким-нибудь очень важным коэффициентом. Придумать, например, какуюнибудь “постоянную Больцмана” или изобрести какой-нибудь “принцип неопределённости”, увековечив своё имя в истории науки и закрепив в ней свои заблуждения.

В природе, в отличии от математики, не существует никаких параллельных прямых, доказательство теоремы о которых подробно разбирается в школьных учебниках, любые линии в ней всегда пересекаются. Даже свет не может двигаться прямолинейно, потому что в природе прямых линий просто не может существовать.

К настоящему времени таких математических заблуждений и противоречий в науке накопилось столько, что некоторые псевдоучёные разуверившись в возможности познания природы, допускают существование бога.

И уже особо перемудренные “гении” от псевдонауки пытаются продвигать “теории”, основанные на средневековых представлениях о том, что “лучи зрения” исходят из глаз, а значит результаты научных экспериментов напрямую зависят от того, смотрит на них экспериментатор или случайно отвернулся. Надо полагать, что в формулах скоро появится новый, доселе невиданный член – наблюдатель. И возможно его даже объявят новой мировой константой.

Если бы человек не имел органов зрения, то вполне могла бы появиться теория, утверждающая, что скорость звука невозможно превысить. И теоретики с умным видом рассуждали бы о том, что у летящего самолёта невозможно определить скорость и координату одновременно и поэтому он является не материальным телом, а волной и просто “размазан” по небу…

Возьмём для примера простую формулу, E=mc2 и пусть кто-нибудь из псевдоучёных попробует объяснить физический смысл квадрата скорости света. Что получится, если умножить скорость на скорость? Это что, 9*1016 квадратных километров в квадратную секунду??

И таких ляпсусов, по милости математиков в физике предостаточно. Достаточно во всяком случае для того, чтобы превратить её в псевдонауку. И самое страшное в этом то, что в головы студентов уже более ста лет под видом высокой науки, “втюхивают”, по сути, новую псевдонаучную систему Птоломея.

Хотя заблуждение в геоцентризме, было не от глупости, ведь для того, что бы увидеть, что Земля движется вокруг Солнца, нужно жить на Солнце. Поэтому в истории науки система Птоломея останется как неизбежный и закономерный этап научного познания.

А вот квантовая физика, теория относительности, гравитационный коллапс, черные дыры, уже в недалёком будущем разделят судьбу многочисленных трактатов средневековых схоластов о количестве чертей или ангелов на острие иглы. Они никогда не получат подтверждения и развития, так как являют собой свидетельства откровенной глупости и научного невежества…

Основы новой физики для школьников, Веселов А.В., фрагмент