Кто сдал Марину Меньшикову?
13:20. 28 февраля 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Относительно истории с повешенной в Днепропетровском СИЗО активистски Антимайдана Марины Меньшиковой https://colonelcassad.livejournal.com/4018876.html продолжают выплывать новые подробности, в результате чего дело выглядит еще более запутанным, чем казалось на первый взгляд.
1. Как оказалось, у Меньшевиковой был длительный конфликт со своим братом связанный с жилплощадью, причем последний всячески третировал сестру используя местные органы власти, куда он регулярно строчил на нее доносы, выставляя неадекватной и опасной для окружающих.
Вот здесь по ссылке http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/268816-kto-sdal-marinu-ukro-fashistam/ очень много фактуры (включая документы и ответы гос.органов) указывающей на первоисточник конфликта Меньшиковых, куда были втянуты местные органы власти. По сути, брат Меньшиковой путем распространения информации в местных крымских СМИ и жалоб в органы власти, добивался ее выдворения с территории Крыма, чтобы заполучить вожделенную жилплощадь. По сути, та грязь про Меньшикову которая тиражировалась для обоснования ее высылки, в медиа попадала во многом с подачи ее брата.
2. Как указывается в расследовании вышедшем на "Царьграде" https://tsargrad.tv/articles/gibel-aktivistki-russkoj-vesny-ubijstvo-ili-suicid_114418, именно преследования со стороны брата привели к тому, что она носила при себе молоток, который позднее она использовала для самозащиты в Днепропетровске, когда на нее напал "ветеран АТО" (хотя по другом версии, молоток Марина взяли из местного реквизита в театре). При этом, когда Марину отпустили правоохранители, ее брат накатал и на них жалобу.
3. По опубликованной справке о том, что у Меньшиковой в 2014-2015 году было российское гражданство, ясности пока нет. Возможно ее появление в украинских источниках связано с тем, что она была при Меньшиковой в числе тех документов, с которыми ее выдворили из Крыма. Обстоятельства ее получения (если справка подлинная) пока остаются загадкой.
4. Вопрос о том, является ли днепропетровский Красиков родственником крымского Красикова так же до конца не прояснен, но с учетом общественного внимания к данной истории, уверен, что фактура еще всплывет.
Источник: colonelcassad.livejournal.com